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Единая лига ВТБ, УНИКС: викторина, тест про баскетбольный клуб из Казани, лучший бомбардир, достижения, главный тренер

Вы — настоящий фанат УНИКСа? Проверьте себя в нашем тесте
Артемий Берстенев
Вы — настоящий фанат УНИКСа?
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Главное — о чемпионах Единой лиги сезона-2022/2023.

УНИКС, базирующийся в Казани, с его богатой историей и впечатляющим списком достижений, всегда находится в центре внимания баскетбольных поклонников. От исторически значимых встреч до игроков, ставших символами клуба — УНИКС сумел оставить неизгладимые впечатления у своих фанатов. Проверьте, насколько хорошо вы знаете любимый клуб.

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