Леброн унижает баскетбол. Зачем Джеймс притащил своего сынка в «Лейкерс»?

Не является авторским мнением — а лишь сформированное негативное впечатление любителей оранжевого мяча.

В ночь с 27 на 28 июня состоялся драфт второго раунда НБА. Обычно выбор второй тридцатки баскетболистов не так приковывает внимание, как первой, но в этом году было как раз наоборот. Топ-проспекты драфта-2024 откровенно меркли по сравнению со своими предшественниками, а вот в конце выбора новичков была настоящая интрига. В этом году в драфте принимал участие Бронни Джеймс — сын главной звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Кровный родственник Короля не отличается выдающейся игрой, чтобы претендовать на статус даже подающего надежды баскетболиста. Однако руководство команды из Лос-Анджелеса это не смутило, и Джеймс-младший был выбран «озерниками» под общим 55-м пиком. Таким образом, Леброн и Бронни станут первым в истории НБА дуэтом отца и сына, которые сыграют в одном профессиональном матче. Красивая история, которая точно будет хорошо монетизирована. Но присутствует ли в этом выборе «Лейкерс» спортивная логика? Если вы надеетесь, что да, то у нас плохие новости.

Бронни Джеймс Фото: David Becker/Getty Images

Леброн Джеймс — суперзвезда НБА. Четырёхкратный чемпион, четырёхкратный MVP, 20-кратный участник Матча всех звёзд и будущий член Зала славы. Помимо всего этого, Джеймс — главный преследователь Майкла Джордана за звание величайшего баскетболиста в истории. И если отбросить все пристрастия болельщиков, то Леброн откровенно уступает в этой дуэли.

Критика своей команды и партнёров, уход в другой клуб и намеренное создание суперкоманды ради завоевания титула, неуважение тренеров и ультиматумы ради их увольнения, а затем приглашения удобных наставников — всё это на чаше весов Джеймса в противостоянии с Джорданом. За Майклом же величие, которое он сам и создал, а не гнался за кем-то.

Безусловно, у Леброна есть вехи, в которых он превосходит Джордана. Например, в количестве набранных очков за карьеру. Джеймс является главным скорером в истории НБА и единственным, кто перевалил за 40 000 набранных очков. Но, очевидно, этого недостаточно, чтобы называть себя величайшим в истории. И Леброн сам это понимает, поэтому пошёл на крайние меры. Игра вместе с сыном, тем более в одной команде — это точно то, что останется в истории навсегда. И плевать на то, что Бронни не является баскетболистом уровня НБА и что Леброн сам искусственно втянул его в эту историю.

Леброн Джеймс и Бронни Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В школе Бронни играл на среднем уровне, но из-за громкого имени отца его постоянно держали в различных моках за несколько лет до драфта.

В мае 2023 года стало известно, что Джеймс-младший будет выступать в NCAA за USC Trojans. Спустя два месяца Бронни упал на тренировке без сознания. Позже пошли сообщения, что у него произошла остановка сердца. Через два дня его выписали из больницы, а уже в декабре наследник Короля дебютировал в NCAA. В игре с Long Beach State Бронни набрал четыре очка (1/3), три подбора и две передачи. После инцидента с остановкой сердца на форумах болельщиков даже появилась версия, что это была постановка/вброс в СМИ, чтобы Леброн мог оправдываться этим, если Бронни не попадёт в НБА и они так и не сыграют вместе.

Всего на счету Джеймса-младшего 25 матчей в NCAA. Его лучшая игра была против Oregon State, в которой он набрал 15 очков, один подбор, одну передачу и один перехват. Первый и единственный сезон в NCAA Бронни закончил со статистикой 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи. Даже в этом компоненте Леброн уступил Майклу Джордану. Возможно, кто-то не знает, но Маркус Джордан — сын того самого легендарного Джордана — также выступал в NCAA, и не один сезон, а целых три. Но даже если сравнивать Бронни и Маркуса по дебютным сезонам, то лучше был именно Джордан.

Сравнение статистики Бронни Джеймса и Маркуса Джордана в дебютном сезоне в NCAA Фото: «Чемпионат»

А если брать статистику за все три сезона, то Джордан-младший в 94 матчах набирал в среднем за игру 12,3 очка, 2,9 подбора и 2,7 передачи. Но даже с такими показателями он не оказался в НБА. А вот Бронни со своими скромными цифрами попал не просто в НБА, а в «Лейкерс». Интересно, как же так получилось?

Этим летом у Леброна заканчивался контракт с «Лейкерс», и на протяжении всего минувшего сезона были байки, что если какая-либо команда задрафтует Бронни, то Джеймс-старший перейдёт в этот клуб, чтобы сыграть вместе с сыном. Конечно, такой пир-ход многих заинтересовал, но в то же время агент Леброна и Бронни Рич Пол запретил другим командам НБА, кроме «Лейкерс», выбирать Джеймса-младшего на драфте. Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт», а ныне эксперт ESPN Боб Майерс во время драфта заявил, что Пол угрожал командам, что если они выберут Джеймса-младшего, то он уедет играть в Австралию. В общем, цирк да и только.

«Лейкерс» выбрали Бронни. Все счастливы, кроме истинных любителей баскетбола. Джеймс-младший не является игроком уровня НБА, и все всё понимают.

Что из себя представляет Джеймс-младший? Защитник 188 сантиметров, который достаточно пассивно передвигается. У него нет взрывного первого шага, дриблинга, стабильного броска. Игровой IQ также вызывает вопросы: частые ошибки на сменах и в целом в нападении. Отсутствуют навыки плеймейкинга, постоянные потери. Если попытаться найти плюсы, то с трудом можно назвать оборону. У Бронни неплохой размах рук (201 сантиметр), который позволяет ему быть какой-никакой помехой в защите, особенно на периметре. Однако этого ничтожно мало, чтобы стать не то что звездой, а даже стабильным ролевиком в НБА. В НБА здорового человека, нужно подчеркнуть. А вот в НБА Леброна и Адама Сильвера это приемлемо. Если это приносит деньги и хайп — значит, подходит. Уже вовсю пошли шутки, что Леброн спит с матерью одноклубника, что Джеймс-старший пошёл по стопам Делонте Уэста и прочее.

Леброн Джеймс с семьёй Фото: Harry How/Getty Images

Драфт Бронни Джеймса — это не про баскетбол. Это антибаскетбол. Да, это интересная история для Netflix, продаж маек и билетов и много чего другого, но не для спорта. Прямо сейчас Джеймс-младший занимает чьё-то место в лучшей лиге мира просто потому, что его папочка судорожно пытается обогнать недостижимого Джордана. Если вы фанат Леброна, то знайте, что нейтральным болельщикам печально за этим наблюдать.

Думаете, что это конец? Нет. Через два года в лигу приходит ещё один сын Леброна — Брайс, и он тоже занимается баскетболом. Интересно, решится ли Джеймс-старший ждать и его? И куда интереснее, останется к этому времени в НБА Бронни?