«Это то, от чего нельзя отказаться». Леброн и Карри будут учить лучшего студента США

Купера Флэгга ещё до начала карьеры в NCAA уже носят на руках, оправданны ли авансы американскому форварду?

В конце июля любители баскетбола прильнут к экранам мониторов или телевизоров в разгар Олимпийских игр в Париже. В борьбе за заветное золото сойдутся лучшие сборные мира: США, Франция, Канада, Германия, Сербия и Австралия уже гарантировали себе участие в турнире, а другим национальным командам ещё предстоит побороться за желанную путёвку на Олимпиаду. Но сегодня речь пойдёт об особенном парне, имя которого Купер Флэгг.

Главный претендент на первый выбор драфта НБА 2025 года попал в состав участников тренировочной сборной, которая будет спарринг-партнёром мужской национальной команды США во время сбора в Лас-Вегасе. Американцы, как и многие другие сборные, проводят тренировочный лагерь перед важными турнирами. И тренировочная сборная традиционно является частью этого мероприятия.

Самым интересным является то, что Флэгг стал первым студентом, который примет участие в программе подготовки сборной США к крупному турниру после Дуга Макдермотта и Маркуса Смарта в 2013 году. Более 10 лет национальная команда не вызывала студентов тренироваться с лучшими из лучших. А Купер ещё не провёл ни одного официального матча в NCAA, но уже удостоился такой чести.

Помимо Флэгга, в окончательный состав тренировочной сборной попали: Джейлен Дюрен («Детройт Пистонс»), Джейми Жакез-младший («Майами Хит»), Брэндон Миллер («Шарлотт Хорнетс»), Трей Мёрфи («Нью-Орлеан Пеликанс), Трэйс Джексон-Дэвис, Брэндин Подзиемски (оба — «Голден Стэйт Уорриорз»), Киган Мюррэй («Сакраменто Кингз»), Пэйтон Притчард («Бостон Селтикс»), Джейлен Саггс («Орландо Мэджик»), Джабари Смит II, Амен Томпсон (оба — «Хьюстон Рокетс»), Майка Портер («Юта Джаз») и ветераны с международным опытом в лице Лэнгстона Гэллоуэя («Реджо-Эмилия») и Найджела Хэйс-Дэвиса («Фенербахче»). Главным тренером этой команды будет Джамал Мозли, известный по работе в «Орландо».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Как бывший член сборной США я знаю, насколько важна и интересна эта возможность для каждого из этих игроков. В этой тренировочной команде огромное количество талантов, которые выполняют важную работу по оказанию помощи мужской национальной команде США 2024 года, когда они начинают свой путь к Олимпийским играм. Каждый из этих спортсменов сыграет свою роль в нашей подготовке, поскольку мы также развиваем состав сборной на будущее», — сказал генеральный менеджер Грант Хилл, к слову, являющийся выпускником Дьюка, команды, в которой будет играть Флэгг в следующем сезоне NCAA.

23-летний Джейми Жакез-младший, который провёл свой первый полноценный сезон в НБА за «Майами Хит», сказал, что таким шансом нужно пользоваться сполна. «В конце концов, это возможность, которую вы не можете упустить. Возможность соревноваться со всеми этими парнями и игроками, находиться со всеми ними в спортзале — это то, от чего нельзя отказаться. Наша работа — подталкивать этих ребят, сделать их лучше и подготовить к Олимпиаде».

Тренировочный сбор пройдёт с 6 по 8 июля, после чего сборная США сыграет серию матчей в Лас-Вегасе, Абу-Даби и Лондоне с 10 по 22 июля. Американцам предстоит встретиться с Канадой, Австралией, Сербией, Южным Суданом и Германией. По-видимому, национальная команда США настроена серьёзно, раз руководство сборной решило спарринговаться с четырьмя топовыми соперниками. Но важнее то, что в США присутствует преемственность. Главная сборная напичкана суперзвёздами НБА, такими как Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Девин Букер, Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Джру Холидэй, Энтони Дэвис, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.

Впрочем, это не мешает США приглашать молодых талантов не только для того, чтобы главной команде войти в игровой ритм, но и чтобы перенять ценный опыт и некоторые знания от более именитых баскетболистов. Купер Флэгг — особенный парень, которому уже пророчат искромётное будущее. Если американский форвард отлично проявит себя в Дьюке в свой дебютный сезон, то с огромной долей вероятности уйдёт под первым выбором на драфте 2025 года, где он уже сейчас, ещё до начала сезона NCAA, является главным фаворитом на первый пик. Парень достоин внимания и авансов в свой адрес, раз его уже отмечают и привлекают к тренировкам с главной командой страны, что случилось впервые за 11 лет.