У Тейтума самый дорогой контракт в истории НБА. Но надолго ли это?

Забавно получилось: сначала владелец «Бостона» Вик Гроусбек планирует выставить клуб на продажу, а спустя несколько часов становится известно, что форвард и чемпион НБА Джейсон Тейтум получает от руководства «Селтикс» крупнейший контракт в истории НБА. Тейтум и «кельты» заключили пятилетнее соглашение на сумму в $ 315 млн. Ещё забавнее: ранее обладателем самого крупного контракта в истории лиги был одноклубник Джейсона Джейлен Браун, которому полагалась сумма в $ 304 млн летом 2023-го.

Тейтум и «Бостон» пришли к соглашению о новом контракте, и это не вызывает удивления. Огромная сумма контракта обусловлена рядом условий супермаксимального соглашения, и благодаря своим последовательным выступлениям на уровне первой сборной всех звёзд НБА Тейтум имеет право на 35% от фонда зарплат клуба. Это соглашение подразумевает, что форвард останется в «Селтикс» до сезона-2029/2030. И если он решит воспользоваться опцией игрока, к последнему сезону его доход может достичь $ 71,4 млн, что сделает его первым баскетболистом в истории лиги, чей годовой заработок превысит $ 70 млн. Впечатляет, не правда ли?

Тейтум может праздновать свой финансовый триумф, но на горизонте уже маячит Лука Дончич, готовый взорвать банковские счета. Его предстоящее продление контракта с «Далласом» в следующем году может легко превысить $ 346 млн, что подчёркивает не только его талант, но и безумную экономику НБА, и это несмотря на то что словенец проиграл финал тому же Джейсону. Это эпоха, когда звёзды лиги зарабатывают больше, чем некоторые франшизы стоили десятилетие назад. Так что не стоит злиться на игроков — они плывут по течению этой золотой реки. И пока мы говорим о деньгах, «Бостон» не отстаёт, инвестировав в Деррика Уайта $ 125,9 млн, что, учитывая его вклад в команду, может оказаться выгодной сделкой.

Согласно финансовому эксперту Бобби Марксу из ESPN, потолок зарплат «Селтикс» в сезоне-2025/2026 прогнозируется на уровне более чем в $ 200 млн, не считая налога на роскошь, который предстоит заплатить владельцам. В зависимости от действий «Финикса», где основные суммы уходят на Кевина Дюранта, Девина Букера и Брэдли Била, «Бостон» может выйти на первое место по затратам в истории НБА. Но пока что, к счастью для «Санз», аризонцы не показывают таких же финансовых амбиций. «Кельты» уже заключили ключевые долгосрочные контракты, так что финансовые вопросы отложены на потом. Сейчас их цель — использовать этот шанс для создания новой династии.