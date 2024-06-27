Французские «мутанты» оккупировали НБА! Интересные факты о драфте 2024 года

Сегодня ночью прошёл первый раунд драфта НБА 2024 года. 30 счастливчиков узнали названия своих новых команд. Теперь каждому из них предстоит долгий путь к признанию в лиге и завоеванию чемпионства, являющегося главной целью любого игрока в НБА. Сегодня в 23:00 мск стартует второй раунд драфта, который разделили на два дня, чтобы привлечь больше внимания к данному мероприятию, а мы расскажем вам самые интересные факты после первого дня драфта.

«Хьюстон» выбрал на драфте 2024 года Рида Шепарда под третьим пиком. Сейчас в команде шесть баскетболистов моложе 23 лет: Джейлен Грин, Алперен Шенгюн, Джабари Смит, Амен Томпсон, Кэм Уитмор и сам Шепард.

Рик Шепард — третий игрок задней линии за последние 30 лет, который выступал в университете Кентукки и был выбран в топ-5 драфта НБА.

До 2023 года лишь один игрок родом из Франции, который в итоге попал в топ-10, был выбран на драфте НБА. Им был Доминик Уилкинс (третий выбор на драфте 1982-го). За последние три года в НБА их было трое: Виктор Вембаньяма, Билаль Кулибали и Александр Сарр, выбранный вторым сегодня.

Французы, которые были выбраны под лотерейным пиком в 2020-х годах: Виктор Вембаньяма, Билаль Кулибали, Усман Дженг, Киллиан Хейз, а теперь к ним присоединились Александр Сарр и Закари Рисашер.

Второй год подряд игрок, который не выступал в NCAA, — первый номер драфта НБА. Это произошло впервые с 2004 года (Леброн Джеймс — в 2003 году; Дуайт Ховард — в 2004-м).

19-летний Закари Рисашер выбран первым «Атлантой» на драфте 2024 года. Последним первым пиком «ястребов» на драфте был Дэвид Томпсон в 1975-м. Прошло практически 50 лет.

Два баскетболиста университета Коннектикут Стефон Кастл и Донован Клинган отобраны выбраны в топ-10 драфта 2024 года. Это второй случай в истории «Коннектикут Хаскис», когда двух игроков выбрали так высоко на драфте НБА. В последний раз это было в 2004-м, когда Эмеку Окафора и Бена Гордона забрали под вторым и третьим пиком.

Защитник из университета Кентукки был выбран в первом раунде в 14 из 15 последних драфтов НБА.

Стефон Кастл и Донован Клинган — первая пара одноклубников из колледжа, которые были задрафтованы в топ-10 драфта НБА с 2019 года, когда трио университета Дьюка из Зайона Уильямсона, Ар Джей Барретта и Кэма Реддиша попало в первую десятку.

Коди Уильямс, который ушёл под 10-м пиком на драфте 2024 года, стал самым высоким выбором игрока из университета Колорадо со времён Чонси Биллапса, выбранным третьим на драфте НБА 1997 года. Уильямс — четвёртый игрок в истории колледжа, которого задрафтовали в топ-10.

Закари Рисашер стал четвёртым игроком из Евразии, выбранным под первым общим номером на драфте НБА. Ранее топ-1 становились: Виктор Вембаньяма в 2023-м, Андреа Барньяни в 2006-м и Яо Мин в 2002 году.

Межсезонье в НБА продолжается. Команды желают провернуть выгодный для себя обмен, возможно, с участием новичков, которых получила с драфта НБА, либо подписать кого-то из свободных агентов. В общем, каждому из задрафтованых игроков ещё предстоит показать на деле, что они из себя представляют. А нас ждёт второй раунд, в котором решится судьба Бронни Джеймса. Попадёт ли сын легендарного Леброна Джеймса в НБА или нет? К слову, у «Лейкерс» припасён 55-й выбор. Скоро всё встанет на свои места.