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Леброн Джеймс: отказался от опции продления, останется ли в Лейкерс в сезоне-2024/2025, будущее форварда, Бронни Джеймс

Леброн Джеймс принял важное решение перед открытием рынка свободных агентов. Что дальше?
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс принял важное решение
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Главная интрига официально зародилась!

Леброн Джеймс, величайший баскетболист нашего времени и четырёхкратный чемпион НБА, совершил, как может показаться, дерзкий ход, отказавшись от последнего года своего контракта с «Лейкерс» на сумму $ 51,4 млн. Этот манёвр открывает Джеймсу двери в рынок свободных агентов, хотя многие инсайдеры предполагают, что его будущее всё ещё связано с «озёрниками». За этим решением стоит цепочка шагов со стороны «Лос-Анджелеса», в том числе драфт его сына Бронни под 55-м номером и привлечение Джей Джей Редика, его уже бывшего партнёра по подкасту, на пост главного тренера. Эти меры, несомненно, укрепляют позиции Джеймса в команде.

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Леброн Джеймс рассматривает возможность подписания нового контракта на три года, который, по слухам, оценивается в $ 160 млн. В этом контракте планируется условие, которое не предусмотрено стандартным продлением — пункт о невозможности обмена. Это даёт ему финансовую безопасность и стратегическую гибкость, ведь любые обсуждения об обмене не могут произойти без его согласия. Такой шаг позволит Джеймсу сохранить контроль над своим будущим и продолжить выступать на высоком уровне, к которому мы все привыкли.

Леброн в «Лейкерс» — это как Брюс Спрингстин в рок-н-ролле. С 2018 года он сердце и душа команды. Если форвард заключит этот новый контракт, его эра в «Лейкерс» переплюнет даже кливлендские времена первого созыва. И пусть ему скоро 40, но его игра говорит сама за себя: 25,7 очка, 7,3 подбора и 8,3 передачи в среднем на матч в прошлом сезоне. Возраст? Это просто цифра в графе. Решение Джеймса, скорее, вынуждает калифорнийский клуб активизироваться в построении команды, достойной чемпионского звания.

Руководство «Лейкерс», без сомнения, ожидало такого хода и, вероятно, уже занимается разработкой стратегий, чтобы не только сохранить своего лидера, но и укрепить состав для завоевания будущих трофеев. На первый взгляд решение Леброна Джеймса отказаться от продления контракта может показаться шагом в неизвестность, но все факты говорят, что он останется в команде. Этот ход, кажется, направлен на закрепление его наследия и подготовку «Лейкерс» к будущим победам.

Леброн — в сборной США и лучший студент:
«Это то, от чего нельзя отказаться». Леброн и Карри будут учить лучшего студента США
«Это то, от чего нельзя отказаться». Леброн и Карри будут учить лучшего студента США
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