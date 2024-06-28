Чемпионы НБА выбирали в первом раунде последними. Решение «Бостона» — очень интересное

Спустя чуть больше недели после завоевания 18-го чемпионского баннера клуб из Массачусетса завершил первый раунд драфта НБА — 2024. Последним выбором оказался Бэйлор Шейерман, леворукий снайпер из Крейтонского университета ростом под два метра. Игра на университетском уровне, включая два года в Крейтоне, подготовила его к карьере в НБА. Винг, который выдержал испытание важнейшими матчами и доказал свою способность быть ключевым игроком.

В мире баскетбола, где трёхочковый бросок давно не является чем-то необычным, Бэйлор Шейерман удивляет. Его точность с периметра — это результат многолетней практики и уверенности в каждом движении. Статистика говорит сама за себя: почти 40% реализации. Это не случайность, а плоды дисциплинированной работы и веры в свои силы. В прошедшем сезоне он вновь подтвердил свой уровень, реализовав 38,1% трёхочковых бросков при 8,3 попытки в среднем за игру.

Бэйлор Шейерман выделяется навыками снайпера, но его таланты не ограничиваются этим. Он конкурентоспособный и универсальный баскетболист, который может как подбирать мяч, так и делать точные передачи. Бэйлор занимает особое место в истории мужского студенческого баскетбола, будучи игроком с более чем 2000 очков, 1000 подборов, 500 передач и 300 трёхочковых бросков в первом дивизионе. В возрасте 23 лет он уже готов к игре в НБА, и уровень подготовки, вероятно, превосходит многих других игроков, выбранных в первом раунде драфта, что делает его ценным активом для команды с чемпионскими амбициями, такой как «Бостон».

«Им нравится моя игра. Им нравится моя универсальность и как я мыслю в игре. Они рады, что я присоединюсь к их системе. Они думают, что я отлично подхожу им», — сказал Шейерман, отвечая на вопрос, что «Селтикс» сказали ему после выбора. «Наблюдал за победами «Селтикс» в 2008 году с Кевином Гарнеттом, Полом Пирсом и Рэем Алленом, а затем за их чемпионством в этом году и уверенностью, с которой они выбрали меня. Они не просто так берут кого-то в организацию, и поэтому я очень рад возможности и просто не могу дождаться, когда приступлю к работе», — добавил Бэйлор.

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Вступая в ряды «Бостона», Шейерман получит возможность обучаться у такого мастера, как Эл Хорфорд, а также у звёздных форвардов Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума. Его шутинг может сразу же усилить скамейку команды. Однако, учитывая актуальную глубину состава, «Селтикс» могут позволить себе не торопиться с активным задействованием новичка, предоставив ему время для улучшения навыков. Умение подбирать придаёт ему дополнительную ценность для «кельтов», что особенно важно для команды, предпочитающей временами играть маленькими пятёрками.

Шейерман — первый с 2020 года игрок, которого «Бостон» выбрал в первом раунде, прервав трёхлетнюю «засуху». Болельщикам «Селтикс», возможно, не стоит ожидать, что Шейерман будет часто появляться на площадке в своём первом сезон. Вероятнее всего, он проведёт бóльшую его часть в Лиге развития, где сможет спокойно набираться опыта и улучшать свои навыки, что в конце концов принесёт пользу франшизе.