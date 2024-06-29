«Будут проблемы». Даже не сыграв матча в регулярке, Родман успел испугать всех вокруг

Деннис только-только перешёл в «Чикаго», но заставил волноваться не только соперников, но и товарищей по команде.

В 1995 году в НБА состоялся переход, который по прошествии времени можно смело назвать эпохальным. Двукратный в тот момент чемпион лиги Деннис Родман в результате обмена перешёл из «Сан-Антонио Спёрс» в «Чикаго Буллз». Имя Родмана было тогда на слуху у всех. В салонах красоты дамочки беспрестанно обсуждали его недавний разрыв с Мадонной, а на уличных площадках мальчуганы, только-только делавшие первые шаги в баскетболе, говорили, что в защите хотят быть похожими именно на Червя.

Руководство «Буллз», приглашая Родмана, не могло не поинтересоваться мнением о талантливом, но таком необычном игроке у своих главных звёзд. Скотти Пиппен и Майкл Джордан были единодушны — оба чувствовали, что Деннис был именно тем, кто поможет «быкам» сделать следующий шаг. Видимо, что-то похожее чувствовал и сам Червь, потому что в новой команде он начал буквально с места в карьер. После того как Родман получил пять технических фолов в своих первых восьми предсезонных играх, за головы схватились не только болельщики «Буллз», но и Пиппен, о чём он впоследствии вспоминал в своих мемуарах.

«За восемь предсезонных игр Деннис получил пять технических фолов. Повторяю — в предсезонных играх. Что же произойдёт, когда начнутся официальные матчи? Каждый наблюдал за ним, ожидая, что вот-вот начнутся какие-то проблемы. И он сам это прекрасно понимал», — задавался вопросом Пиппен.

Однако в официальных матчах Родман был куда осторожнее. Нет, он не стал вдруг щадить соперников и не изменял самому себе. Деннис действовал жёстко, но (кроме некоторых исключений) в рамках правил, продолжая оставаться лидером лиги по игре на подборах. Чтобы добиться этого, Червь проделывал уйму работы, повышая своё мастерство и оборонительные навыки.

По порядку — Фил Джексон, Майкл Джордан, Деннис Родман и Скотти Пиппен, сезон-1996/1997 Фото: Getty Images

«Он изучал склонности своих соперников и товарищей по команде и находил идеальную позицию для подбора ещё до того, как игрок переходил в режим броска. Деннис обладал невероятным баскетбольным IQ. Он мог оказать огромное влияние на ход игры, не набрав ни одного очка. О скольких баскетболистах вы можете сказать подобное?» — отдавал должное Родману всё тот же Пиппен.

Представьте, что чувствовали соперники, выходившие играть против Родмана, если Майкл Джордан признавался, что ненавидел «Пистонс», когда там выступал Червь. А ведь в «Чикаго» Родман подбирал даже лучше, чем в «Детройте». За время выступления в «Буллз» Деннис совершал в среднем за матч 15,3 подбора, к которым добавлял вспомогательные 5,2 очка и 2,8 передачи. В доставлявшем Джордану проблем «Детройте» Пиппен в среднем за игру совершал 11,5 подбора.

Эпатажное поведение Родмана вне площадки часто отвлекало от того, что он умел делать на ней. Слова Пиппена о пяти технических в восьми предсезонных играх являются прекрасным напоминанием, что Деннис буквально жил баскетболом. Показательны и слова Скотти о тренировочном процессе Червя.

Майкл Джордан (слева) и Деннис Родмана (справа), сезон-1995/1996 Фото: Getty Images

«Я удивлялся тому, насколько сдержанным он был. Существовал Деннис Родман — спектакль и Деннис Родман — обычный человек, и они были очень разные. Во время тренировочного лагеря бо́льшую часть времени Деннис работал над физической формой и мастерством. Он часто приходил в зал первым и последним уходил из него», — вспоминал Пиппен.

Родман действительно был необычным и делал немало странностей. Но кому какое дело, если на паркете он работал едва ли не больше всех. Догадывался ли Пиппен, что будет дальше, когда задавал свой вопрос после пяти технических Денниса? Быть может, что-то и чувствовал. А даже если нет, изменить что-либо было уже нельзя. Оставалось лишь довериться Деннису. Три последующих чемпионства «Чикаго» говорят, что оно того стоило.