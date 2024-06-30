Леброн Джеймс — свободный агент. Что известно на данный момент

Как только часы пробьют 1:00 мск 1 июля, начнётся одно из самых захватывающих времён года для любителей НБА — рынок свободных агентов. «Чемпионат» будет следить за каждым шагом: от тех сделок, которые могут пройти незамеченными, до тех, что вызовут бурю обсуждений. В конце этого абзаца увидите блок, кликнув по которому можете перейти на соответствующую страницу. А вот Леброн Джеймс уже поднял ставки, отказавшись от продления контракта с «Лейкерс» на $ 51,4 млн, став неограниченно свободным агентом и добавив интриги в предстоящие трансферные баталии. Теперь все глаза прикованы к нему — что он выберет дальше?

Леброн и его представитель Рич Пол не стесняются говорить прямо: чтобы «Лейкерс» могли подписать ещё одного ключевого игрока, Джеймс готов пойти на финансовые уступки. Если он согласится на меньшую зарплату, это даст клубу возможность использовать полный MLE (исключение среднего уровня) — и это не мелочи, а целых $ 12,9 млн. Форвард хочет, чтобы команда нацелилась на таких игроков, как Клэй Томпсон или Джеймс Харден. Если «озёрники» не смогут привлечь такого игрока, тогда, по словам Пола, Леброн будет настаивать на максимальной зарплате.

Леброн показывает готовность к компромиссам ради высшей цели — усиления «Лейкерс». Подписать Клэя Томпсона? Это уже не мечты, а вполне реальный сценарий, если MLE окажется достаточным стимулом. И если Томпсон решится на переход, это будет возможно благодаря готовности Леброна идти на уступки. В «Голден Стэйт» уже готовятся к возможной утрате своего звёздного защитника, что может означать конец эпохи знаменитого трио с Карри и Грином, украшенной четырьмя чемпионскими титулами.

Леброн Джеймс и Торин Принс против Клэя Томпсона, сезон-2023/2024 Фото: Harry How/Getty Images

В случае неудачи «Лейкерс» в привлечении относительно звёздного игрока за MLE Джеймс наверняка потребует максимальный контракт. Размер этого соглашения? В одной из последних статей «Чемпионата» мы писали следующее: «Леброн Джеймс рассматривает возможность подписания нового контракта на три года, который, по слухам, оценивается в $ 160 млн. В этом контракте планируется условие, которое не предусмотрено стандартным продлением — пункт о невозможности обмена. Это даёт ему финансовую безопасность и стратегическую гибкость, ведь любые обсуждения об обмене не могут произойти без его согласия».

В то время как Джеймс нацеливается на золото в Париже, «озёрники» рассматривают возможности укрепления команды. Привлечение свободного агента кажется наиболее прямолинейным и безрисковым вариантом. Тем не менее возможность обмена также остаётся в силе, хотя и сопряжена с большими сложностями. С учётом недостатков «Лос-Анджелеса» в атаке, выбор между Харденом и Томпсоном может стать ключевым.

Это типичный двухчастный слив информации: сначала отказ от опции, затем потенциальное будущее баскетболиста — чтобы выжать из новости все соки. Скоро начнут циркулировать слухи о каждой команде, которая даже теоретически могла бы подумать о подписании Леброна. Представьте, Джеймс отказывается от нового контракта с «Лейкерс», чтобы снова оказаться в «Кливленде» или «Майами». Или ещё лучше — он внезапно уходит на пенсию. Но давайте будем реалистами: это вряд ли произойдёт. Так зачем же всё это театрализованное внимание, с учётом прихода старшего сына — Бронни?