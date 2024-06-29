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Клэй Томпсон: где будет играть, Даллас, вероятный переход в Маверикс летом 2024 года, Голден Стэйт Уорриорз, контракт

К Дончичу и Ирвингу едет подмога? Переход, который может создать звёздное трио в «Далласе»
Артемий Берстенев
К Дончичу и Ирвингу придёт подмога?
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Перспектива чемпионства: как в «Маверикс» готовятся к усилению.

В плей-офф минувшего сезона «Даллас» справился с «Клипперс» и «Оклахомой» — и с каждым за шесть игр. Это был второй выход «Маверикс» в финал конференции за последние три года, где одолели «Миннесоту» за пять матчей. И вот они в финале, где «бродяги» столкнулись с «Бостоном», который прошёл через Восточную конференцию без особых препятствий.

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«Даллас» вернулся в финал впервые за 13 лет, с тех пор как франшиза взяла титул в 2011 году — тогдашний игрок, а ныне тренер Джейсон Кидд помнит тот вкус победы. Но история не повторилась: «Селтикс» взяли верх в пяти играх, забрав свой первый чемпионский титул с 2008 года и 18-й — в истории, укрепив статус самой титулованной команды в истории НБА.

Итак, что на самом деле сейчас важно. Несмотря на отсутствие конкретных новостей, с каждым днём, когда мы приближаемся к началу открытия рынка свободных агентов, становится всё более очевидным, что золотая эра «Голден Стэйт» может подойти к концу. Эта тема уже мелькала в наших прошлых статьях. «Уорриорз» и Клэй Томпсон так и не пришли к соглашению по новому контракту, и 34-летнему защитнику приходится рассматривать варианты с другими клубами. И вот «Даллас» — команда, которая всё чаще упоминается в этом контексте.

Марк Стайн, который всегда в курсе всех баскетбольных интриг, недавно подкинул очередную: похоже, что Клэй Томпсон и «Уорриорз» разошлись не на шутку. Стайн утверждает, что между Томпсоном, пятикратным участником Матча всех звёзд, и «Маверикс» уже витает «сильный взаимный интерес», и это ещё до того, как рынок свободных агентов официально откроется. «Последние доказательства этого: на фоне растущего мнения в лиге, что отношения Клэя с «Голден Стэйт Уорриорз» невосстановимы, ожидается сильный взаимный интерес между Томпсоном и «Далласом», — сказано в статье Стайна.

Клэй Томпсон (слева) и Лука Дончич (справа), сезон-2023/2024

Клэй Томпсон (слева) и Лука Дончич (справа), сезон-2023/2024

Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Инсайдер считает, что «Даллас» — это та команда, которая может заманить защитника. И в этом есть смысл: его умение забрасывать трёхочковые – как раз то, что нужно для дуэта Лука ДончичКайри Ирвинг. Если Клэй действительно находится на закате своей карьеры в НБА, «Маверикс» могут предложить ему именно ту роль, где он сможет блеснуть, возможно, став той самой последней деталью в пазле, которая выведет команду на новый уровень.

В свете их недавнего прорыва в финальную серию техасцы явно не собираются останавливаться на достигнутом, и их стремление заключить контракт с одним из самых метких снайперов лиги говорит о многом. Уход Тима Хардуэя-младшего оставил заметный вакуум в атакующем потенциале «Далласа», особенно в дальних бросках. Под руководством Джейсона Кидда команда показала средний результат по трёхочковым — 36,9%, что на самом деле не так уж и плохо, но в финальной серии с «Бостоном» их процент попаданий сократился до 31,6%.

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