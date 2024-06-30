«Не стоит этого делать». Или как будущая суперзвезда поверила в себя и бросила вызов Коби

Коби Брайант — имя, ставшее синонимом баскетбольного мастерства. С момента своего появления в НБА в 1996 году Брайант утвердился как один из ведущих игроков лиги, завоевав пять чемпионских титулов и заработав 18 приглашений на Матч всех звёзд. Его вклад в баскетбол измеряется не только статистикой — его игра и отношение к спорту стали источником вдохновения для миллионов. Решимость атакующего защитника и упорство — образец для подражания.

Но даже величайшие легенды сталкиваются с испытаниями. Вспомним матч 23 февраля 2012 года, когда «Лейкерс» не смогли победить «Оклахому», проиграв со счётом 85:100. «Тандер» отлично играли у себя дома, «Лейкерс» тем временем пытались не потерять позиции на Западе. Кевин Дюрант, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден были лучшими в «Оклахоме», а Коби Брайант делал всё возможное, чтобы «озёрники» выиграли, но этого не случилось. В плей-офф того же года «Лейкерс» и «Тандер» встретились снова, где молодая «Оклахома» успешно завершила серию в пяти встречах.

На финальном отрезке вышеупомянутого матча, когда на табло было 94:81 в пользу хозяев, Джеймс Харден реализовал трёхочковый. Его словесный выпад в адрес Брайанта вызвал напряжение, в ответ Коби, не теряя достоинства, напомнил о своих пяти чемпионских кольцах — достижении, которым не каждый может похвастать. Этот обмен репликами зафиксирован в видео, которое недавно появилось в социальных сетях, где Брайант с присущей ему уверенностью отмечает: «Не стоит этого делать. Слушай, ты не в той лиге, чтобы со мной спорить. У меня на пять чемпионских колец больше, чем у тебя».

Видео можно посмотреть на канале LegendZ Productions в YouTube.

Когда «Тандер» встретились с «Лейкерс» в плей-офф, Харден взял верх. «Тандер» выросли в опыте, а клуб из Лос-Анджелеса уже не был тем могучим чемпионом. В этой серии «Оклахома» прошла мимо «озёрников» с результатом 4-1, добравшись до своего первого финала конференции, где она одолела «Сан-Антонио», но затем уступила «Майами» в финальной серии в пяти играх.

В истории матчей Брайанта и Хардена насчитывается 19 игр, и здесь Джеймс имеет небольшое преимущество с 11 победами против восьми у Коби. Обмен Хардена в «Хьюстон» в 2012 году открыл ему дорогу к девяти сезонам, полным достижений, и к заслуженному MVP в 2018-м. Коби, легенда «Лейкерс», закончил карьеру в 2016 году, сыграв в финальном матче с «Ютой» и набрав 60 очков. Эта встреча стала ярким завершением пути Чёрной Мамбы в баскетболе.