«Бросил себе вызов». Почему переход Захара Ведищева в «Енисей» — хорошее решение?

3 июля «Енисей» объявил о подписании контракта с защитником Захаром Ведищевым. Таким образом, 23-летний баскетболист в третий раз покинул краснодарский «Локомотив-Кубань», воспитанником которого является. «Чемпионат» оценивает переход молодого россиянина в красноярскую команду.

Как и было выше сказано — Захар Ведищев начал свой баскетбольный путь в системе краснодарского «Локомотива», президентом которого является его отец — Андрей Ведищев. Уже с сезона-2017/2018 Ведищев-младший начал привлекаться к основной команде «Локо» и в том же сезоне стал обладателем Кубка России, сыграв в финальном матче. В следующем сезоне Захар был одним из лидеров «Локо» в Молодёжной Лиге ВТБ и даже признавался MVP месяца. Также иногда его отправляли в «Локомотив-Кубань-ЦОП», который выступал в Суперлиге-2.

После неплохого отрезка Ведищев планировал отправиться в США, чтобы поступить в университет и выступать в NCAA. Защитник признавался, что он должен был присоединиться к программе St John's из Нью-Йорка. Однако у него возникли трудности с документами, и он не смог отправиться за океан. Из-за этого Захар пропустил предсезонную подготовку. У него появился вариант с арендой в литовский клуб «Невежис», на который Ведищев-младший и согласился. Однако спустя несколько матчей он вернулся в «Локо» и заканчивал сезон уже в России, выступая как за основную, так и за молодёжную команду.

Захар Ведищев (слева) и Октавиус Эллис (справа) Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Летом 2020 года Захар всё же оказался в США, став игроком университета Utah State. Однако в Штатах он принял участие лишь в пяти встречах, набирая в среднем 2,2 очка.

Летом 2021 года Ведищев-младший вернулся в «Локомотив». Как и прежде, он балансировал между основной командой, выходя на паркет в рамках Единой лиги и Еврокубка, и фармом команды, который выступал в Суперлиге.

В сезоне-2022/2023 Захар стал незаменимой частью ротации главной команды и принял участие в 46 встречах, выйдя в стартовом составе шесть раз. Он набирал в среднем 7,2 очка, делая 1,7 подбора и отдавая 1,8 передачи, и дошёл с краснодарцами до финала Единой лиги, став серебряным призёром. В минувшем сезоне дела Ведищева стали неожиданно хуже: он потерял место в составе основной команды и лишь 30 раз появился на паркете в рамках Единой лиги, выходя в каждой встрече со скамейки. Также он сыграл шесть встреч за фарм «Локо» в Суперлиге.

По окончании сезона-2023/2024 у Захара Ведищева закончился контракт с «Локомотивом». Он решил перевернуть эту страницу своей карьеры и перебрался в красноярский «Енисей», который в минувшем сезоне попал в топ-6 и бился в плей-офф Единой лиги.

Захар Ведищев защитник «Енисея» «В первую очередь хочу поблагодарить главного тренера Йовицу Арсича и президента клуба Владимира Владимировича Петроковского за оказанное мне доверие. На «Арене-Север» мне всегда было непросто играть, буду рад теперь оказаться по другую сторону барьера и с нетерпением жду встречи со всеми болельщиками. В прошлом году «Енисей» задал высокую планку, уверен, что в предстоящем сезоне мы сможем её удержать. От себя сделаю все, чтобы влиться в коллектив и быть полезным».

В нынешнее межсезонье особенно заметен тренд на подписание на более значимые роли перспективных российских баскетболистов, у которых не так много шансов проявить себя в топ-клубах. До этого Самсон Руженцев перешёл из ЦСКА в «Парму» (аренда), теперь — Ведищев из «Локо» в «Енисей».

Захар вновь бросает вызов самому себе, как с NCAA и чемпионатом Литвы, и это достойно уважения. Ведищев может сыграть как первого номера, так и второго. Его роль и позиция будут понятны после того, как «Енисей» завершит комплектацию состава. На данный момент у команды лишь семь игроков с действующими контрактами, причём все — россияне. Но уже можно утверждать, что Захар переехал в Красноярск для более значимой роли, вполне возможно — стартового баскетболиста. Вряд ли «Енисей» будет играть одними россиянами, поэтому нужно ожидать новостей по легионерам, чтобы понимать, как примерно будет строиться команда.

У клуба очень качественный сербский тренер Йовица Арсич, который зарекомендовал себя с очень хорошей стороны, и работа с ним точно пойдёт Ведищеву в плюс. Очень здорово, что у молодых российских баскетболистов появляются реальные шансы проявить себя в Единой лиге. Будет крайне интересно посмотреть на Захара Ведищева в «Енисее». У него есть всё, чтобы стать одним из лидеров команды.

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