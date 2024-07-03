«Возможно, я этого не заслуживаю». Сына Леброна представили в качестве игрока «Лейкерс»

«Мы с Робом [Пелинкой] ничего Бронни не давали. Бронни заслужил это… Он заработал право быть в НБА тяжёлым трудом», — сказал Джей Джей Редик на пресс-конференции «Лос-Анджелес Лейкерс», на которой клуб официально представил Бронни Джеймса, выбранного под 55-м пиком на драфте НБА 2024 года.

Помимо Бронни, «Лейкерс» представили и Далтона Кнехта, которого взяли под 17-м пиком. Но многих интересовал, конечно, сын Короля. По сообщению известного инсайдера Шэмса Чарании, Бронни намерен подписать с клубом из Лос-Анджелеса многолетний гарантированный контракт новичка. Так что же 19-летний защитник говорил на своей первой пресс-конференции в статусе игрока НБА?

«Я чувствую, что мог бы больше совершенствовать свою игру. Мне дали возможность продемонстрировать, на что я действительно способен, потому что в университете Южной Калифорнии у меня было не так много возможностей. Я с нетерпением жду того, что будет дальше», — сказал Бронни о своей игре в NCAA. У Джеймса-младшего действительно было не так много времени в университете, так как подготовку и первую часть студенческого сезона он пропустил из-за остановки сердца. В итоге после долгих обследований, отдыха и реабилитации Бронни приступил к игре за Южную Калифорнию, где в среднем в сезоне у него было 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи за 19,3 минуты.

«Моя цель — зарекомендовать себя, я стремлюсь каждый день прилагать усилия и совершенствоваться. Игра с отцом — это, конечно, интересная перспектива, но она никогда не была для меня приоритетной», — продолжил Бронни. А что ещё говорить сыну Леброна? Что он получил место только благодаря своему отцу? Вряд ли кому-то льстит тот факт, что ты в лиге лишь благодаря кому-то, а не благодаря своим возможностям.

Леброн Джеймс, Бронни Джеймс, Саванна Джеймс Фото: x.com/Lakers

Никогда отец и сын не играли в НБА одновременно, не говоря уже о выступлении за одну команду. Бронни спросили о давлении, с которым он столкнуся в связи с предстоящей игрой со своим отцом. «Конечно, давление сильное. Я видел, что пишут в социальных сетях и в интернете, обсуждения, что, возможно, я не заслуживаю такой возможности. Но мне приходилось иметь дело с подобными вещами всю свою жизнь. Так что ничего нового для меня, пусть сейчас и в усиленном режиме, конечно. Но я справлюсь».

Также Бронни затронул тему своего номера в «Лейкерс». Сын Леброна будет играть с «девяткой» на спине в честь покойного рэпера Juice WRLD, который ссылался на этот номер в своих песнях. У Бронни есть вертикальная татуировка с тремя «девятками» за левым ухом. «Juice просто помог мне сохранять спокойствие в некоторых ситуациях, через которые я прошёл. Так что просто отдаю ему дань уважения, особенно потому, что он ушёл, это действительно важно для меня».

Бронни предстоит доказать свою состоятельность на деле, а не на словах. В NCAA получилось, мягко говоря, так себе. В школе он действительно феерил и был одной из ярких звёзд, но НБА — совершенно другой уровень. Быть в числе лучших — привилегия, которую заслуживают немногие.