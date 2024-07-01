Легенда НБА погнался за деньгами, а не за перстнем. Но Вембаньяме это только на руку

Сегодня ночью официально открылся рынок свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации. Как обычно это и бывает, каждая из команд лиги пытается заполучить себе в состав лучших игроков из доступных. В первый день мы узнали, что Джеймс Харден переподписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», очень важная часть чемпионского «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп отправился в «Орландо Мэджик», но самые интересные новости пришли из стана «Голден Стэйт Уорриорз».

Руководство «воинов» приняло решение отчислить 39-летнего разыгрывающего Криса Пола. В связи с чем ветеран станет неограниченно свободным агентом. Пол за сезон-2024/2025 должен был получить $ 30 млн, но «Голден Стэйт» не нашли вариантов для обмена его контракта на рынке. Инсайдер Крис Хэйнс заявил, что «Чикаго Буллз» предлагал Зака Лавина в обмен на опытного разыгрывающего и Эндрю Уиггинса, но получил отказ.

Второй новостью из стана «воинов» стал окончательный уход Клэя Томпсона. Пока остаётся неизвестным, будет ли это сайн-энд-трейд или же 11-й номер «воинов» уйдёт бесплатно. Сообщается, что легендарный защитник «Голден Стэйт» проведёт переговоры с «Филадельфией Сиксерс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». О том, что у руководства «воинов» не получается договориться о продлении контракта с Клэем, было известно давно, но теперь история 13-летнего пребывания Томпсона в «Голден Стэйт» подходит к концу. Мы не увидим, как Стефен Карри, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон завершат карьеру в одном клубе, хотя в НБА может произойти всякое, чем чёрт не шутит.

Крис Пол в «Голден Стэйт» Фото: Patrick Smith/Getty Images

Но вернёмся к Полу. Разыгрывающий отправлялся в «Голден Стэйт», чтобы добавить огневой мощи со скамейки запасных и руководить игрой в отсутствие Карри или Грина на площадке. К тому же Крис, вероятно, хотел заполучить заветную «гайку» под завершение карьеры, но сезон для «воинов» вышел неудачным: команда закончила регулярку в зоне плей-ин, а в матче за выход в плей-офф уступила «Сакраменто Кингз» со счётом 94:118.

После того как стало известно, что Пол стал неограниченно свободным агентом, в его услугах сразу же заинтересовались «Лейкерс», которые были готовы предложить ему минимальный контракт. Но известный инсайдер Марк Стейн написал о серьёзном интересе со стороны «Сан-Антонио Спёрс». Чуть позже включился Эдриан Войнаровски, легендарный журналист и инсайдер подтвердил, что «шпоры» подписали ветерана-разыгрывающего на сезон-2024/2025. Контракт Криса будет рассчитан на $ 11 млн. В итоге Пол будет играть под руководством одного из лучших тренеров в истории НБА Грега Поповича, у которого был туз в рукаве — Виктор Вембаньяма, развивающийся не по дням, а по часам.

Кажется, Пол выбрал деньги вместо реальной борьбы за чемпионство на старости лет. Вряд ли у кого-то повернётся язык сказать что-то плохое в адрес разыгрывающего. Это его жизнь и его выбор. Даже в возрасте 39 лет Крис способен руководить игрой и снабжать партнёров невероятного уровня передачами. Не зря же его называют Генерал паркета. «Сан-Антонио» усилился качественным разыгрывающим, который будет «кормить» Вембаньяму под кольцом выверенными пасами. Легендарный центровой Дуайт Ховард остался доволен решением «шпор»: «Мне нравится, что Крис Пол перешёл в «Спёрс». Вембаньяма станет самым результативным игроком сезона».

Ранее и сам Пол отдал должное Вембаньяме: «Вемби — это тот парень, о котором после игры в раздевалке только и говорят, о том, как было бы лучше сыграть против него». «Сан-Антонио» понемногу встаёт с колен. Клуб задрафтовал Стефона Касла, который имеет чемпионский опыт в NCAA, а также заполучил опытного ветерана. Знания Криса точно будут нелишними для молодого коллектива Поповича. «Шпоры» развиваются, и, может быть, именно с Полом команда сделает качественный скачок. Во что выльется симбиоз легендарного тренера, не менее легендарного разыгрывающего и уникального французского таланта? Регулярный чемпионат НБА покажет, на что окажутся способны игроки «Спёрс».