От скамейки запасных до скамьи подсудимых. Что ждёт игрока НБА, ставившего на свои матчи

Джонтей Портер, бывший бигмен «Торонто», оказался в центре скандала с азартными играми. До этого момента он был, скорее, тем парнем на скамейке запасных, о котором мало кто знал, и ставки на его игру были не выше стоимости обеда в кафе. Но тут он решает: «А почему бы и нет?» И начинает устраивать свои маленькие представления, уходя с площадки раньше времени под предлогом травм. Это было настолько очевидно, что даже те, кто не следит за баскетболом, могли бы заметить что-то неладное.

И вот теперь, согласно последним новостям, Портер готовится признать свою вину по серии федеральных обвинений. Вот так, без лишнего шума и пыли, обычный игрок становится главным героем не той истории, в которой хотел бы оказаться. Джонтей скоро встретится с федеральным судьёй. Не для подписания контракта, а для признания вины в азартных играх. Вместе с ним четверо его товарищей по несчастью уже ждут своей очереди в суде. И, похоже, 10 июля он скажет «да, я виновен», если верить представителям закона из Восточного округа Нью-Йорка.

Портер скоро окажется перед судом — прокуратура Восточного округа Нью-Йорка подала обвинительное заключение. Это подтвердил представитель офиса. В документах, которые поступили в федеральный суд на этой неделе, говорится, что Портер станет ответчиком по делу от Министерства юстиции. Но пока что, судя по всему, арестовать его не спешат — ордера нет.

Джонтей Портер (слева), Энтони Дэвис (центр) и Паскаль Сиакам (справа), сезон-2023/2024 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Джонтей, похоже, пытался решить свои финансовые проблемы с долгами от азартных игр, влияя на результаты матчей. Он дал понять одному из игроков, что 26 января не сможет играть полноценно из-за глазной травмы. И действительно, на площадке он пробыл всего четыре минуты. Также в групповом чате наш герой упомянул, что 20 марта покинет игру раньше из-за болезни, что и случилось — против «Сакраменто» он отыграл всего три минуты.

Вспомните прошлый месяц, когда четверых парней обвинили в том, что они сорвали куш, выиграв более миллиона на ставках на Портера. Мы говорим о настоящих деньгах. И вот что интересно: последствия действий Джонтея оказались огромными. Сначала его личные ставки, потом его манипуляции с игрой, и в итоге — удар по репутации НБА. Это было как домино: одно падает, за ним следующее, и, в конце концов, это подрывает доверие болельщиков и целостность лиги.