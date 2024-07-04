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Локомотив-Кубань: состав, межсезонье Единой лиги ВТБ — 2024, изменения, кто останется и кто уйдёт, кто будет тренировать

«Локо» не узнать! Глобальная перестройка на пути к историческому чемпионству Единой лиги
Никита Бирюков
Глобальная перестройка «Локомотива-Кубань»
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Уход лидеров и дальнейшие перспективы краснодарского клуба.

Московский ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2024 году. Армейцы в финале обыграли казанский УНИКС, который в прошлом сезоне боролся с «Локомотивом-Кубань» за победу. Подопечные Велимира Перасовича второй год кряду борются в финале за победу и один раз поднимали кубок Белова над головой, а вот краснодарский клуб в сезоне-2023/2024 остался даже без медалей. Красно-зелёную команду в новом сезоне будет не узнать. «Чемпионат» расскажет почему.

Хочется начать с того, что команда сильно видоизменилась. В плей-офф Единой лиги «Локомотив-Кубань» обыграл всухую «Парму» (3-0), но затем в семи матчах уступил УНИКСу (3-4). Краснодарцев это, видимо, надломило, и команда уступила санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1-3 в борьбе за бронзовые медали. Сразу после поражения начались кадровые изменения. Сперва пришли хорошие новости: Карвел Андерсон подписал с клубом двухлетний контракт, а затем руководство решило сохранить в составе Патрика Миллера. Один из важных переходов — Би Джей Джонсон. Форвард отлично себя зарекомендовал в «Парме», в клубе, который стал одним из открытий прошлого сезона. Американец будет защищать цвета краснодарской команды в ближайшем будущем.

Но затем наступил период прощаний. «Локомотив-Кубань» объявил об уходе Мориса Ндура, а буквально через день Девон Акун-Пёрселл перебрался в УНИКС. Форвард провёл два сезона в составе краснодарцев, став одним из лидеров, и при этом перешёл в стан той команды, которая дважды кряду выбивала «Локо» из плей-офф. К тому же на протяжении всего этого времени было непонятно, останется ли Александр Секулич главным тренером. Но на этом новости не закончились: два воспитанника клуба Александр Щербенёв и Захар Ведищев продолжат карьеру в «Зените» и «Енисее» соответственно.

УНИКС увёл Акун-Пёрселла:
Трансферная бомба. УНИКС увёл лидера у прямого конкурента
Трансферная бомба. УНИКС увёл лидера у прямого конкурента

Сегодня как гром среди ясного неба прогремела ещё одна новость, связанная с уходом одного из лидеров клуба. «Локо» воспользовался опцией о досрочном завершении сотрудничества с Джейленом Барфордом. Защитник провёл в составе красно-зелёных три сезона, точно вписав своё имя в историю команды и навсегда оставшись одним из самых любимых игроков для краснодарских болельщиков. Барфорд — невероятно харизматичный игрок, который прослыл профессионалом до мозга костей, но что намного более важно — прекрасным человеком.

Джейлен Барфорд

Джейлен Барфорд

Фото: Единая лига ВТБ

Команда попрощалась с тем, кто буквально на своих плечах вытащил уйму матчей. Но всему приходит конец, история «Голден Стэйт Уорриорз» с уходом Клэя Томпсона не даст соврать… А что с Окаро Уайтом? Новостей о том, останется ли форвард в «Локо», пока нет никаких. Вероятно, Уайт покинет клуб, так как руководство команды всерьёз интересуется Джакинаном Гантом, а у Окаро истекает контракт этим летом. Из легионеров, которые играли за «Локо» в сезоне-2023/2024, останутся лишь Миллер и Андерсон. Оба пришли прямо перед стартом плей-офф. Получается, из тех, кто провёл целый год в команде, не осталось никого.

Краснодарцы продлили контракт с Кириллом Темировым и Кириллом Елатонцевым, который стал лучшим молодым игроком Единой лиги в сезоне-2023/2024. К слову, оба являются воспитанниками «Локо». Последним подписанием на данный момент является Даниил Коско, игравший за «Минск» в минувшем сезоне. Команда меняется на глазах. Межсезонье продолжается, каждая из команд желает забрать лакомый кусочек на рынке. «Уралмаш» и «Парма» усилились и могут надавить на лидеров чемпионата. УНИКС хоть и потерял Ненада Димитриевича, но всё равно остаётся грозной силой в лиге. «Зенит» подписал Воронцевича, сохранил главного тренера Хавьера Паскуаля и добавил уже знакомого санкт-петербургским болельщикам Алекса Пойтресса.

Интересное межсезонье «Зенита»:
Кто сказал, что лето скучное? «Зенит» не отстаёт от конкурентов на трансферном рынке
Кто сказал, что лето скучное? «Зенит» не отстаёт от конкурентов на трансферном рынке

Лишь ЦСКА пока обходится без громких подписаний. Оно и понятно, президент клуба Андрей Ватутин сразу после победы в Единой лиге заявил, что армейцы хотят сохранить чемпионский состав. Команда справляется с поставленной задачей на ура. Будет интересно посмотреть за «Локо». В команде остались воспитанники: Владислав Емченко, Елатонцев и Темиров, а также, скорее всего, в скором времени объявят о продлении контракта с капитаном клуба Дмитрием Узинским. Хоть Миллер и Андерсон отлично вписались в рисунок игры команды в конце сезона, но это они входили в уже выстроенную систему. Возможно, всё изменится, когда эти двое станут краеугольным камнем команды в следующем сезоне. Впрочем, всё будет зависеть от тренера, а с Секуличем не спешат продлевать контракт.

Александр Секулич

Александр Секулич

Фото: БК «Зенит»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев сказал, что пока финального решения нет, всё находится в процессе обсуждения. Основным вопросом является: сможет ли тренер вести команду так, как нужно, исходя из стратегии развития клуба. Коллектив сильно поменялся, и, возможно, придёт какой-то новый легионер на замену ушедшим, поэтому команде необходимо чётко выделить вектор направления, о чём и говорит президент клуба. Будет интересно посмотреть за тем, во что выльется вся эта затея с новым «Локо». С одной стороны, это правильно, нельзя стоять на одном месте, тем более когда два сезона кряду с этим костяком не получилось добиться главного — победы в Единой лиге, с другой же — всегда сложно начинать строить что-то новое с другими лидерами.

У «Локо» не сказать, что перестройка, но и назвать команду в нынешнем состоянии одним из лидеров предстоящего сезона точно нельзя. Слишком много изменений претерпел клуб в межсезонье. Посмотрим, во что выльется то, что заварило руководство клуба. В свою очередь, ещё никто не отменял какое-то громкое подписание, которое может перевернуть всё с ног на голову. Следующий сезон будет крайне увлекательным и интересным со всех точек зрения.

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