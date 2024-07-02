Клэй — хейтер Леброна? Разбираемся, почему Томпсон выбрал «Даллас», а не «Лейкерс»

Одной из главных сделок после открытия рынка свободных агентов стал переход Клэя Томпсона, легенды «Голден Стэйт Уорриорз», в «Даллас Маверикс». В последние недели, основываясь на всех сообщениях, мы понимали, что Клэй покинет свою родную команду, но не знали, куда именно он перейдёт. Выбор «Далласа» стал неожиданным.

Томпсон заключил контракт на сумму $ 50 млн на три года. Как выяснилось, «Лос-Анджелес Лейкерс» предлагали игроку зарплату на порядок выше — более $ 20 млн в год. Так почему же Клэй, который ещё два года назад надеялся на максимальный контракт, отказался от перехода в «Лос-Анджелес»?

Клэй Томпсон Фото: East Bay Times via Getty Images

Давайте для начала послушаем экспертов. Вот что на этот счёт сказал авторитетный журналист Марк Стайн: «Томпсон провёл личные встречи с представителями «Лейкерс» и «Маверикс» в воскресенье вечером. Бывший партнёр Клэя по сборной США Кайри Ирвинг активно участвовал в переманивании Томпсона в ответ на рекрутинг Леброна».

Важную роль Кайри Ирвинга отметил и Крис Хэйнс, один из самых авторитетных инсайдеров НБА: «Кайри Ирвинг сыграл ключевую роль в вербовке Клэя Томпсона в «Даллас». Он активно общался с Клэем, что Томпсон оценил. Важно отметить взаимное уважение, которое Кайри и Клэй испытывают друг к другу, учитывая их противостояния в финалах НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Кайри Ирвинг, Клэй Томпсон и Демаркус Казинс Фото: Phil Walter/Getty Images

Оба журналиста отмечают важную роль Кайри. Это является ещё одним доказательством того, что Ирвинг теперь умеет приносить пользу команде не только на площадке, но и за её пределами. Весь сезон игроки «Маверикс» отмечали то, как звёздный разыгрывающий всех успокаивал и был настоящим ментором для молодых баскетболистов. А теперь он ещё и помогает «Далласу» в формировании состава.

Тем не менее для меня в этой истории далеко не всё понятно. За счёт чего вообще «Маверикс» смогли пробиться в финал в минувшем сезоне? Благодаря защите. Основной состав «Далласа» представлял собой сочетание двух ультраатакующих защитников и трёх игроков передней линии оборонительного плана. Именно благодаря этой структуре техасцам наконец удалось найти тот самый баланс, который приводит к успеху.

Дерек Лайвли, Макси Клебер, Деррик Джонс, Лука Дончич и Кайри Ирвинг Фото: Tim Heitman/Getty Images

Есть сомнения, что «Далласу» удастся сохранить этот баланс, если Томпсон будет играть в старте на позиции лёгкого форварда. Это, скорее всего, и будет происходить в первой половине сезона, особенно с учётом ухода Деррика Джонса и Джоша Грина. Но я полагаю, что по ходу регулярки станет ясно, что такая стартовая пятёрка неэффективна.

Скорее всего, «Маверикс» перед дедлайном попытаются найти форварда оборонительного плана, чтобы перевести Клэя на скамейку. Тогда всё может получиться, особенно если учитывать то, что «Далласу» очень не хватает скоринга от запасных игроков. Томпсон может оказываться на паркете вместе с Дончичем и Ирвингом, когда команде надо будет отыгрываться или в решающих атакующих владениях, но на постоянной основе эта троица будет слишком уязвима в обороне.

Понимает ли это Клэй? Согласен ли он с ролью шестого игрока? Такие вопросы приходят в голову, потому что в «Лейкерс» Томпсон был бы однозначно в старте. «Озёрникам» очень нужно увеличить количество дальних бросков в следующем сезоне, об этом уже заявлял новоиспечённый тренер команды Редик.

Джей Джей Редик Фото: Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images

И вот что мы имеем на весах: «Даллас» с меньшей зарплатой и, скорее всего, с ролью запасного, и «Лейкерс» с более «жирным» контрактом и ролью стартового игрока. Ирвинг наверняка был очень убедителен в общении с Клэем, но разве это перевешивает все остальные факторы?

И тут я хочу надеть шапочку из фольги и предположить, что, возможно, важным фактором в принятии решения стало личное отношение Клэя к Леброну. Джеймс и «Уорриорз» ожесточённо сражаются уже 10 лет подряд, но на личном уровне у Короля с игроками «Голден Стэйт» всё мило и дружелюбно, посмотрите хотя бы на его взаимоотношения с Дрэймондом Грином. Что касается Карри, то между ними точно есть очная конкуренция, но поводов считать, что у них есть конфликт, вообще нет.

Стефен Карри, Энтони Дэвис, Леброн Джеймс, Дрэймонд Грин Фото: Ezra Shaw/Getty Images

А что у Леброна с Клэем? Друзьями они точно не являются, да и мы особо не видели их вместе на публике, в отличие от того же Карри или Грина. Но между Джеймсом и Томпсоном есть один очень известный момент, правда, заочный.

Произошло это на пресс-конференции после четвёртой игры финала 2016 года. «Голден Стэйт» впереди со счётом 3-1, но в конце игры Дрэймонд Грин получил техническое замечание, из-за чего был дисквалифицирован на пятую игру. Думаю, вы помните этот во многом поворотный момент всего противостояния. Томпсон прокомментировал инцидент следующим образом: «Полагаю, чувства Леброна были задеты». Журналисты вскоре передали эти слова Леброну, на что он отреагировал той самой легендарной усмешкой, которую до сих пор используют в «эдитах» про Джеймса на платформах коротких видео.

Видео можно посмотреть на канале Hoops Center в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Является ли это основанием полагать, что у Томпсона и Джеймса не очень хорошие взаимоотношения? Конечно, нет. Но в качестве конспирологии сойдёт!

Если искать чуть менее безумные теории, то, возможно, Клэя смутило то, как будет выглядеть «Лейкерс» в следующем сезоне. Команда под руководством дерзкого тренера без опыта, где вместе играют отец и сын, за чем будет пристально наблюдать весь мир. Томпсон в любом случае был бы под прицелом всех крупных медиа мира, если бы перешёл в «Лейкерс», а он не выглядит как человек, которому нравится подобное внимание. Возможно, позже нам будет известно больше информации. Будем смотреть.