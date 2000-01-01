Бронни Джеймс привёл своего отца Леброна на медиадень. Видео

Бронни Джеймс привёл Леброна на медиадень. Видео

Бронни Джеймс решил, что его первый медиадень в «Лейкерс» должен стать особенным. Новичок «Лос-Анджелеса» привёл на фотосессию своих родителей: Леброна и Саванну. Кажется, нас ждут огненные фото!