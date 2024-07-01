В НБА миновал первый день рынка свободных агентов. Собрали самые примечательные подписания

В ночь на 1 июля НБА вступила в сезон свободных агентов. Нет, мы ещё не видели заголовков о том, что что Клэй Томпсон укрепил ряды «Далласа» или «Лейкерс». Но давайте не будем забегать вперёд. Ведь уже произошли сделки, которые, без сомнения, требуют внимания. И именно эти моменты мы и разберём в нашем материале. Однако после публикации этой статьи Пол Джордж, например, пополнил ряды «Филадельфии».

Крис Пол снова меняет команду и, кажется, будет играть в Техасе

Крис Пол, сезон-2023/2024 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Крис Пол планирует заключить соглашение с «Сан-Антонио». После того как «Голден Стэйт» освободили его место в составе перед началом открытия рынка свободных агентов, он получит статус неограниченно свободного агента по завершении процедуры отказов. Однако Пол решил не откладывать выбор новой команды. Он заключит контракт на один год, стоимостью $ 11 млн.

Марк Стайн отмечал, что «Сан-Антонио» проявляет заметный интерес к опытному Крису Полу. В контексте стратегии пик-н-ролла Пол мог бы стать подходящим, хоть и, возможно, временным союзником для Виктора Вембаньямы. Однако остаётся вопрос, планируют ли «Спёрс» включать Пола в основной состав или он будет играть роль запасного, как это было в его последнем сезоне с «Уорриорз».

В прошлом сезоне «шпоры» экспериментировали с разнообразными пятёрками, где Тре Джонс чаще всего выходил в стартовом составе. Учитывая некоторую неопределённость «Сан-Антонио» относительно роли Джонса как ключевого игрока, который не был утверждён до января, предположения о его старте в следующем сезоне кажутся сомнительными. Благодаря доступному пространству в зарплатных ведомостях «Спёрс» обладают преимуществом в борьбе за Пола по сравнению с другими клубами.

Не совсем свободный агент — Кейд Каннингем и мощный чек на $ 224 млн

Кейд Каннингем, сезон-2023/2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

В «Детройте» намерены подписать пятилетнее максимальное продление контракта новичка с Кейдом Каннингемом, выбранным под первым номером на драфте в 2021 году. Сделка ещё не завершена, и некоторые детали до сих пор требуют уточнения, но обе стороны оптимистично настроены на её заключение. Точная сумма продления контракта Каннингема пока неизвестна. Если потолок зарплат увеличится на 10% в сезоне-2025/2026, когда начнёт действовать продление, стоимость его контракта составит приблизительно $ 224 млн.

Если же контракт Каннингема будет реализован, что выглядит весьма вероятным, он присоединится к форварду «Торонто» Скотти Барнсу и станет вторым игроком с драфта 2021 года, продлившим контракт новичка. В то время как Барнс согласился на продление, включающее условия «правила Роуза» (для молодых суперзвёзд), которое потенциально позволяет ему зарабатывать 30% от потолка зарплат сезона-2025/2026 вместо 25%. Однако некоторые инсайдеры отмечают, что Каннингему, возможно, не предложили такие же условия.

Кентавиус Колдуэлл-Поуп покинул «Денвер», где становился чемпионом НБА

Кентавиус Колдуэлл-Поуп, сезон-2023/2024 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Орландо», как и планировалось, подпишет трёхлетний контракт со свободным агентом Кентавиусом Колдуэлл-Поупом. Сделка оценивается в $ 66 млн и включает в себя опцию игрока на последний сезон. Колдуэлл-Поуп стал одним из примечательных свободных агентов этого года после того, как сыграл важную роль в «Денвере» в последние два года и помог выиграть клубу чемпионский титул в 2023 году.

«Наггетс» предпочли бы сохранить свой стартовый состав целым, но другие финансовые обязательства затруднили сохранение Колдуэлл-Поупа. Годовая зарплата в $ 22 млн, которую Кентавиус получил от «Мэджик», вынудила бы «Денвер» залезть на второй уровень налога на роскошь, если бы в клубе предложили ему столько же. Впрочем, клуб из Колорадо сделал предложение, близкое к сумме, которую Колдуэлл-Поуп получил от «Орландо», где защитные и снайперские способности сделают его идеальным усилением для флоридцев.

Йонас Валанчюнас поможет «Вашингтону» восстать из мёртвых

Йонас Валанчюнас, сезон-2023/2024 Фото: Jamie Squire/Getty Images

«Вашингтон» нашёл нового основного центрового, заключив соглашение с Йонасом Валанчюнасом на три года на $ 30 млн без опций для игрока или команды. Ранее Валанчюнаса как раз связывали с перестраивающимися «Уизардс» незадолго до открытия свободного агентства. Сообщалось, что среди претендентов на 32-летнего баскетболиста были и «Лейкерс».

В эпоху, когда игра центровых в баскетболе всё больше связывается с их способностью к универсальной игре и атакам с дальней дистанции, Йонас Валанчюнас продолжает отстаивать значимость классической игры под кольцом. Он входит в число лидеров лиги по количеству подборов за минуту на площадке, что подчёркивает его важность в игре. Валанчюнас — представитель «старой школы», который превосходит оппонентов не за счёт атлетизма, а благодаря своей физической силе.