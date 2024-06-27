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Драфт НБА — 2024: итоги и что произошло, интересные факты и ключевые события мероприятия, сколько иностранцев, Франция

Французские «мутанты» оккупировали НБА! Интересные факты о драфте 2024 года
Никита Бирюков
Интересные факты о драфте НБА 2024 года
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Закари Рисашер и Александр Сарр сумеют оправдать ожидания или же найдётся другой герой?

Сегодня ночью прошёл первый раунд драфта НБА 2024 года. 30 счастливчиков узнали названия своих новых команд. Теперь каждому из них предстоит долгий путь к признанию в лиге и завоеванию чемпионства, являющегося главной целью любого игрока в НБА. Сегодня в 23:00 мск стартует второй раунд драфта, который разделили на два дня, чтобы привлечь больше внимания к данному мероприятию, а мы расскажем вам самые интересные факты после первого дня драфта.

Итоги первого раунда:
Сразу три француза в первой десятке! Неужели европейцы захватывают НБА? Драфт — LIVE
Live
Сразу три француза в первой десятке! Неужели европейцы захватывают НБА? Драфт — LIVE
  • Рик Шепард — третий игрок задней линии за последние 30 лет, который выступал в университете Кентукки и был выбран в топ-5 драфта НБА.
  • До 2023 года лишь один игрок родом из Франции, который в итоге попал в топ-10, был выбран на драфте НБА. Им был Доминик Уилкинс (третий выбор на драфте 1982-го). За последние три года в НБА их было трое: Виктор Вембаньяма, Билаль Кулибали и Александр Сарр, выбранный вторым сегодня.
  • Второй год подряд игрок, который не выступал в NCAA, — первый номер драфта НБА. Это произошло впервые с 2004 года (Леброн Джеймс — в 2003 году; Дуайт Ховард — в 2004-м).
  • 19-летний Закари Рисашер выбран первым «Атлантой» на драфте 2024 года. Последним первым пиком «ястребов» на драфте был Дэвид Томпсон в 1975-м. Прошло практически 50 лет.
  • Два баскетболиста университета Коннектикут Стефон Кастл и Донован Клинган отобраны выбраны в топ-10 драфта 2024 года. Это второй случай в истории «Коннектикут Хаскис», когда двух игроков выбрали так высоко на драфте НБА. В последний раз это было в 2004-м, когда Эмеку Окафора и Бена Гордона забрали под вторым и третьим пиком.
  • Защитник из университета Кентукки был выбран в первом раунде в 14 из 15 последних драфтов НБА.
  • Стефон Кастл и Донован Клинган — первая пара одноклубников из колледжа, которые были задрафтованы в топ-10 драфта НБА с 2019 года, когда трио университета Дьюка из Зайона Уильямсона, Ар Джей Барретта и Кэма Реддиша попало в первую десятку.
  • Коди Уильямс, который ушёл под 10-м пиком на драфте 2024 года, стал самым высоким выбором игрока из университета Колорадо со времён Чонси Биллапса, выбранным третьим на драфте НБА 1997 года. Уильямс — четвёртый игрок в истории колледжа, которого задрафтовали в топ-10.

Межсезонье в НБА продолжается. Команды желают провернуть выгодный для себя обмен, возможно, с участием новичков, которых получила с драфта НБА, либо подписать кого-то из свободных агентов. В общем, каждому из задрафтованых игроков ещё предстоит показать на деле, что они из себя представляют. А нас ждёт второй раунд, в котором решится судьба Бронни Джеймса. Попадёт ли сын легендарного Леброна Джеймса в НБА или нет? К слову, у «Лейкерс» припасён 55-й выбор. Скоро всё встанет на свои места.

Бронни Джеймса выберут на драфте НБА или нет?
Насколько хорош Бронни Джеймс?
Насколько хорош Бронни Джеймс?
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Новости. Баскетбол
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