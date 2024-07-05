Адетокунбо против Дончича! Полные расклады в квалификации к Олимпийским играм — 2024

Поучаствовать в Олимпийских играх — предел мечтаний любого профессионального спортсмена, а если удастся выиграть одну из медалей, эта награда будет стоять особняком. Ведь ты завоевал её не только для себя, но и для своей страны. Квалификация на баскетбольный турнир Олимпиады в Париже — 2024 продолжается. Сборные со всех уголков мира борются за попадание на турнир. Кто пробился в финальную стадию турнира, а кто уже точно не поедет во Францию — в материале «Чемпионата».

Турнир 1 в Валенсии (Испания)

Серджо Скариоло (главный тренер сборной Испании) Фото: fiba.basketball

В первой группе играли Испания, Ливан и Ангола. Думаю, всем ясно, кто был главным фаворитом данной группы. Испанцы без проблем обыграли обоих оппонентов и пробились в финальную стадию с первого места. Вторую строчку занял Ливан, который оказался сильнее в очной битве с Анголой. В другой группе Багамские острова показали, что настроены серьёзно, выиграв и у Польши, и у Финляндии. В матче за второе место финны оказались сильнее поляков и пробились в финальную стадию турнира.

В финальную стадию выходят две лучшие команды группового этапа. Первое место одной группы сыграет со вторым другой. Образовались следующие полуфинальные пары: Багамские острова — Ливан и Испания — Финляндия. В каждой из пар фаворит довольно очевиден, но это спорт, и произойти может всё что угодно.

Турнир 2 в Риге (Латвия)

Лука Банки (главный тренер сборной Латвии) Фото: fiba.basketball

Латвия, Грузия и Филиппины разыгрывали между собой проход в финальную стадию турнира. Казалось, что хозяева мини-турнира должны спокойно проходить дальше после победы над грузинами со счётом 83:55, но поражение Латвии от Филиппин заставило понервничать всех. Прежде всего из-за того, что у каждой из команд в итоге набралось по победе и поражению, поэтому пришлось выяснять, кто пройдёт дальше по разнице набранных и пропущенных очков. В итоге Латвия заняла первое место, Филиппины — второе, а Грузия попрощалась с надеждами на Олимпиаду.

Во второй группе отборочного турнира в Риге встречались Бразилия, Камерун и Черногория. У этих команд возникла точно такая же ситуация: каждая из сборных победила и проиграла по одному разу. В итоге Бразилия благодаря лучшей разнице закончила на первом месте, Камерун — на втором, а Черногория осталась ни с чем. Полуфинальные пары получились следующими: Бразилия — Филиппины, Латвия — Камерун.

Турнир 3 в Пирее (Греция)

Яннис Адетокунбо Фото: fiba.basketball

Группа, в которой оказались Словения, Хорватия и Новая Зеландия, получилась одной из самых интересных. Ведь скромная сборная из Океании навела такого шума — обыграла Хорватию, уже победившую Словению, и претендовала на выход в финальную стадию до самого конца. Судьба группы зависела от матча Новой Зеландии с командой Луки Дончича. Разыгрывающий «Далласа» показал, почему является одним из лучших в мире на данный момент, оформив трипл-дабл из 36 очков, 11 подборов и 10 передач, а его сборная выиграла со счётом 104:78, обеспечив себе выход со второго места. Первое в итоге заняли хорваты.

Греция боролась за выход в финальную стадию с Египтом и Доминиканской Республикой. Европейская сборная под предводительством Янниса Адетокунбо спокойно победила Доминиканскую Республику без Карла-Энтони Таунса (109:82), а затем довольно безмятежно потушила надежды Египта на Олимпийские игры (93:71). К слову, в последнем матче группы Грик Фрик даже не потребовался, Адетокунбо не выходил на паркет, а его команда всё равно уверенно одержала победу. По итогам группового турнира в финальную стадию вышли Греция и Доминиканская Республика. Пары получились следующие: Греция — Словения и Хорватия — Доминиканская Республика. Адетокунбо против Дончича — начинается самое интересное!

Турнир 4 в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико)

Домантас Сабонис (№11) Фото: fiba.basketball

Выиграла первую группу сборная Литвы во главе с Домантосам Сабонисом. Европейцы обыграли Мексику, которая в итоге заняла второе место в группе, и Кот-д’Ивуар, вылетевший с турнира. В другой группе после того, как Италия одержала самую крупную победу в истории квалификаций на Олимпийские игры, обыграв Бахрейн со счётом 114:53, казалось, что Пуэрто-Рико подопечным Джанмарко Поццекко ничего противопоставить не сможет ничего. Но как же многие ошибались: сборная из Центральной Америки не только легко разделалась с аутсайдером группы Бахрейном, но и выиграла в заключительном матче у итальянцев. Оно и немудрено, ведь отбор проходит в Сан-Хуане — столице Пуэрто-Рико.

Таким образом, мы получили следующие пары: Италия — Литва и Пуэрто-Рико — Мексика. Борьба европейских сборных получится захватывающей, так как одна из них точно не поедет на Олимпиаду.

6 июля Бразилия и Филиппины откроют финальную часть отбора на Олимпиаду, а уже в 17:30 мск всех нас ждёт невероятная битва Греции и Словении за выход в финал квалификации. Подопечные Вассилиса Спанулиса не были на Олимпиаде с 2008 года, поэтому Яннису и компании предстоит выложиться на полную, чтобы обыграть Дончича и его команду. А вечером нам предстоит увидеть противостояние Финляндии и Испании — тоже очень интересный матч европейских сборных. В общем, отбор на Олимпийские игры движется к финалу, совсем скоро мы узнаем четырёх обладателей последних путёвок на самый важный турнир четырёхлетия.