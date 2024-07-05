Вы — настоящий фанат УНИКСа? Проверьте себя в нашем тесте

УНИКС, базирующийся в Казани, с его богатой историей и впечатляющим списком достижений, всегда находится в центре внимания баскетбольных поклонников. От исторически значимых встреч до игроков, ставших символами клуба — УНИКС сумел оставить неизгладимые впечатления у своих фанатов. Проверьте, насколько хорошо вы знаете любимый клуб.