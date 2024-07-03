Такого раньше никогда не было! Италия в отборе на Олимпиаду покуражилась над соперником

Уже 27 июля стартует баскетбольный турнир на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Соревнования продлятся вплоть до 10 августа, когда мы и узнаем обладателя золотых медалей Олимпиады. Групповой этап пройдёт на стадионе «Пьера Моруа» в Лилле, а стадия на выбывание — на «Аккор Арене» в Париже. Некоторые уже давно обеспечили себе участие в олимпийском турнире, а другие продолжают борьбу за путёвки в Париж. Всего проходят четыре отборочных турнира, организованных Международной федерацией баскетбола (ФИБА). Городами, которые приняли на себя такую честь, являются: Валенсия (Испания), Рига (Латвия), Пирей (Греция) и Сан-Хуан (Пуэрто-Рико).

В каждом из мини-турниров есть шесть команд, разделённых на две группы. По итогам группового этапа в финальный раунд пройдут две лучших сборных (третья покидает турнир). Четыре лучшие национальные команды сразятся за единственную путёвку, позволяющую пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024. В общем, сборные в четырёх городах разыграют четыре недостающие места на баскетбольный турнир на Олимпиаде.

2 июля был дан старт отбору. В основном первый день прошёл без громких сенсаций, кроме поражения Словении во главе с Лукой Дончичем от Хорватии (92:108). Но случилось и нечто экстраординарное: сборная Италии вписала своё имя в историю. Национальная команда одержала самую крупную победу в современной истории отборочных турниров к Олимпиаде. Итальянцы в матче с Бахрейном больше чем вдвое перебросали соперников. 114:53 — разница в 61 очко! Такого раньше не удавалось никому в истории.

Видео можно посмотреть на официальном канале FIBA в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

В составе сборной Италии семь игроков набрали как минимум 10 очков, а всего один баскетболист в команде (Алессандро Пайола) не записал на свой счёт хотя бы одного очка. У «Скуадра адзурра» выделялись лидеры: Данило Галлинари — 14 очков, четыре подбора, две передачи, Николо Мелли — 14 очков, шесть подборов и четыре передачи и Ачилле Полонара — 13 очков, восемь подборов и пять передач. Бахрейн выглядел совсем слабо, словно мальчики, которые играли с парнями на несколько лет старше.

Понятное дело, что Италия — одна из ведущих мировых сборных в баскетболе, а Бахрейн — лишь на 67-м месте в рейтинге ФИБА. Но всё равно разница в 61 очко — что-то невообразимое. Теперь итальянцам предстоит сыграть с Пуэрто-Рико на групповом этапе, но есть подозрения, что команда во главе с Джанмарко Поццекко легко пробьётся в финальный турнир не с первого, так со второго места. В другой группе серьёзным соперником для Италии может стать Литва.

Отбор на Олимпиаду уже вовсю кипит. Сборные, которые гарантированно примут участие в турнире, продолжают тренироваться изо всех сил. Например, центровой Франции Виктор Вембаньяма хочет заявить о себе не только в НБА, но и на домашних Олимпийских играх. Команда обладает сплавом молодых и опытных баскетболистов, поэтому захочет повторить своё достижение на прошлом турнире — серебряные награды. Впрочем, каждая сборная будет стараться выжать максимум на Олимпиаде.