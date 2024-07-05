«Астана» полностью доверилась тренеру. Что происходит в единственном клубе ЕЛ не из России

На последнем Совете Единой лиги ВТБ, который состоялся 14 июня, стало известно, что московская «Руна» и белорусский «Минск» не смогут продолжить участие в чемпионате в следующем сезоне. Получается, единственным клубом не из России в сезоне-2024/2025 будет казахстанская «Астана». Разберём, что же происходит в команде.

В «Астане» в прошлом сезоне выделялись в основном легионеры: Ройс Хэмм, Маркелл Джонсон, Карвел Андерсон, Девин Дэвис и Джордан Скиппер-Браун. Однако это не значит, что местные игроки из Казахстана не помогали команде. Например, отлично себя показывали Рустам Мурзагалиев, Вадим Щербак, Дмитрий Гаврилов и Роман Марчук. Каждый из них играл больше 10 минут за матч, а первые двое из списка и вовсе по 15 минут, внося свой вклад в успех команды.

20 февраля 2024 года был отправлен в отставку Олег Киселёв, который руководил командой с июня 2022 года. На пост главного тренера назначили Фотиса Такианоса. «Астана» не лучшим образом выступила во втором раунде регулярного чемпионата — три победы при 11 поражениях. Клуб из одноимённого города не пробился в стадию плей-ин и досрочно завершил сезон. Но команда решила не увольнять главного тренера, а наоборот — доверилась ему. С греческим специалистом сегодня подписали новый контракт. Его помощниками останутся Глеб Плотников и Дмитрий Базаревич.

Интересно посмотреть за тем, какой командой станет «Астана» в следующем сезоне. Клуб из Казахстана покинули Василе Пушица, Скиппер-Браун и один из ключевых игроков состава Ройс Хэмм, присоединившийся к «Парме». Очень радостно, что остался Маркелл Джонсон, который в минувшем сезоне установил новый рекорд по перехватам в Единой лиге — 86. Казахстанская команда старается компенсировать уход легионеров, пока получилось подписать лишь Шакура Джистона — форварда, ранее игравшего за «Марусси» (Греция).

Официальное решение Единой лиги теперь позволяет «Астане» включать в ростер трёх российских игроков как местных, что является шагом к улучшению их конкурентных позиций, как подчёркивал президент лиги Сергей Кущенко. В то же время «Астана» ограничена в праве заключать контракты с баскетболистами из расширенного списка сборной России, поскольку они будут классифицироваться как иностранные игроки. Несмотря на это, Единая лига проявила готовность идти на компромисс в интересах развития казахстанского баскетбола, предоставив «Астане» такую возможность.

Фотис Такианос Фото: Пресс-служба БК «Астана»

«Астана» возложил надежды на Такианоса, который имеет потенциал сформировать команду, соответствующую его баскетбольной философии. Сейчас клуб ограничился подписанием контрактов только с двумя игроками: уже упомянутым Джистоном и Андреем Десятниковым — центровым из «Динамо-Владивосток», который стал чемпионом Суперлиги в предыдущем сезоне. Учитывая, что до начала регулярного чемпионата остаётся прилично времени, клубу предстоит найти замену ушедшим легионерам.

Вроде бы позицию Хэмма закрыли Десятниковым, а Скиппер-Брауна — Джустоном, но, насколько это грамотные и правильные замены, покажет лишь время. Кажется, у Такианоса есть некий карт-бланш в виде тренировочного лагеря с командой в межсезонье и возможностью сказать своё слово в плане комплектования команды. В преддверии нового сезона «Астана» несёт знамя международного участия в Единой лиге. Их достижения в прошлом сезоне задали тон для будущих успехов, однако теперь клуб стоит перед задачей не только сохранить, но и укрепить свою репутацию.