Кто сказал, что лето скучное? «Зенит» не отстаёт от конкурентов на трансферном рынке

«Зенит» после чемпионства в 2022 году не может два сезона подряд выйти в финал Единой лиги ВТБ. В 2023 году петербургский клуб в полуфинале остановил УНИКС, в минувшем розыгрыше — ЦСКА.

Однако команда с берегов Невы не опускает руки и уже вовсю ведёт работу над усилением состава перед стартом нового розыгрыша. Были продлены контракты с главным тренером Хавьером Паскуалем, а также с Трентом Фрейзером, Сергеем Карасёвым и Игорем Вольхиным. Помимо этого, были подписаны Алекс Пойтресс и Андрей Воронцевич. Также, как и сообщал «Чемпионат», петербургский клуб усилил воспитанник «Локомотива» и защитник сборной России Александр Щербенёв.

Оцениваем промежуточные итоги трансферной кампании «Зенита».

Награждение БК «Зенит» по итогам сезона-2023/2024 Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

После чемпионства в 2022 году петербургский клуб провёл масштабные перестановки в составе. Однако удачными их назвать было нельзя. Не все новички подошли системе Хавьера Паскуаля, и по ходу сезона-2022/2023 пришлось расставаться сразу с тремя легионерами, что является не самым типичным решением для топ-клубов. Однако это не помогло в плей-офф, в котором «Зенит» не смог пробиться в финал.

Перед стартом сезона-2023/2024 казалось, что «Зенит» — главный фаворит международного турнира. Команда не только сохранила практически всех легионеров и Хавьера Паскуаля, но и усилилась топовыми иностранцами в лице Бояна Дублевича и Кайла Курича, которые выступали в Евролиге. Также из УНИКСа переехали в Петербург Винс Хантер и Георгий Жбанов. Помимо этого, был подписан капитан сборной России Тимофей Герасимов, который до этого выступал за «Енисей». Сине-бело-голубые без труда выиграли Суперкубок Единой лиги и подтвердили статус одной из сильнейших команд перед стартом сезона.

По ходу сезона не было таких вынужденных перестановок в составе, как за год до этого, но в дело вмешались травмы. На протяжении всего чемпионата у «Зенита» кто-то был в лазарете, и чаще всего — легионеры. Это не могло не внести свои коррективы. Весной состав был более-менее здоровым, что помогло петербуржцам выиграть Кубок России. Плей-офф для команды Паскуаля начался за здравие — две победы на своём паркете над дебютантом Единой лиги — «Уралмашем». Однако в Екатеринбурге сине-бело-голубые дважды уступили, и пришлось возвращаться в Петербург на пятый матч. Параллельно ЦСКА в трёх матчах расправился с «Енисеем» и ждал победителя этой пары. «Зенит» выиграл дома, но на подготовку к армейцам было лишь два дня, у москвичей — неделя. Петербуржцы уступили ЦСКА в шести матчах, однако переиграли «Локомотив-Кубань» в серии за третье место.

Хавьер Паскуаль Фото: Никита Чунтомов, БК «Парма»

В межсезонье «Зенит» входил в подвешенном состоянии, так как было неясно будущее в команде главного тренера — Хавьера Паскуаля. Не первый год испанского специалиста сватали обратно в Евролигу, но какой-то конкретики не было.

Первым делом петербургский клуб объявил о продлении контракта с американским защитником Трентом Фрейзером. Затем последовали переподписания соглашений с Сергеем Карасёвым и Игорем Вольхиным. Только после этого «Зенит» официально сообщил, что Хавьер Паскуаль остаётся в команде на год, что очень обрадовало болельщиков сине-бело-голубых.

Не обошлось и без потерь: клуб сообщил о расставании с Сергеем Тороповым и Артёмом Клименко. Также иностранные СМИ пишут, что «Зенит» покинет и американский центровой Джош Карлтон, который был подписан перед самым стартом плей-офф.

По окончании сезона-2023/2024 истекли контракты у Джувэна Моргана, Бояна Дублевича, Андрея Зубкова и Дениса Захарова. Также есть опции выхода из контракта у Томаса Эртеля и Кайла Курича. Однако официальных сообщений о будущем всех вышеперечисленных баскетболистов «Зенит» на данный момент не делал.

Алекс Пойтресс Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Однако куда интереснее, кого «Зенит» подписал на усиление. Первым новичком петербургской команды стал старый знакомый Алекс Пойтресс, который уже выступал за клуб с 2020 по 2022 год. Американец помог сине-бело-голубым впервые в истории выйти в плей-офф Евролиги (2020/2021), взять бронзовые награды Единой лиги (2020/2021) и серебро Суперкубка (2021), одержать победу в первом розыгрыше возрождённого Кубка Кондрашина и Белова (2021), а также впервые стать чемпионами Единой лиги и чемпионами России (2021/2022).

Следующим новичком петербуржцев стал самый титулованный действующий российский баскетболист — Андрей Воронцевич. 36-летний ветеран, который является 10-кратным чемпионом Единой лиги и трёхкратным победителем Евролиги, подписал контракт с «Зенитом» по схеме 1+1. Третьим новичком сине-бело-голубых стал воспитанник «Локомотива» Александр Щербёнев, который в составе краснодарцев выступал в Еврокубке, становился серебряным призером Единой лиги и финалистом Суперкубка.

Также иностранные СМИ пишут об интересе «Зенита» к бразильскому защитнику «Црвены Звезды» Яго дос Сантосу. Однако, по их же сообщениям, на игрока также претендует казанский УНИКС. Таким образом, ростер с подтверждёнными баскетболистами на следующий сезон выглядит так:

защитники: Фрейзер, Герасимов, Щербенёв, Жбанов;

форварды: Карасёв, Воронцевич, Вольхин;

центровые: Хантер, Пойтресс.

Трент Фрейзер Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Нельзя сказать, что «Зенит» прямо-таки собирает новую команду. В клубе осталось много игроков из прошлого сезона. Нынешние подписания больше похожи на точечные усиления, а рисунок и стиль игры, скорее всего, останется примерно таким же. Вполне возможно, что из второй команды в основной состав поднимутся форвард Павел Земский и центровой Егор Рыжов, а новость про интерес к Яго дос Сантосу актуальна лишь в том случае, если Томас Эртель примет решение выйти из контракта с петербуржцами.

Алекс Пойтресс провёл достаточно матчей под руководством Хавьера Паскуаля и намеренно вернулся именно под крыло испанского специалиста. И это несмотря на то, что у него было предложение от клуба из Евролиги. Он будет организовывать с Винсом Хантером одну из сильнейших передних линий в Единой лиге. Андрей Воронцевич, очевидно, будет выполнять роль ветерана и ментора в раздевалке, получая незначительные минуты на паркете. В чемпионский сезон у «Зенита» были в составе Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев. Возможно, руководство петербургской команды вновь хочет сделать ставку на наличие очень авторитетных баскетболистов в составе.

Александр Щербенёв в минувшем сезоне потерял стабильное место в составе «Локомотива». Если в год, когда краснодарцы выходили в финал, Щербенёв 38 раз появлялся на паркете в стартовом составе и проводил более 22 минут в среднем за матч, то в минувшем сезоне он лишь девять раз выходил в стартовом составе и проводил на площадке менее 16 минут. Переход в «Зенит» станет новым витком в карьере 23-летнего игрока. Как он воспользуется новым шансом — увидим в предстоящем сезоне.

«Зенит» в очередной раз будет бороться за титул, и нынешние подписания говорят сами за себя. У петербуржцев, как и в минувшем сезоне, есть всё для этого. Чем закончится погоня за титулом? Увидим через год.