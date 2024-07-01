В НБА закончилась эпоха суперкоманд. Баскетбол идёт по стопам футбола?

В последние годы НБА переживает уникальный период, который можно охарактеризовать как эру паритета. В отличие от прошлых десятилетий, когда доминирование одной или двух команд было нормой, современная НБА стала более сбалансированной и непредсказуемой. Этот тренд, который начался несколько лет назад, продолжает набирать обороты. Но хорошо ли это для лиги?

Практически всю историю НБА можно разделить на эры доминирования одной-двух команд. 1960-е — это золотая эпоха «Селтикс» во главе с Биллом Расселлом, 1980-е — противостояние «Бостона» и «Лейкерс», 1990-е — два три-пита «Буллз» с вкраплением «Хьюстона». Если перейти к XXI веку, то период с 1999 по 2010 год можно обозначить как эру «Спёрс» и «Лейкерс», а с 2012-го по 2022-й была эпоха «Уорриорз» и Леброна Джеймса.

Стефен Карри и Леброн Джеймс. 2016 год Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Как вы заметили, невозможно подобным образом описать 1970-е. Это, наверное, наиболее ровное десятилетие: чемпионы постоянно менялись, династий никаких не было. Но этот паритет был следствием общего упадка НБА в тот период. Лига испытывала проблемы с финансами и популярностью, а у всего бренда начала появляться репутация сборища наркоманов и уголовников. Да, это, скорее всего, был расизм, но для бизнеса это значения не имеет — нужны были рейтинги.

Именно поэтому 1980-е называют эпохой возрождения НБА после декады упадка. И тут же появились новые династии, новые легенды, суперзвёзды. Можно ли сказать, что в современном североамериканском баскетболе тоже начался упадок? Вряд ли, но и сказать, что лига находится на собственном пике популярности, точно нельзя.

Я всё это к чему веду. Для всех болельщиков на первый взгляд хорошо, когда в лиге столько конкурентоспособных команд и есть интрига. Вспоминаем прошлый плей-офф: кто вообще ожидал, что финалом конференции станет противостояние «Миннесоты» с «Далласом»? Думаю, таких очень мало. Тем не менее такая непредсказуемость не отражается в рейтингах — у нынешнего, да и у прошлого финала были довольно средние показатели.

Энтони Эдвардс и Дуайт Пауэлл Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Когда в последний раз НБА была на высоте по рейтингам? Как ни парадоксально — во время противостояния «Кливленда» и «Голден Стэйт». Казалось бы, скучный регулярный сезон, минимум интриги, а всё, что происходило до самого финала, казалось лишь формальностью, за некоторыми исключениями. Но широкой аудитории, которая не следит за баскетболом ежедневно, всегда интересно наблюдать за столкновением всем известных суперзвёзд. Казуальному болельщику интереснее смотреть на династии, ведь появляется ощущение, что на твоих глазах происходит что-то историческое, на все времена. Было ли у вас ощущение по ходу последних финалов, что происходит нечто невероятное, то, про что будут снимать документальные фильмы и слагать легенды? Тоже очень вряд ли. А вот про противостояние Леброна с «Уорриорз» будут.

Но если НБА не находится в упадке, то откуда вообще взялся этот паритет? Одной из ключевых причин является изменение финансовых правил, по которым с каждым годом всё сложнее собрать суперкоманду с кучей звёзд. Нет, вы можете попытаться это сделать (привет, «Финикс»), но у вас не будет возможности пригласить эффективных ролевых игроков для плей-офф. Из года в год мы убеждаемся, что у вас должно быть шесть-восемь баскетболистов в составе, в которых вы на 100% уверены по ходу постсезона.

Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил Фото: Robert Gauthier/Getty Images

Ещё одной важной причиной является то, что баскетбол становится менее индивидуальным. Что я имею в виду? С начала 2010-х в лигу начала проникать продвинутая аналитика. Вместе с этим начали появляться так называемые тренеры-гики, которые применяют сложные статистические данные и делают большой упор на тактику. Главный пример — Джо Маззулла, только что ставший чемпионом НБА.

Команды, сильно опирающиеся на индивидуальный талант лидеров, могут вызывать у болельщиков больше отклика, но в глазах аналитиков такой подход выглядит реакционным. Баскетбол движется в сторону современного футбола.

В 1990-е и 2000-е футбол переживал пиковые времена в плане количества звёзд и легенд. Уйдёт не одна страница текста, чтобы перечислить всех знаковых игроков того периода, по которому сейчас все ностальгируют. Почему так вышло? Игра команд тогда куда больше опиралась на индивидуальные действия игроков, чем сейчас. Такие условия позволяли талантливым игрокам сиять, у них была свобода. Резкие перемены же начались как раз с Пепа Гвардиолы, друга Джо Маззуллы. Испанский специалист ввёл в моду структурный футбол с чётко прописанными ролями и передвижениями. Футболисты в такой системе — скорее шестерёнки в общем механизме, чем яркие личности и творцы.

Джо Маззулла Фото: Elsa/Getty Images

Схожие процессы начали происходить и в НБА. Суперзвёзды есть, но они всё чаще уступают тренерским, системным коллективам. «Бостон» — отличный пример. В минувшем финале у «кельтов» не было ярко выраженного лидера, в каждой игре мог выстрелить любой игрок. Даже MVP серии в итоге стал не номинальный лучший игрок команды Джейсон Тейтум, а Джейлен Браун. А что происходит со звёздными коллективами? Провал за провалом: «Бруклин», «Финикс», «Клипперс».

Многие болельщики, хорошо помнящие 2000-е, жалуются, что футбол уже не тот. Вот раньше какие были великие игроки, а сейчас казуальные фанаты даже не знают большинства игроков топовых сборных на чемпионате Европы. Проблема в том, что эти люди оценивают футбол по старым меркам: они хотят видеть яркие, индивидуальные действия, игру без центра поля, финты и дальние удары. В современной игре такого гораздо меньше, всё подчинено системе тренера.

Кевин Дюрант, Леброн Джеймс и Стефен Карри Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Я полагаю, что схожие процессы могут начаться и в НБА. Когда окончательно подойдёт к финишу эра таких игроков, как Леброн, Дюрант и Карри, широкая публика почувствует образовавшуюся пустоту. Да, подрастают новые звёзды, но далеко не все из них смогут добиться той же культурной значимости, как легенды НБА прошлого. Тем более учитывая то, что половина из этих звёзд являются европейцами и в США они никогда не станут настоящими иконами.

Что можно предложить скучающему болельщику? Попробовать оценивать баскетбол с более интеллектуальной стороны. Рассматривать матч не как столкновение звёзд, а как столкновение двух коллективов, двух систем, где тренеры ведут шахматную партию друг с другом. В таком плане современный футбол смотреть крайне интересно, всё большую популярность набирают тактические шоу. Эту нишу мог бы занять подкаст Джей Джей Редика и Леброна Джеймса, но по очевидным причинам новых выпусков в ближайшее время не будет. Но кто-то ещё наверняка появится. А нам всем нужно немного скорректировать свой взгляд.