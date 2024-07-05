Вы — настоящий фанат УНИКСа? Проверьте себя в нашем тесте
Поделиться
Главное — о чемпионах Единой лиги сезона-2022/2023.
УНИКС, базирующийся в Казани, с его богатой историей и впечатляющим списком достижений, всегда находится в центре внимания баскетбольных поклонников. От исторически значимых встреч до игроков, ставших символами клуба — УНИКС сумел оставить неизгладимые впечатления у своих фанатов. Проверьте, насколько хорошо вы знаете любимый клуб.
Комментарии
- 5 июля 2024
-
17:47
-
16:31
-
15:52
-
15:41
-
14:42
-
14:02
-
13:14
-
12:14
-
11:31
-
10:38
-
09:54
-
01:47
-
00:53
- 4 июля 2024
-
23:52
-
22:53
-
22:26
-
21:28
-
21:00
-
20:21
-
19:35
-
18:48
-
18:30
-
18:02
-
16:44
-
15:41
-
15:27
-
14:37
-
14:22
-
13:33
-
13:06
-
12:02
-
12:02
-
11:00
-
10:47
-
10:30