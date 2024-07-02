Когда звёздность измеряется не овациями, а нулями на счету

Тобиас Харрис, который долгое время был лицом «Филадельфии», решил сменить обстановку и подписал контракт с «Детройтом». Двухлетнее соглашение на $ 52 млн — вот итог его статуса неограниченно свободного агента. После пяти с лишним сезонов в «Сиксерс» Харрис теперь будет вносить свой вклад в «Пистонс», где его опыт в качестве ветерана, возможно, будет неоценим среди молодых перспективных игроков. И да, с этим контрактом его заработки превысят отметку в $ 300 млн, что довольно неплохо для парня, который ни разу не играл в Матче всех звёзд.

Харрис, может, и попадал под град критики за свои выступления в плей-офф, но в регулярном сезоне он был относительно надёжным для «Филадельфии», накидывая в среднем 17,6 очка за игру, делая почти семь подборов и отдавая 3,1 ассиста, при этом попадая практически половину бросков из игры и 36,9% трёхочковых. Но в последней серии плей-офф с «Нью-Йорком» его игра заметно пошатнулась: всего девять очков в среднем за матч и катастрофические 43,1% реализации бросков, а в шестой, решающей игре он так и не смог набрать очки. Это только подлило масла в огонь тем, кто сомневался в его способности выступать в ключевые моменты.

Форвард возвращается в «Детройт», где он уже отметился тремя сезонами. Там на него не будет давить тяжесть ожиданий, как в «Филадельфии». А «Сиксерс»? Они заменили его на Пола Джорджа, что похоже на обновление плейлиста перед долгой дорогой. «Пистонс» в это время перезагружаются, отправив недавно Монти Уильямса в отставку и передавая ключи от команды Джей Би Бикерстаффу, который до этого тренировал «Кливленд». «Поршни» также успели продлить контракт с Кейдом Каннингемом, первым номером драфта 2021 года. Вот такие дела.

В прошлом сезоне «Детройт» угодил в историческую яму с ужасающим показателем 14-68 и серией из 28 поражений. Это был абсолютный антирекорд для клуба, который, несмотря на своих многообещающих новичков, так и не смог склеить победную комбинацию. Теперь с Траджаном Лэнгдоном за рулём баскетбольных операций «Пистонс» намекают на большие перемены. Не думайте, что они сразу же выстрелят в следующем сезоне, но после прощания с Троем Уивером команда сигнализирует о готовности к смене курса.

Тобиас Харрис, сезон-2023/2024 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Вот вам крутой факт из череды драфтов: Харрис и Айзея Томас были выбраны в один год — 2011-й. Томас, парень, который дважды отбирался на Матч всех звёзд и вошёл во вторую звёздную пятёрку НБА, никогда не видел больше $ 7,2 млн в год. А вот Харрис насобирал на $ 220 млн больше, чем Айзея. И это при том, что Томас был на грани подписания максимального контракта, когда вёл «Бостон» к вершинам и набирал по 29 очков за матч в сезоне-2016/2017. Но тут, как назло, травма бедра — и все планы пошли прахом.

В отличие от Томаса, Харрис избежал серьёзных травм, что позволило ему оставаться на высоком уровне и получать соответствующую зарплату. Он является надёжным стартовым игроком для любой команды в НБА, в то время как Томас, будучи вынужденным играть роль первой опции или запасного скорера, оставался уязвимым в защите и страдал от несчастной травмы. Харриса можно сравнить с финансовым иллюзионистом: много шума, мало результата, но его банковский счёт говорит об обратном. Без единого выхода на Матч звёзд и без того, чтобы оказаться в фокусе прессы, Харрис накопил себе кругленькую сумму в $ 300 млн. И пока все вокруг него ломают копья о его игре в плей-офф, его статистика там выглядит даже лучше, чем во встречах регулярного чемпионата. Вот такой вот парадокс.

Тобиас, несмотря на отсутствие внимания со стороны прессы и фанатов, стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в лиге, что говорит о его умении максимизировать свой доход, не находясь под пристальным взглядом общественности. В следующем сезоне для «Детройта» он может стать ключевым фактором, используя свой опыт для поддержки молодых игроков и помощи в возвращении команды к успехам. Если Харрис сумеет передать свою стабильность и уверенность молодому составу, «Пистонс» могут найти путь к достижению новых высот. Для прессы форвард может быть невидимкой, но его доходы — это чистая магия.