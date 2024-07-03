Леброн подписал последний контракт в НБА? Разбираем новое соглашение Короля с «Лейкерс»

Один из главных вопросов межсезонья закрыт — Леброн Джеймс подписал новое соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс». В последние недели появлялись слухи, что Джеймс согласится на сокращение зарплаты, чтобы помочь «озёрникам», но этого не произошло. Форвард будет получать максимальную сумму — $ 102 млн на два года. Тем не менее инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что «Лос-Анджелес» ещё ведёт переговоры с Ричем Полом, агентом Леброна, об уменьшении общей суммы на пару миллионов, что позволит команде иметь чуть больше гибкости при обменах.

Рич Пол и Леброн Джеймс Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Если конкретнее, общая сумма всех контрактов «Лейкерс» с максимальным соглашением Джеймса будет составлять $ 190 млн, что выше второго порога потолка зарплат, составляющего $ 188,9 млн. В чём разница? Команды, перешедшие второй порог, не имеют права комбинировать зарплаты нескольких игроков в одном обмене. Например, «Финикс» не сможет обменять Юсуфа Нуркича и Нассира Литтла на одного игрока с зарплатой $ 24,8 млн.

Леброн мог бы помочь «Лейкерс» также получить исключение среднего уровня на сумму $ 12,8 млн. Для этого нужно было пойти на серьёзное сокращение зарплаты. Возможно, Джеймс не решился на это, поскольку узнал, что Демар Дерозан не перейдёт в «Лос-Анджелес» на такую зарплату, хотя об этом шли слухи в последние дни.

Демар Дерозан и Леброн Джеймс Фото: Jason Miller/Getty Images

Теперь — о длительности контракта. Первый сезон — гарантирован, а на второй у Леброна есть опция, которой он может воспользоваться, чтобы стать свободным агентом. Длина контракта оказалась чуть меньше, чем предполагалось ранее; эксперты заявляли, что соглашение будет заключено по схеме «2+1». Неужели это означает, что Джеймс намерен уже в самое ближайшее время закончить карьеру? Технически это может произойти уже через год, после того как он отыграет сезон со своим сыном, о чём и мечтал.

Почти каждый сезон «Лейкерс» после перехода Леброна — это истинный «Шоутайм». Далеко не всегда по игре, но по количеству историй — всегда. Теперь шоу, кажется достигнет своего пика. Команду будет тренировать Джей Джей Редик без опыта работы, а Джеймс будет играть вместе со своим сыном Бронни. Каждая игра станет событием национального масштаба, которое будут обсуждать на всех телеканалах США. Но что по результатам и стремлению к чемпионству? Тут есть большие сомнения.

В любом случае нужно ценить то, что мы имеем, пока оно ещё существует. Порой кажется, что Леброн будет играть вечно. Но новый контракт Короля с «Лейкерс» намекает нам на то, что конец уже, возможно, ближе, чем мы полагаем.