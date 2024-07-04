В женской НБА придумали новый формат Матча всех звёзд. Мужчинам стоит поучиться?

Кажется, в лиге, над которой все насмехались, настала новая эра.

Текущий сезон WNBA можно однозначно назвать самым хайповым за всю историю. Кажется, в лиге началась «золотая» эпоха, которая выведет женских баскетболисток на иной уровень популярности, влияния и статуса. С чем это связано? С появлением звёзд. В первую очередь речь идёт о Кейтлин Кларк, новоприбывшей из NCAA. Она побила все возможные рекорды по телевизионным рейтингам и посещаемости матчей, а теперь выступает на профессиональном уровне.

Каждую игру о Кларк говорят на национальном телевидении США, а некоторые темы даже обсуждают неделями. С WNBA произошло то же, что и с НБА в 1980-е, когда противостояние Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона принесло небывалую популярность лиге. Главную соперницу Кейтлин нам предстоит узнать в будущем.

Кейтлин Кларк Фото: Ethan Miller/Getty Images

Тем не менее драфт 2024 года подарил нам не только Кларк, но и ещё одну звёздочку — Эйнджел Риз. Вместе с Кейтлин они будут участвовать в Матче всех звёзд, который пройдёт по уникальному формату.

В чём он заключается? Лига отказалась от стандартного формата противостояния Запада и Востока и организовала матч между звёздами WNBA и олимпийской сборной США, которая будет защищать честь своей страны в Париже.

Лига определила участников Матча всех звёзд путём голосования болельщиков (50% голосов), действующих игроков WNBA (25%) и национальных СМИ (25%). Список был сокращён, и те, кто вошёл в топ-10, но не попал в заявку сборной США, были выбраны для участия в Матче всех звёзд за команду WNBA — Кларк, Алия Бостон, Дэрика Хэмби и Арике Огунбовале. Чтобы определить оставшуюся часть состава, лига составила список из 36 игроков, набравших наибольшее количество голосов, и оставшиеся места были распределены путём голосования 12 тренеров WNBA.

Райн Ховард, Бриттни Грайнер, Дайана Таурази и Сабрина Ионеску Фото: Mike Lawrie/Getty Images

В чём тут интересный момент? Заявка сборной США на ОИ-2024 стала известна около месяца назад, но туда не попали многие молодые звёзды WNBA, которые помогают лиге выбраться на совершенно новый уровень популярности. В частности, на Олимпиаду не поедет Кларк, набирающая в нынешнем сезоне 16,2 очка и 6,9 ассиста. Это создало общественную дискуссию по поводу того, по каким принципам должен подбираться состав. Те, кто принял решение, однозначно заявили, что национальная команда не должна выбираться по популярности.

Таким образом, будто бы создалось некоторое противостояние между старыми и новыми звёздами женской НБА, которое и будет представлено на Матче всех звёзд. Если мы взглянем на команду WNBA, то она в основном состоит из баскетболисток нового поколения, таких как Кларк, Риз, Алия Бостон, Алиша Грей и Келси Митчелл. Сборную США же будут представлять многолетние ветераны женского баскетбола, имена которых вам точно известны: Брианна Стюарт, Дайана Таурази, Бриттни Грайнер и Сабрина Ионеску.

Эйнджел Риз Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Кстати, если мы взглянем на количество голосов болельщиков за участниц Матча всех звёзд в прошлом и нынешнем году, то увидим, какая революция происходит в лиге.

Топ-5 баскетболисток по количеству голосов фанатов на Матч всех звёзд – 2023:

Эйжа Уилсон — 95 860;

Брианна Стюарт — 87 856;

Бриттни Грайнер — 72 637;

Алия Бостон — 72 294;

Джеки Янг — 63 632.

Топ-5 баскетболисток по количеству голосов фанатов на Матч всех звёзд – 2024:

Кейтлин Кларк — 700 735;

Алия Бостон — 618 680;

Эйжа Уилсон — 607 300;

Брианна Стюарт — 424 135;

Эйнджел Риз — 381 518.

Алия Бостон Фото: Steph Chambers/Getty Images

Мы наблюдаем практически 10-кратное увеличение голосов, а на первом месте расположилась девушка, которая только пришла в лигу. Её одноклубница Алия Бостон — второгодка. Вместе с Риз мы можем наблюдать, что три баскетболистки в топ-5 — это совсем юные дамы. Чем вам не начало «золотой» эры?

Что ещё будет по ходу уикенда? Турнир мастерства, а также конкурс трёхочковых, который тоже наверняка наделает шуму. Чего-то не хватает… Ах да, данк-контеста! Ну, думаю, вы и сами всё понимаете, почему его нет. Да, повторяю главную шутку про женский баскетбол, но, видимо, они начинают справляться и без всяких данков. WNBA может стать одной из самых громких вещей в женском спорте в США, наряду с футбольной сборной и её легендой Меган Рапино.