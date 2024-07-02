Надежда «Пари НН»? Рассказываем о новичке волжан Заке Нуталле

1 июля «Пари НН» объявил о подписании американского защитника Зака Нуталла. Для 24-летнего легионера предстоящий сезон станет лишь вторым в профессиональной карьере. В минувшем сезоне он выступал за боснийский клуб «Сироки». «Чемпионат» рассказывает о новичке нижегородской команды.

Зак Нуталл родился 16 декабря 1999 года в Техасе. Там же он начал свой баскетбольный путь, играя за школу Bryan. Зак не был топовым проспектом и в NCAA принял предложение скромного университета Sam Houston, который при этом выступал в первом дивизионе в конференции Southland. За три сезона он превратился из запасного в главного лидера команды, набирая в среднем за матч 19,3 очка, 5,7 подбора, 1,8 передачи и 1,0 перехвата.

Зак Нуталл Фото: пресс-служба конференции AAC

После сезона-2020/2021 Нуталл пошёл на повышение, перебравшись в университет SMU из более престижной конференции AAC. В свой первый год в новом коллективе Нуталл появлялся на паркете в стартовом составе в 29 встречах из 32, но набирал в среднем лишь 6,8 очка, 3,7 подбора и 1,5 передачи. После ухода главного скорера команды в заключительном университетском сезоне Зак стал второй опцией в нападении, набирая 13,2 очка, 2,9 подбора, 2,7 передачи и 1,1 перехвата в среднем за игру. Говорить о перспективах попадания в НБА не приходилось, поэтому Нуталл отправился покорять Европу.

Первым профессиональном клубом в карьере американца стал боснийский «Сироки». В общей сложности в рамках национального чемпионата и второго дивизиона Адриатической лиги Нуталл сыграл 26 матчей, в которых набирал в среднем 19,1 очка, 3,7 подбора и 2,0 передачи. Зак не доиграл сезон в Боснии, покинув команду в марте. В официальном сообщении клуб указал, что баскетболист вернулся в США по семейным обстоятельствам. В «Сироки» подчеркнули, что выражают игроку поддержку и понимание.

Спустя три месяца Нуталл стал игроком «Пари НН». Так что же из себя представляет 24-летний американец?

Зак Нуталл является классическим атакующим защитником, заточенным исключительно на набор очков. Его сильными сторонами можно назвать игру «один в один»: он часто заканчивает атаки в «изоляции», умеет организовывать самому себе пространство для набора очков, в том числе благодаря неплохому дриблингу, не боится идти в проход. Также он достаточно эффективно использует пик-н-роллы именно для себя, а не для «скидки» «большому».

Зак Нуталл Фото: пресс-служба SMU

Американец хорошо реализует и быстрые атаки. В большинстве случаев он выберет атаковать самостоятельно, нежели отдать передачу свободному партнёру. Нуталл неплохо бросает трёхочковые, особенно кэтч-энд-шут. В рамках боснийской лиги он реализовывал 35,1% из-за дуги, во втором дивизионе Адриатической лиги — 37,8%. Зак может бросить как с ведения, так и «с получения», что заставляет соперников опекать его на протяжении всей атаки. Помимо этого, Нуталл может использовать и «каты», часто забегая за спины игрокам защитной линии.

Зака нельзя назвать топовым защитником, но и упрекнуть в нежелании защищаться тоже не приходится. Он крепко стоит на ногах в обороне и пытается создать помеху, насколько это возможно. Стоит отметить, что Нуталл часто форсирует потери у соперников.

Можно сделать вывод, что Зак Нуталл достаточно неплохой атакующий игрок с потенциалом, ведь следующий сезон станет для него лишь вторым в профессиональной карьере. Однако не стоит забывать, что на Балканах скорости баскетбола намного ниже, чем в Единой лиге. В новой для американца лиге не будет столько пространства в атаке и куда сложнее в обороне. Но что в NCAA, что в Европе Нуталл успел показать, что достаточно быстро приспосабливается к обстоятельствам, и повышение уровня баскетбола не должно стать для него проблемой.