Леброн и Бронни Джеймсы — первый дуэт отец — сын в истории НБА. Что это значит?

А ведь изначально агент Рич Пол предостерёг команды от выбора Бронни на драфте НБА — по крайней мере, так заявил бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс во время эфира на ESPN. Майерс отметил, что, в случае если кто-нибудь осмелится выбрать Бронни Джеймса на драфте НБА — 2024, его клиент отправится за границу — в Австралию. И — неожиданно — «Лейкерс» выбирают его под 55-м номером, и вот они первый отец и сын в истории НБА, которые будут выступать в одной лиге. Однако не сам факт игры вместе делает это событие знаковым, а то, что это первый случай, когда два поколения семьи сыграют на одной арене (а сомнений в этом быть не может: рейтинги, рейтинги и ещё раз рейтинги).

Леброн Джеймс, несмотря на свои противоречивые высказывания, не мог скрывать волнения от мысли о совместной игре в НБА со своим сыном. Этот потенциальный момент обещал стать историческим — вне зависимости от того, оказались бы они в одной команде или нет. С приближением момента, когда старший Джеймс станет свободным агентом, возникают вопросы: усложнит ли это их совместное выступление или, напротив, упростит путь к объединению на площадке?

Звёздный бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис сказал перед началом второго раунда плей-офф, что поддерживает идею команды выбрать Бронни. «Он очень хорош в защите. Отлично читает игру. Я считаю, что он действительно хороший плеймейкер. Я видел его на тренировках несколько раз, его чтение защиты, правильные передачи — это действительно впечатлило меня. Думаю, у него всё будет хорошо. Очевидно, на него оказывается большое давление из-за того, кто его отец. Но одна вещь, которую я заметил у Бронни из того, что видел и слышал: он хочет создать собственный путь и не хочет быть — даже несмотря на то что он сын Леброна Джеймса — виден только через эту призму. И я думаю, что такой настрой и стремление создать свой путь принесут ему успех. Кто знает, возможно, он придёт и будет готов играть за нас», — говорил Дэвис.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Будет ли Леброн выступать вместе с Бронни? Вопрос висит в воздухе. Рич Пол, агент Леброна, утверждает, что его клиент готов отказаться от опции продления и оценить перспективы на рынке свободных агентов. Это не даёт нам никаких гарантий, что Джеймс-старший и Джеймс-младший окажутся в одной команде. Но если Леброн не вернётся в «Лейкерс» после того, как кубики брошены, это будет настоящим потрясением для всей лиги. «Озёрники» уже привлекли друга Леброна и его временного напарника по подкастам Джей Джей Редика на роль главного тренера. С Бронни в составе сложно представить более подходящую сцену для 39-летнего ветерана, даже несмотря на минувший неудачный сезон.

Не стоит ждать, что Леброн и Бронни будут постоянно делить площадку. В университете Бронни показал себя не с лучшей стороны, особенно в нападении. «Лейкерс» же мечтают о чемпионстве. Им не до благотворительности, чтобы давать время на площадке молодому защитнику, если он не помогает в борьбе за титул. Бронни придётся доказать, что он достоин игрового времени. Если Джеймс-младший не сможет закрепиться в основе, его ждёт либо Лига развития, либо скамейка запасных, где он сможет учиться у тех, кто знает все тонкости игры в НБА, включая его отца.