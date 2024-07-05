Замена Воронцевичу? Торопов сменил «Зенит» на УНИКС и готов помочь казанцам вернуть титул

4 июля УНИКС объявил о подписании форварда Сергея Торопова, который последние два сезона провёл в составе петербургского «Зенита». Соглашение с 34-летним россиянином подписано по схеме «1+1». Торопов стал пятым новичком казанцев в межсезонье. «Чемпионат» оценивает переход форварда в состав финалиста минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

Ранее мы уже говорили, что костяк УНИКСа сформирован, и сейчас казанцы продолжают комплектацию состава, делая точечные усиления для увеличения глубины ростера.

Сергей Торопов родился в Нижнем Новгороде, но начал свой баскетбольный путь в системе саратовского «Автодора». В составе клуба с берегов Волги форвард дважды выигрывал Суперлигу-1. Также он выступал за «Северсталь», «Темп-СУМЗ», «Самару», МБА и «Спартак-Приморье». В конце сезона-2017/2018 Торопов впервые попал в команду из родного города — «Нижний Новгород». Следующий сезон он также провёл в «НН», выступая в Единой лиге и Лиге чемпионов. Сезон-2019/2020 Торопов начал как раз в приморском «Спартаке», но в феврале 2020-го вернулся в «Нижний».

По-настоящему прорывным для Сергея стал сезон-2021/2022. Он стал незаменимой частью ротации Зорана Лукича и получил от Единой лиги приглашение на Матч всех звёзд. После значительного прогресса Торопов привлёк внимание топ-клубов и в межсезонье подписал контракт с петербургским «Зенитом». В системе Хавьера Паскуаля Сергей не стал основным игроком, но отрабатывал свои минуты сполна. За два сезона он сыграл за сине-бело-голубых 65 матчей и за это время стал двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ, победителем Кубка России, а также обладателем бронзовых медалей Единой лиги. Летом 2024 года он перешёл в казанский УНИКС.

Сергей Торопов форвард УНИКСа «Очень рад оказаться в такой титулованной команде, как УНИКС. Признателен за эту возможность президенту клуба Евгению Борисовичу Богачёву и главному тренеру Велимиру Перасовичу. С нетерпением жду встречи с новыми партнёрами и, конечно, с казанскими болельщиками. Приложу все усилия для того, чтобы помочь команде достичь максимальных результатов в Единой лиге ВТБ. Вперёд, за УНИКС!»



Казанцы подписывают ещё одного игрока для создания глубины состава. После периода карьеры Торопова в «Зените» складывается ощущение, что он не смог проявить себя на 100% и в нём еще есть некий если не потенциал, то запас, несмотря на немолодой возраст. Сергей — разносторонний игрок, который точно может быть полезен как в атаке, так и в обороне. Помимо этого, он очень дисциплинирован, очевидно, что работа с Зораном Лукичем и Хавьером Паскуалем не прошла даром. Теперь он будет работать с ещё одним эмоциональным и требовательным наставником — Велимиром Перасовичем.

Сергей Торопов Фото: Пресс-служба БК «Зенит»

УНИКСу как раз не хватало «большого», после ухода из команды Андрея Воронцевича, Ивана Лазарева и Марка Тихоненко. Президент казанцев Евгений Богачёв очень лестно отзывался о Торопове, назвав его баскетболистом высокого класса, что, по сути, предопределило то, что «зелёные» сделали ему предложение. Также руководитель УНИКСа заявил, что комплектование состава практически завершилось, он отметил, что клубу осталось подписать одного иностранного баскетболиста.

Состав УНИКСа, как и в прошлом сезоне, получается очень сбалансированным, что, очевидно, позволит казанцам вновь бороться за главную цель — чемпионский кубок Единой лиги. И новичок Сергей Торопов вполне может стать одной из ключевых фигур в борьбе за титул. Казанцы подписали опытного баскетболиста, который не дрогнет в нужный момент, что увеличивает их шансы на успех.