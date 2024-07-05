Как Бадди Хилд может сделать «Голден Стэйт» ещё более опасным в новом сезоне НБА

«Голден Стэйт» подписал Бадди Хилда после того, как «Уорриорз» заключили сделку с «Филадельфией», используя правило «сайн-энд-трейд». Минувшим вечером мы получили все детали, и, похоже, Хилд закрепился в калифорнийской команде на долгий срок. Шэмс Чарания пробросил нам: «воины» отдают «Сиксерс» свой будущий выбор во втором раунде.

В последующем сообщении Эдриана Войнаровски были раскрыты полные детали нового контракта Хилда с «Голден Стэйт»: защитник заключил двухлетнее соглашение на сумму в $ 21 млн. В его кармане окажется $ 18 млн за эти два года с добавлением $ 3 млн, которые частично гарантированы, если он останется на третий год. Есть и опция для игрока на четвёртый сезон, но там уже без каких-либо гарантий. Что касается «Филадельфии», «Уорриорз» отправят им выбор во втором раунде драфта 2031 года, который принадлежал «Далласу».

Бадди Хилд приходит в «Голден Стэйт», и вуаля — у нас есть замена Клэю Томпсону, пополнившему ряды «Маверикс». Без Хилда Стиву Керру пришлось бы переписывать всю тактику, но теперь «Уорриорз» получили снайпера, который не просто знает, как попасть в кольцо с дальней дистанции, но и делает это с точностью в 40%. Хилд — это тот парень, который будет держать защитников в напряжении, двигаясь без мяча и создавая пространство для Стефена Карри.

Бадди Хилд (с мячом), плей-офф НБА — 2024 Фото: Sarah Stier/Getty Images

С приходом Хилда «воины» получили решение проблемы двойных и тройных опек на их звёздном защитнике — неприятности, которые могли бы возникнуть после ухода Томпсона. Фронт-офис «Голден Стэйт» отлично справился с задачей, быстро нашёл замену Клэю, не потеряв при этом в гибкости для будущих сделок. До этого в команду пришёл Кайл Андерсон, чья универсальность в игре — это именно то, что нужно клубу как в обороне, так и в нападении. Возможно, уход Томпсона даже улучшил состав Керра, сделав «Уорриорз» более многосторонней командой.

Хилд поддержит характерную для калифорнийцев динамику игры, основанную на скорости и расширении игрового пространства. «Голден Стэйт» активно модернизируется, стремясь к новому чемпионскому титулу. «Воины», возможно, находятся всего в нескольких шагах от желаемого уровня игры, и привлечение Хилда — это тот стратегический шаг, который укрепит их позиции в преддверии нового сезона. Это не говоря о том, что Стефен Карри и Бадди Хилд являются лидерами с 2017 года по попаданиям из-за дуги — 2154 и 1924 соответственно.