«Она прислала нам прощальное письмо». Девушка «рулит» жизнью нового игрока «Юты»

Драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года подарил немало интересных историй. Например, в топ-10 ушли три французских игрока, два из которых — под первым и вторым пиком. К тому же «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса и сделал возможным, чтобы Леброн Джеймс сыграл в НБА вместе со своим сыном. Но сразу после драфта пришли некоторые шокирующие новости о Кайле Филиповски, ушедшим под 32-м пиком в «Юту Джаз».

Все эксперты ставили на то, что Филиповски заберёт кто-то в первом раунде драфта НБА, он котировался в районе 20-25-го пика, но в итоге выпускник Дьюка ушёл под 32-м выбором. В своём последнем сезоне NCAA форвард в среднем набирал 16,4 очка, 8,3 подбора, 2,8 передачи и 1,5 блок-шота за матч. К тому же Кайл улучшил свою бросковую эффективность: в первом сезоне за Дьюк – 44,1% всех бросков и 28,2% – с трёхочковой дистанции, а во втором – 50,5% всех бросков и 34,8% – «трёшки».

Соль в том, что девушка игрока Кейтлин Хатчинсон с большой долей вероятности повлияла на его выбор на драфте. Известный эксперт ESPN Джонатан Гивони сказал следующее: «Команды НБА говорят о том, что у них были вопросительные знаки по поводу того, что его девушка намного старше его, и почему он отдалился от своей семьи из-за всей этой ситуации. Он, по-видимому, не разговаривает со своими родителями или братом, и это очень, очень странная ситуация. Лично я не понимаю, почему из-за этого он вот так вылетел во второй раунд. Не было вопросов к его характеру, но команды НБА говорят о его нервах и о том, что его тренировки были не очень хорошими. И когда они спрашивали его о ситуации (с девушкой) в интервью, ответы, которые они получали, их не удовлетворили».

Из-за девушки Филиповски больше не общается с семьёй? Да, всё верно. Родной брат Кайла Дэниел прокомментировал ситуацию следующим образом: «Она вынудила его вычеркнуть нас из своей жизни почти два года назад. Прислала нам электронное письмо и все такое. По сути, официальное «прощальное письмо». Хатчинсон 26 лет, а Филиповски скоро исполнится 21 год. Мать Кайла в одной из своих социальных сетей написала: «Она всё ещё на шесть лет старше. Она не смогла найти супруга в своём окружении, поэтому вцепилась в незрелого зарабатывателя денег».

Кайл Филиповски и Кейтлин Хатчинсон Фото: Из личного архива Кайла Филиповски

Ещё больше вопросов вызывает тот факт, что Кейтлин – мормонка и, возможно, она намеренно хотела, чтобы пара переехала в Юту, население которой на 42% состоит из мормонов. Кто это такие? Мормоны – это последователи Церкви Иисуса Христа святых последних дней, религиозной организации, проповедующей «восстановление» христианства в первоначальном виде. В общем, практически все сходятся во мнении, что Хатчинсон взяла в ежовые рукавицы Филиповски и в буквальном смысле промыла мозги довольно молодому парню.

Его семья не поддерживает с ним связь на протяжении двух последних лет. Они вообще не общаются и даже не поздравляют друг друга с праздниками. У девушки явно есть какие-то планы на игрока НБА, так как это она заставила баскетболиста разорвать связь с семьёй. Кайл, возможно, ослеплён любовью или ещё слишком молод, чтобы понять, что им пользуются. Могу ошибаться, но я это вижу так. Пара обручилась и на всех фотографиях Кайл и Кейтлин выглядят счастливыми, но что на самом деле происходит у них в семье и в отношениях узнаем позже.