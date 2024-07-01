Эмбиид хотел его — и получил! Самый желанный свободный агент перешёл в «Филу»

Ну вот и всё — сага с участием самого желанного свободного агента нынешнего межсезонья подошла к концу. Пол Джордж после двух сезонов в «Оклахома-Сити Тандер» и пяти — в «Лос-Анджелес Клипперс» возвращается в родную Восточную конференцию, правда, уже не в «Индиану Пэйсерс», а в «Филадельфию Сиксерс». Разберём, почему Пи Джи не остался в команде с Джеймсом Харденом, Каваем Леонардом и Расселом Уэстбруком, а также поговорим о надеждах «Филы» на чемпионство с их новым трио.

Руководство «Клипперс» не захотело давать Джорджу четырёхлетний максимальный контракт, а готово было предложить лишь трёхлетнее соглашение, в точности как у Кавая Леонарда, который в январе 2024 года подписался на три года и получит $ 152,4 млн. Полу, на минуточку, уже 34 года, поэтому форварду важно получить как можно более выгодное предложение под занавес карьеры. Тем более долгосрочный контракт — это всегда гарантия будущего, что важно не только для баскетболистов, но и для простых людей.

«Парусники», видимо, решили, что им достаточно одного травматичного лидера, и не стали связывать свою судьбу на несколько ближайших лет сразу с обоими парнями, которые могут в самый ответственный момент сломаться и подвести команду. «Клипперс» немного расчистили платёжку, но всё равно у них не будет достаточного пространства под потолком зарплат, чтобы подписать игрока, способного заменить Пи Джи. «Филадельфия» качественно воспользовалась моментом, создав трио Джоэл Эмбиид — Тайриз Макси — Пол Джордж.

У «Филы» был лишь один долгосрочный контракт — Эмбиида, команда ещё даже официально не продлила Макси, но это продление отложено лишь для того, чтобы иметь больше возможностей на рынке свободных агентов. Самый известный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски сообщил, что «Сиксерс» и Джордж подпишут четырёхлетний контракт на $ 212 млн. На последний сезон будет распространяться опция игрока. Это как раз то, чего добивался форвард под конец своей карьеры. К тому же сейчас в Восточной конференции не так много конкурентоспособных команд, как в Западной, поэтому можно попробовать побороться за чемпионство здесь и сейчас.

Нельзя забывать, что Джордж и Эмбиид вместе работали на ESPN, в студии освещения финала НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Джоэл в одном из эфиров сказал, что «Бостон» слишком часто обыгрывал «Филу» и сделал ему больно, поэтому в межсезонье команда будет искать способы стать лучше и добавить несколько недостающих деталей. После этих слов центровой «Филы» глазами показал на Джорджа, намекая на то, что тот бы стал тем самым финальным пазлом в общей картинке.

Ранее «Филадельфии» удалось договориться о продлении контракта с Келли Убре на два года и на сумму в $ 16,3 млн. Отличная сделка. Клуб из Пенсильвании с приходом генерального менеджера Дэрила Мори перестал переплачивать ролевикам. Чего уж говорить о Тобиасе Харрисе, за сезон-2023/2024 получившем почти $ 38 млн. Новые люди в команде предпочитают доверять проверенным в плей-офф бойцам. Джордж — тёртый калач, который ещё в «Индиане» боролся с праймовым Леброном Джеймсом. Понятное дело, что сейчас Пи Джи уже постарел, но форвард всё равно делает результат на обеих сторонах площадки. «Филе» нужен был именно двусторонний игрок, способный помогать везде, где это будет необходимо. К тому же Пол — отличный клатчер, который может взять мяч в руки в самый ответственный момент. Именно этого не хватало Эмбииду, сияющему на протяжении всего матча, но пропадающему в концовках.

На бумаге суперзвёздное трио «Филадельфии» выглядит прекрасно. Осталось, чтобы травмы не вмешались, как это было в «Финиксе» с Дюрантом, Букером и Билом. Пока лишь Макси не страдает от различного рода повреждений, а двое остальных, не сказать чтобы отбитые травматики, но уж точно близки к этому статусу. Будет интересно посмотреть за «Филой» с таким трио во главе с Ником Нёрсом — тренером, который уже становился чемпионом НБА и имеет большой опыт. Может быть, хоть так Эмбииду удастся перешагнуть порог второго раунда плей-офф.