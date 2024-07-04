Адетокунбо и Вембаньяма уже разрывают за сборные. Но поможет ли это на Олимпиаде?

Греция и Франция на ходу, однако эти сборные не главные фавориты турнира, проходящего раз в четыре года.

Два дня назад стартовала баскетбольная квалификация на Олимпийские игры во Франции. Это последний шанс для сборных отобраться на главный турнир четырёхлетия. В большинстве своём фавориты показывают себя с наилучшей стороны, а Италия и вовсе одержала самую крупную победу в современной истории отборочных турниров. Теперь настала пора другой легендарной европейской сборной продемонстрировать свои умения.

Речь о национальной команде Греции, которая вобрала в себя все сливки Евролиги и одну суперзвезду НБА. Томас Уолкап, Ник Калатес, Георгиос Папаяннис, Константинос Митоглу, Яннулис Ларенцакис и Яннис Адетокунбо ведут за собой сборную. В первом матче группового этапа Греции предстояло встретиться с Доминиканской Республикой. Хоть команда из Центральной Америки и выступала без главной звезды Карла-Энтони Таунса, она всё равно представляет собой грозную силу, так как в ней собраны неплохие игроки, которые показали себя на прошлом чемпионате мира по баскетболу.

Впрочем, это не помешало Греции разгромить соперника со счётом 109:82. Естественно, выделялся Адетокунбо! Яннис ни разу не промахнулся с игры, реализовав все 11 попыток (10 двухочковых и одну «трёшку»). Грик Фрик закончил встречу с 32 очками, двумя подборами и одной передачей, добавив к ним девять успешных попыток со штрафной линии. И это всё за 18.10 на паркете. В составе Доминиканской Республики был свой герой: Крис Дуарте, записавший на личный счёт 26 очков. Однако команда выглядела на порядок слабее соперника.

Видео можно посмотреть на официальном канале FIBA в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Яннис понемногу привыкает к игре за сборную. Если раньше это выглядело, мягко говоря, плохо, то сейчас он органично вписался в структуру команды, а Калатес с Ларенцакисом отлично находили Адетокунбо под кольцом, на двоих за матч отдав 16 передач. Главный тренер греков Вассилис Спанулис остался доволен выступлением своих подопечных: «Это была очень хорошая игра. Мы показали хороший баскетбол, и я доволен тем, как мы действовали на обеих сторонах площадки, однако это всего лишь одна победа. Мы серьёзно относимся к каждой игре». Также Спанулис не мог не затронуть тему выступления Адетокунбо за сборную Греции, которая с 2008 года не принимала участия в Олимпийских играх.

Вассилис Спанулис главный тренер сборной Греции, лучший тренер Лиги чемпионов ФИБА — 2023/2024 «Он очень скромный, несмотря на то что суперзвезда. Его волнует только победа, его не волнует статистика. Он жертвует собой ради победы. Если ему нужно набрать 40 очков, он это сделает; если ему нужно набрать меньше, он это сделает. Он понимает, что ему нужно делать и как адаптировать свою игру к европейскому баскетболу. Мы также внесли некоторые коррективы, главное, что он пришёл в команду с отличным менталитетом. Яннис представляет нас по всему миру, и мы очень гордимся им. У него открытый взгляд, он очень любит баскетбол, любит свою страну. Он действительно хочет быть здесь, и он на самом деле желает сделать то, чего нам не хватало последние 15 лет».

Теперь Греции предстоит сыграть заключительный матч на групповом этапе с Египтом, а уже затем продолжать биться за путёвку на Олимпиаду в финальной стадии турнира. Но не только Адетокунбо среди суперзвёзд НБА великолепно себя показывает в сборной. Новичок сезона-2023/2024 в Национальной баскетбольной ассоциации Виктор Вембаньяма вместе с Францией в товарищеском матче встретился с Турцией. Команда с юным талантом во главе поддерживает форму перед стартом домашней Олимпиады.

Турки — довольно сильный коллектив, в составе сборной присутствуют известные игроки: Фуркан Коркмаз, Сертач Шанлы, Тарик Биберович, Эркан Йылмаз и другие. Правда, Франция находится на пределе мотивации, так как команде необходимо будет не упасть в грязь лицом перед родными болельщиками. Подопечные Венсана Колле с первых минут встречи выглядели ярче и гармоничнее практически во всех игровых моментах. Франция победила с более чем двукратным перевесом по очкам — 96:46. Вембаньяма был неотразим: 24 очка, шесть подборов и четыре передачи при 71,4% реализации бросков с игры.

Видео можно посмотреть на официальном канале НБА в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Отлично себя показали Гершон Ябуселе и Руди Гобер, но Вемби — что-то с чем-то. Французский центровой за несколько месяцев набрал несколько килограммов мышечной массы и продолжает прогрессировать каждый день. Само собой, на Олимпиаде будет совершенно другой уровень сопротивления, чем в товарищеском матче, но талантливый игрок «Сан-Антонио Спёрс» не перестаёт удивлять.

А мы ждём финальный день группового этапа, и, например, сборная Словении во главе с Лукой Дончичем может и вовсе не пробиться в заключительную стадию отбора, если не обыграет Новую Зеландию. Даже трипл-дабла Дончича не хватило для победы над Хорватией (92:108), у словенцев ещё есть шансы, но нужно побеждать во что бы то ни стало.

В общем, Греция и Франция с суперзвёздами НБА во главе подходят к Олимпиаде в отличной форме. Правда, подопечным Спанулиса ещё предстоит выцарапать себе место, а хозяевам остаётся лишь готовиться к началу турнира. Но вряд ли можно сказать, что Греция с Францией — фавориты предстоящих Игр. Никогда нельзя списывать со счетов Испанию, Германию, которая стала чемпионом мира 2023 года, Канаду и Австралию. О сборной США и говорить нечего. Команда попросту напичкана лучшими игроками мира. Также есть и Сербия с Николой Йокичем — трёхкратным MVP НБА.