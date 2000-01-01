Бронни Джеймс привёл Леброна на медиадень. Видео
Бронни Джеймс решил, что его первый медиадень в «Лейкерс» должен стать особенным. Новичок «Лос-Анджелеса» привёл на фотосессию своих родителей: Леброна и Саванну. Кажется, нас ждут огненные фото!
Бронни Джеймс привёл своего отца Леброна на медиадень. Видео
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