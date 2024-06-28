Как Джордан чуть не пролетел мимо «Чикаго», а история баскетбола не стала совсем другой

Драфт НБА 1984 года по праву считается одним из сильнейших за всю историю североамериканской лиги. Великолепная игра и подвиги на площадке в исполнении Хакима Оладжьювона, Чарльза Баркли, Джона Стоктона, Элвина Робертсона и, конечно, Майкла Джордана до сих пор вызывают тёплые воспоминания у любителей баскетбола со стажем. Сегодня это может показаться странным, но Эм Джей в том далёком 1984-м был выбран вовсе не под первым номером, а лишь под третьим. Как теперь мы это знаем, счастливчикам стал «Чикаго», не выигрывавший ни одного трофея в НБА до перехода Его Воздушества. С приходом Майкла у клуба из Иллинойса их стало целых шесть! Однако сегодня мы также знаем, что Джордан мог и не оказаться в «Буллз». Вспомним, как так вышло и куда же мог отравиться легендарный игрок, ставший впоследствии символом баскетбола.

В то время в лиге было широко распространено мнение, что защитник не может гарантировать команде успех без элитного «большого». Первым на драфте 1984-го выбирал «Хьюстон », вторым шёл «Портленд». Оба клуба выбрали рослых центровых: Оладжьювона и Сэма Боуи соответственно. Оба считались большими талантами, и такой выбор многих тогда, в общем, не удивил. К тому же «Трэйл Блэйзерс» в тот момент в составе уже имели Клайда Дрекслера, здорово игравшего на позиции Джордана.

«Мы ещё не приняли окончательного решения, но, скорее всего, возьмём кого-нибудь другого», — говорил тогда о Джордане тренер «Портленда» Джек Рэмси. «Это не значит, что нам не нравится Майкл Джордан. Вы не найдёте никого, кто сказал бы это; просто нам очень нужен центровой». К тому же воспоминания о чемпионстве (единственном в истории «Портленда») 1977 года для команды до сих пор были свежи. Тот титул «Трэйл Блэйзерс» выиграть помог центровой Билл Уолтон. Так что клуб решил не изобретать велосипед и вновь сделал ставку на игрока такого плана.

И, если верить Оладжьювону, в Рип Сити мог оказаться если не Сэм Боуи, то ещё один «большой» — Ральф Сэмпсон. В своей биографии «Живя Мечтой» (Living the Dream) Хаким рассказал, что вместе с Майклом Джорданом и Клайдом Дрекслером мог сформировать «Большое трио» в «Хьюстоне», что сделало бы историю мирового баскетбола совсем иной. В 1984 году «Блэйзерс» якобы предложили «Рокетс» Дрекслера и второй пик на драфте в обмен на Сэмпсона. Но «Хьюстон» предложение отклонил.

Майкл Джордан, сезон-1984/1985 Фото: Getty Images

Казалось, сама судьба в 1984-м звала Эм Джея именно в стан «быков». Но, как это известно сегодня, многие в тот момент словно противились его переезду в Чикаго. Тогдашний владелец «Филадельфии» Гарольд Кац, словно предчувствуя величие будущей легенды, хотел, чтобы история, повлиявшая на весь мировой баскетбол, начиналась с его собственной команды. Во время драфта Кац связался с «Буллз», предложив за Джордана не кого-нибудь, а Джулиуса Ирвинга.

В тот момент Доктору Джею было 34, в прошлом году он помог «Сиксерс» взять чемпионство и по-прежнему был очень хорош. Когда два босса уже почти скрепили сделку рукопожатием (по словам Каца, владелец «Чикаго» Джонатан Ковлер благосклонно воспринял предложение), в дело вмешался Род Торн (тогда он был генменеджером «Чикаго»): «Я думал, что уже заключил сделку с Джонатаном Ковлером. Но Род Торн убил её и забрал Майкла Джордана. В противном случае сделка была бы заключена».

На вопрос, как сложилась бы судьба Джордана, перейди он на заре карьеры не в «Чикаго», а куда-нибудь ещё, сегодня мы уже не ответим. Возможно, ответ не нашёл бы и сам Эм Джей. Зато есть кое-что, что объединяет, пожалуй, каждого любителя баскетбола и что можно использовать в качестве ответа на вышеприведённый вопрос — как же здорово, что Майкл стал игроком «Буллз», и всё, что могло произойти, в итоге произошло.