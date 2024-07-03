Когда баскетбол — это не всё. Межсезонье Энтони Эдвардса в стиле «Папа может»

Энтони Эдвардс и его «Миннесота» уже завершили сезон, но межсезонье — это другая история. Недавно прошёл драфт, агенты в поисках контрактов, скоро начнётся Летняя лига. Однако Эдвардс вне этой суеты — он тренируется. И да, по слухам, у него теперь есть ребёнок.

В интернете появились слухи, что у 22-летнего игрока есть сын. Источник — пользователь социальной сети под ником Ally D (далее — Элли), который поделился этой новостью. Но пока это всего лишь слухи без подтверждённых фактов. В мире спорта такие истории не редкость, и, пока не появится официальное подтверждение, это просто ещё один рассказ, который обсуждают фанаты.

Элли написала в соцсетях: «Вчера я уснула, откладывая то, что давно назрело, ведь меня считают безумной. Это случилось в ноябре, когда я уже знала о его младшей дочери, родившейся за месяц до нашего сына. Я всегда старалась держать это в секрете. Я даже поздравила его с будущим ребёнком. Итак, у него трое детей. Я всегда была крутой мамой и просто крутым человеком. Я молчала, позволяя всем говорить что угодно месяцами. Я такой спокойный человек, что даже молилась за других детей, потому что они братья и сёстры моего сына».

В Сети появились скриншоты переписки между Эдвардсом и Элли, где он якобы признаёт их связь. Элли утверждает, что хотела бы сохранить это в секрете, если бы не действия Эдвардса, которые, по её словам, связаны с законом. Самым громким «доказательством» стала фотография ребёнка, который может напоминать Энтони.

Несмотря на неподтверждённость утверждений Элли, социальные сети взорвались комментариями. Эдвардс оказался в центре внимания из-за предполагаемых отцовских связей с тремя женщинами. Его дочь Эйслинн, рождённая в марте от Шеннон, стала предметом обсуждения наряду с другими слухами, включая финансовую поддержку аборта. Публичные извинения Эдвардса после утечки информации с абортом стали неизбежными и затронули его репутацию.

Важно помнить, что Эдвардс — прежде всего профессиональный спортсмен, чья карьера и игра на площадке заслуживают основного внимания. Эти проблемы могут повлиять не только на его кошелёк, но и на репутацию. Энтони нужно проявить больше осмотрительности в личной жизни. Но с годовым доходом около $ 48,8 млн баскетболист без труда может обеспечить своих детей и их матерей. С такими финансами Эдвардс может спокойно играть в баскетбол и в «Семейные узы».