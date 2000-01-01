Реакция Бронни Джеймса на драфте НБА. Видео
Сын Леброна Джеймса Бронни был выбран на драфте НБА под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс». Посмотрите, как на это отреагировал Джеймс-младший!
«Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса на драфте НБА. Видео реакции сына Леброна
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