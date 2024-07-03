Вембаньяма начал набирать массу? Фото француза в межсезонье потрясло многих

Попробуйте спросить, что нужно сделать Виктору Вембаньяме, чтобы максимально раскрыть свой потенциал, и первое, что большинство ответит — нарастить мышечную массу. Глядя на всех этих атлетичных гигантов, выступающих в североамериканской лиге, кажется, что по-другому биться на равных с ними просто нельзя. Однако юный французский игрок, ставший частью НБА в прошлом году в возрасте 19 лет, доказал, что может справляться и без груды мышц. Но что будет, если Виктор всё-таки обрастёт мышечной массой?

Антропометрические данные Вембаньямы — первое, что бросается в глаза, когда смотришь на него. Даже ничего не делая, центровой привлекает внимание. Прозвище Инопланетянин, закрепившееся за Вемби с подачи Леброна Джеймса, кажется, как нельзя лучше олицетворяет его. В профиле Виктора на официальном сайте НБА указано, что его рост 224 см, а вес 95 кг. Эти два показателя в случае с французом так и вовсе отдельная тема. И если с ростом вроде более-менее определились, то с весом, который нас сейчас интересует в первую очередь, полной ясности пока нет. Информация о нём разнится, и разные источники представляют свои данные. Но так или иначе, сколько килограммов в молодом французе, волновало любителей баскетбола уже давно.

Правда, сам Вемби эту тему особо старается не комментировать. Той же позиции придерживается и его агент Буна Ндиайе, ещё летом прошлого года заявлявший о нежелании француза зацикливаться на вопросе массы: «Люди ошибаются. Мы вообще не фокусируемся на весе. Я не хочу нагружать его тело. Мы и дальше будем придерживаться такой же позиции. Большая нагрузка на тело — это большая ошибка. Мы делаем упор на крепкость, на мышцы кора. Мы были очень рады, что он связался с Каримом Абдул-Джаббаром, который играл до 41 года. Это тот путь, по которому мы хотим пойти. У них схожий тип телосложения. Карим не был тяжёлым».

Виктор примерно в то же время идею целесообразности набора мышечной массы также отвергал: «А зачем? Лучше посоветуйте другим похудеть». И действительно, для Вембаньямы такой подход вполне оправдан. В отличие от классических центровых, которые, как правило, играют в финальной фазе атаки, где нужно растолкать, продавить, а затем забить или отдать мяч на свободного, француз действует куда разнообразнее. Игрок может похвастаться дриблингом, умением разгонять атаки и самому же их завершать. Однако, судя по социальным сетям молодого баскетболиста, за свою физическую форму он всё же взялся, причём серьёзно. Вемби показал, как работает вместе с Джамалом Кроуфордом в межсезонье, чем спровоцировал неподдельный интерес к своей возможной (а может, уже начавшейся) трансформации у болельщиков.

Виктор Вембаньяма Фото: Getty Images/из личного архива Виктора Вембаньямы

«Помните, как он выглядел в начале прошлого сезона?»

«Виктор набрал массу?»

«Кажется, Вемби превращается в Янниса Адетокунбо».

Между Адетокунбо и Вембаньямой, казалось бы, не так много общего. Яннис жил в тяжелейших условиях, до 18 лет был фактически нелегалом в Греции, часто недоедал и даже кроссовки для тренировок время от времени одалживал у брата. Но, как и Виктор, был худощавым. За 11 лет выступлений в НБА рост и вес тяжёлого форварда разительно изменились. На девятый год внимание на разницу стали обращать всё чаще и чаще.

Фото: скриншот x.com/BleacherReport

Так, из официальных данных стало понятно, что его рост увеличился на 5 см, а прибавка в мышечной массе составила 14,5 кг. Сам Яннис, кстати, однажды давал Виктору совет, как правильно наращивать массу. Кто-кто, а он этом деле точно мастер: «Медленно, ему не нужно форсировать набор веса, как не делал это и я. Каждый год, по пять-семь фунтов». Многие сравнивают Вембаньяму и с Кевином Дюрантом, обладающим высоким ростом (211 см), особенно для игрока его позиции, но при этом потрясающе сложенным и хорошо скоординированным. Неудивительно, что, когда у Вемби в своё время поинтересовались, кто является для него образцом для подражания, француз назвал именно Дюранта и Адетокунбо.

При этом Яннис признавался, что ему потребовались годы, чтобы стать тем, кем он стал сейчас: «Да, у меня действительно было желание ускорить этот процесс. В первый год я набрал от пяти до семи фунтов. На второй год — ещё пять. На третий год — тоже пять. На четвёртый год — от пяти до семи. На пятый год я стал обращать повышенное внимание на то, что ем: избегал сахара, не пил газировку — просто вода, полезная пища». Кем стал Адетокунбо, нам всем известно. Кто такой Дюрант, тоже объяснять не надо. Не нужно объяснять, и кто такой Вембаньяма. Но кем он станет — вопрос, который остаётся открытым. Кажется, у этого паренька просто нет границ!