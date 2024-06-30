Всё, что нужно знать о рынке свободных агентов НБА в 2024 году

Рынок свободных агентов в НБА — это время, когда баскетболисты решают свою судьбу. По окончании контракта они имеют право выбрать новую команду, что часто приводит к значительным изменениям в составе лиги. Этот процесс может быть прямым, как подписание контракта, или сложным — с необходимостью получения разрешения от текущей команды. Свободное агентство — ключевой момент в карьере игрока и стратегии команды, который существует десятилетиями и продолжает формировать североамериканскую лигу.

Официально так называемое трансферное окно откроется в ночь на 1 июля — в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Как только финал НБА подходит к концу, это сигнал для франшиз начать планирование будущего. Возьмём, например, Паскаля Сиакама, который продолжит свою карьеру в «Индиане». Или О Джи Ануноби, который остаётся с «Нью-Йорком». А Джамал Маррей из «Денвера» готовится подписать новый контракт на сумму $ 209 млн. Теперь, когда правила изменились, команды могут законно вести переговоры со своими игроками, и каждое решение может сыграть ключевую роль в будущем команды и лиги в целом.

Разница между ограниченными и неограниченными свободными агентами заключается в уровне контроля, который команды имеют над игроками. Неограниченно свободные агенты могут подписывать контракты с любой командой, если их зарплата соответствует финансовым ограничениям этого клуба. Тем временем ограниченно свободные агенты, в свою очередь, могут получить предложение от другой команды, но их текущая команда имеет право повторить это предложение в течение определённого времени. Если нынешний клуб решается повторить предложение, игрок остаётся на своём месте. В этой процедуре компромиссы исключены.

В НБА есть такая штука, как «правило Бёрда». И оно часто всплывает не просто так. Это правило позволяет командам переподписать своих баскетболистов — тех парней, что отдали клубу три года жизни или были перетянуты через обмен и остались на тот же срок. Оно названо в честь Ларри Бёрда, потому что, когда в 1983 году пришло время продлить его контракт, «Бостон» превысил лимит зарплаты, чтобы удержать легенду. Так что, когда слышим «правило Бёрда» — это о лояльности и долгосрочных отношениях между игроком и командой.

За кем следить во время открытия рынка свободных агентов

Неограниченно свободные агенты:

Ограниченно свободные агенты: