«Парма» забрала лидера у соперника по Единой лиге. Команда Пашутина готова удивлять

30 июня «Парма» объявила о подписании контракта с американцем Ройсом Хэммом. Соглашение с центровым рассчитано по схеме «1+1». «Парма» станет третьим клубом баскетболиста в Единой лиге. До этого он выступал за «Зенит» и «Астану». В сезоне-2023/2024 Ройс уже принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» рассказывает о новичке пермской команды.

Ройс Хэмм Фото: Пресс-служба БК «Минск»

В NCAA Хэмм на протяжении четырёх лет выступал за университет Техаса. В 90 матчах он набирал в среднем 1,9 очка и делал 2,3 подбора. Не великая статистика. Однако из-за пандемии коронавируса четверокурсникам разрешили сыграть дополнительный сезон, и Хэмм этим воспользовался. Он перешёл в университет UNLV, за который сыграл 32 матча и набирал в среднем 8,6 очка при 9,3 подбора.

Первым профессиональным клубом американца стал бельгийский «Антверп», однако ещё по ходу дебютного сезона в профи Хэмм получил предложение от петербургского «Зенита» и впервые оказался в Единой лиге ВТБ. Хэмм успел сыграть за сине-бело-голубых 26 матчей, в которых набирал 5,8 очка и совершал 3,7 подбора. Очевидно, что в «Зените» от него ждали большего, поэтому по окончании сезона-2022/2023 Хэмм покинул команду с берегов Невы. Однако спустя некоторое время стало известно, что Ройс стал игроком казахстанской «Астаны». Хэмм пришёлся ко двору столичной команде и стал одним из лидеров коллектива с 16,6 очка и 8,2 подбора. Его игра не только позволила «Астане» достойно выступить в сезоне, но и дала возможность Ройсу попасть на Матч всех звёзд Единой лиги.

В марте в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Ройс Хэмм признавался, что после «Зенита» у него были предложения из Греции и Турции, но ему комфортно в Единой лиге.

Ройс Хэмм баскетболист «Почему не получилось в «Зените»? Я только начинал профессиональную карьеру, разбирался со всем, пытался сделать всё возможное, чтобы помочь команде победить, но, к сожалению, мы потерпели неудачу. Хави Паскуаль — великий тренер с большим количеством знаний, мне нравилось работать и играть под его руководством. [После «Зенита»] у меня были другие предложения — из Греции и Турции, но, если честно, возвращение в Единую лигу ВТБ стало для меня более комфортным вариантом, потому что эта лига была мне уже знакома, плюс я чувствовал, что ещё не показал этому турниру лучшую версию Ройса Хэмма».



Однако Хэмм покинул «Астану» по ходу чемпионата и доигрывал сезон-2023/2024 в команде «Леонес де Понсе» из Пуэрто-Рико. Но спустя несколько месяцев Ройс вернулся в Единую лигу!

Теперь Хэмм будет защищать цвета «Пармы», и очевидно, что он приходит на место своего экс-одноклубника по «Зениту» Ричарда Соломона, который, несмотря на ударный сезон, покинул пермскую команду.

Ройс Хэмм Фото: Пресс-служба БК «Астана»

Хэмм и Соломон очень похожи: яркая и зубодробительная игра под кольцом в нападении, яростная защита на своей половине. Блок-шоты, эффективное участие в быстрых отрывах — это то, что объединяет их. «Парма» и «Астана» играли в схожий баскетбол в минувшем сезоне, несмотря на разные позиции в турнирной таблице. Нет опасений, что Хэмму может потребоваться много времени на адаптацию или что он как-то не подойдёт Евгению Пашутину. Наоборот — Ройс выглядит идеальной заменой Ричарду Соломону и, вполне возможно, может серьёзно спрогрессировать. Этого действительно можно ожидать, ведь предстоящий сезон станет для Хэмма лишь третьим в профессиональной карьере. А он уже участвовал в Матче всех звёзд Единой лиги.

У «Пармы» собирается очень классная команда, возможно, даже лучше, чем была до этого. Гарретт Нэвелс и Ройс Хэмм будут радовать болельщиков как индивидуально, так и совместными комбинациями. Не стоит забывать и про одного из талантливейших российских игроков, который пополнил состав «Пармы», — Самсона Руженцева, для которого сезон-2024/2025 должен стать также прорывным. У Евгения Пашутина за плечами огромный опыт, позволяющий грамотно сложить этот пазл. Ройс Хэмм — отличное подписание для пермской команды. С нетерпением ждём его дебюта в майке этого клуба.

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