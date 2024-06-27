Главные сюрпризы драфта НБА — 2024. Кто пошёл на риск, а кто готов ждать год ради игрока

Первый раунд драфта НБА 2024 года — уже история. Впереди нас ждёт второй, в котором всех интересует лишь одно: выберут ли Бронни Джеймса? Но мы хотим подвести небольшие итоги стартового дня драфта. Какие из команд преподнесли нам самые большие сюрпризы? Об этом — в материале «Чемпионата».

Рон Холланд — «Детройт Пистонс»

Адам Сильвер (слева) и Рон Холланд (справа) Фото: Sarah Stier/Getty Images

Несколько лет подряд «Детройт Пистонс» обитает на задворках Восточной конференции. Команда в 2021 году выбрала Кейда Каннингема под общим первым пиком, затем на двух последующих церемониях заполучила Джейдена Айви (пятый пик) и Осара Томпсона (пятый пик). В команде прорва талантливой молодёжи, но «поршни» всё ещё находятся в числе аутсайдеров. На этот раз команда решила рискнуть и взять Рона Холланда под пятым общим номером, как в случае с Айви и Томпсоном.

18-летний форвард котировался в районе 13-го пика, но «Детройт» выбрал его намного раньше. Парень обладает шикарными физическими данными, и в своём последнем сезоне в лиге Игнайт набирал в среднем 19,5 очка, 6,7 подбора и 2,9 передачи. Парень умеет пробираться к кольцу, даже если на его пути стоят соперники, но его бросок, мягко говоря, ещё очень слаб. Если говорить о броске в прыжке, его реализация составляет меньше 30%. Скауты выделяют у Холланда не лучшее принятие решений на площадке. В общем, «Детройт» взял ещё одного Осара Томпсона, надеясь слепить из Рона приличного двустороннего игрока.

Тиджейн Салаун — «Шарлотт Хорнетс»

Тиджейн Салаун Фото: Sarah Stier/Getty Images

За год до драфта НБА о нём никто вообще не слышал. Парень за довольно короткий промежуток времени сделал себя имя. Французский талант выступал за местный «Шоле», за который в сезоне-2023/2024 в среднем набирал 9,0 очка, 4,0 подбора и 1,0 передачи. Вроде бы не самая впечатляющая статистика, но парень от 5,7 минуты в среднем за игру сделал скачок до 22,7 и стал одним из лучших форвардов команды всего лишь за один год.

18-летний форвард отлично двигается для своего роста (206 см). В его действиях на площадке есть уверенность, несмотря на юный возраст. У него ещё полностью не поставлен бросок. В общем, Салаун — отличный атлет, у которого есть огромный потенциал, но ему ещё многому предстоит учиться. Мало кто ждал француза так высоко, но, может быть, «Шарлотт» не прогадал на драфте?

Роб Диллингем — «Сан-Антонио Спёрс» (обменян в «Миннесоту Тимбервулвз»)

Адам Сильвер (слева) и Роб Диллингем (справа) Фото: Sarah Stier/Getty Images

Разыгрывающий выступал за Кентукки в прошлом сезоне студенческой лиги NCAA. В большинстве своём Диллингем выходил со скамейки запасных, но это не помешало ему стать одним из самых результативных игроков задней линии конференции SEC, набирая в среднем 15,2 очка, 2,9 подбора и 3,9 передачи. При этом Роб обладает отличным трёхочковым броском, реализуя 44,4% своих попыток. Главная слабость игрока — защита, которой практически нет.

19-летнего баскетболиста задрафтовал «Сан-Антонио Спёрс», но затем «Миннесота Тимбервулвз» договорилась об обмене. В итоге за Диллингема пришлось отдать незащищённый пик первого раунда 2031 года и право обменяться выборами с «Тимбервулвз» в 2030-м, только если этот пик не будет первым. «Волки» после серии с «Далласом» поняли, что им нужен агрессивный скорер, который может разгрузить Энтони Эдвардса. Роб неплохо умеет руководить нападением, что также может также отлично помочь Майку Конли, сбавив нагрузку с ветерана.

Никола Топич — «Оклахома-Сити Тандер»

Никола Топич Фото: Sarah Stier/Getty Images

Лучшая команда Западной конференции по итогам минувшего регулярного чемпионата обменяла Джоша Гидди в «Чикаго Буллз» на Алекса Карузо. При этом у «Оклахома-Сити Тандер» был явный план. Он заключался в том, чтобы компенсировать навыки разыгрывающего Гидди, взяв на драфте Николу Топича. Сербский баскетболист великолепно проявляет себя в розыгрыше мяча, но и об атакующих навыках не забывает. 10 апреля 2024 года Топич выиграл награду «Лучший перспективный игрок Лиги АБА». Выступая в аренде за «Мегу», он в среднем набирал 17,9 очка, 6,8 передачи и 3,6 подбора.

Парню пророчили выбор в топ-5 драфта НБА, но из-за разрыва связки колена, в связи с которой пропустит весь следующий сезон, опустился до 12-го пика. «Оклахома» готова подождать, а Топич понемногу обживётся в США. Мы уже видели примеры, когда баскетболисты полностью пропускали свой дебютный сезон. Например, в «Тандер» Чет Холмгрен не играл в первый год в НБА, те же Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс пропускали стартовые сезоны, но всё равно стали звёздами лиги. И Блэйк Гриффин, между прочим. «Црвена Звезда» вырастила хорошего игрока, а ему всего лишь 18 лет. Парень отлично считывает ситуацию на паркете и принимает взвешенные и точные решения.

Эй Джей Джонсон — «Милуоки Бакс»

Адам Сильвер (слева) и Эй Джей Джонсон (справа) Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Джонсон продемонстрировал свой талант на комбайне НБА так же, как он это делал короткими рывками в этом сезоне в НБЛ (австралийская лига), продемонстрировав свою способность действовать на разных скоростях, совершать броски с дистанции и находить товарищей по команде на ходу. Ему есть на что опираться по мере того, как его структура и игра продолжают взрослеть, особенно в терпеливой команде, готовой предоставить ему опытных игроков», — сказал эксперт ESPN Джонатан Гивони перед драфтом НБА. Сложно что-то добавить к такому шикарному анализу, но я попробую.

Во-первых, Джонсона мало кто фантазировал увидеть в первом раунде драфта НБА. У него есть потенциал, с этим трудно поспорить, но он не то чтобы выделялся даже в своей команде. 2,9 очка, 1,3 подбора и 0,7 передачи в сезоне за «Иллавару Хоукс». Во-вторых, этот выбор похож на то, что «Милуоки» провернул с Яннисом Адетокунбо. Команда захотела взять атлетичного парня со скоростью, который может вырасти в нечто большее, чем просто качественный игрок. Но пока выглядит как риск чистой воды.

Эй Джей умеет создать себе момент для броска, а также у него плавный релиз. Однако пока слишком много «но» маячит на горизонте, когда мы обсуждаем этого 19-летнего баскетболиста. Игра в НБА покажет, добьётся ли успеха Джонсон в лиге или же нет. Атлетизм — это именно то, за чем сейчас охотятся практически все клубы НБА. Если у тебя не огромный размах рук, шикарные физические показатели и быстрые ноги, то ты почти никому не нужен. В большинстве своём сейчас предпочитают выбирать атлетичных игроков, нежели умных, так сказать, с баскетбольным IQ. К тому же сейчас тренд на привлечение европейских талантов. Именно поэтому в топ-10 драфта НБА 2024 года сразу три представителя Франции — Закари Рисашер, Александр Саар и Тиджейн Салаун.