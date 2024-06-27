«Лейкерс» выбрали игрока, которого нахваливал Леброн Джеймс пару месяцев назад

Сегодня, 27 июня, состоялся первый раунд драфта НБА 2024 года. Под первым и вторым номерами «Атланту» и «Вашингтон» пополнили французские баскетболисты Закари Рисашер и Александр Сарр. А вот под третьим в «Хьюстон» ушёл защитник Рид Шеппард. Обо всех выборах на ярмарке молодых талантов вы можете почитать в онлайн-трансляции «Чемпионата», но сейчас нас интересует парень под 17-м номером, ушедший в «Лейкерс» — Далтон Кнехт.

Далтон Кнехт из Теннесси — не из тех, кто мелькает на каждом шагу. «Лейкерс» приметили его уникальные атакующие качества, и он оказался именно тем, кто им нужен. Его путь в НБА начался в местах, не слишком известных как батуты в большой спорт, — Северо-Восточном колледже и университете Северного Колорадо. Переход в Теннесси стал для него решающим: он не только стал ключевым игроком «волонтёров», но и вывел их на отличный сезон с 27 победами и девятью поражениями, заработав звание игрока года конференции SEC, набирая в среднем 21,7 очка, делая 4,9 подбора и 1,8 передачи.

Этот парень из Северной Дакоты, ставший одним из самых обсуждаемых баскетболистов драфта с уклоном на атаку, теперь направляется в Голливуд. «Даже в самых смелых мечтах не думали, что такой игрок, который идеально вписывается в нашу систему, будет доступен на 17-й позиции», — сказал Роб Пелинка, генеральный менеджер «Лос-Анджелеса». Он также добавил, что, если бы у них была возможность, без колебаний взяли бы молодого игрока в первой десятке.

Видео можно посмотреть на канале Lakers Nation в YouTube.

Леброн, похоже, не скрывает своего восхищения Кнехтом. Видео, где он высоко оценивает новичка, быстро набрало популярность в Сети. Примечательно, что ещё в апреле университет Пердью Зака Иди, ушедшего под девятым номером в «Мемфис», встретился с Далтоном Кнехтом и его Теннесси в рамках минувшего «Мартовского безумия». И Леброн во время одного из интервью отметил, что ребята вроде Иди и Кнехта играют ключевую роль в привлечении внимания к университетскому баскетболу.

Леброн Джеймс пока что форвард «Лейкерс» Только что посмотрели матч между Пердью и Теннесси. А всё из-за Зака Иди и Далтона Кнехта. В зависимости от того, кто они — будут привлекать внимание, когда дело доходит до зрителей.

Далтон Кнехт — не просто машина для набора очков, у Кнехта есть инстинкты плеймейкера. Он активно проникает в «краску», стимулируя движение мяча и игроков, что жизненно важно для предотвращения стагнации в атаке. Однако его защита является слабым местом, как это часто бывает у многих снайперов. «Лейкерс» как команде необходимо усилить свою защиту. В прошлом сезоне рейтинг нападения «озёрников» составил 115,3 — это 16-й лучший показатель в лиге.