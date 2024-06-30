Возможно, в лиге появятся новые претенденты на чемпионский титул.

Что произойдёт с Леброном Джеймсом и где окажется Пол Джордж? Свободные агенты НБА — LIVE

В ночь с 30 июня на 1 июля в 1:00 мск откроется рынок свободных агентов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию каждого подписания контракта и расскажет обо всех обменах между клубами.

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