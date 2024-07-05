Кто-то желает получить второй шанс, а другие мечтают дебютировать в главной лиге мира.

Из Старого Света в Новый. 10 игроков Евролиги, которые могут перейти в НБА уже этим летом

Межсезонье НБА уже порадовало болельщиков крупными сделками, такими как переход Пола Джорджа в «Филадельфию Сиксерс» и Клэя Томпсона – в «Даллас Маверикс». Кажется, что первоначальный поток новостей после открытия рынка свободных агентов поутих, но остаётся целый ряд игроков, которые могут сменить клуб.

Кроме того, есть немало баскетболистов, которые могут сменить не только команду, но и континент. НБА становится всё более глобальной, и интерес к игрокам Евролиги растёт с каждым годом. Здесь хочется поговорить о тех, кто провёл минувший сезон в Старом Свете, но уже этим летом может переехать в Новый. Некоторые из них уже играли в главной лиге мира, а кто-то имеет шанс там дебютировать.

Кендрик Нанн («Панатинаикос»)

Кендрик Нанн Фото: Andreas Gora/picture alliance via Getty Images

Кендрик Нанн — наиболее вероятный игрок из всего списка, кто может спустя год вернуться в НБА. Он провёл отличный сезон с «Панатинаикосом» и стал одним из лидеров команды, которая провела исторический год, выиграв Евролигу и чемпионат Греции в драматичном финале с «Олимпиакосом».

Разные источники сообщают, что целый ряд команд НБА следят за Нанном, да и сам защитник заявлял, что возвращение в североамериканскую лигу является для него приоритетом.

Найджел Хэйс-Дэвис («Фенербахче»)

Найджел Хэйс-Дэвис Фото: Sonia Canada/Getty Images

Далеко не все помнят, но Найджел Хэйс-Дэвис имел опыт игры в НБА — он провёл девять матчей за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс» и «Сакраменто Кингз». Однако по-настоящему форвард раскрылся именно в Европе, а предыдущий сезон вообще позволил ему попасть в символическую сборную по итогам сезона. Также не стоит забывать о его рекордном 50-очковом перформансе.

К Найджелу определённо возродился интерес в Северной Америке, тем не менее в его контракте не прописана клаусула, позволяющая ему с лёгкостью перейти в НБА. Сам форвард не прочь переехать, но 29-летний баскетболист будет рад остаться в Турции, не зря он продлил контракт с «Фенером».

Марио Хезонья («Реал» Мадрид)

Марио Хезонья Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Несмотря на то что Марио Хезонья недавно заключил пятилетний контракт с мадридским клубом, в контракте прописана клаусула на случай предложения от НБА. Она действует до 20 июля, так что у команд ещё есть время предложить Марио что-то, от чего он не сможет отказаться.

В Европе Марио стал настоящей звездой и выступает за одну из самых великих команд Старого Света. Хорват решится на возвращение в НБА только в случае отличного предложения от клуба, который позволит ему играть на постоянной основе.

Чима Монеке («Баскония»)

Чима Монеке Фото: Sonia Canada/Getty Images

Монеке провёл очередной удачный сезон и был близок к попаданию в символическую сборную Евролиги по итогам сезона. «Баскония» смогла пройти в плей-офф, что с командой случается далеко не всегда.

Француз уже играл в НБА, правда, успел всего лишь провести два матча. Произошло это в 2022 году, но тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун так и не поверил в игрока, после чего Монеке был отчислен и отправился в «Монако».

В контакте форварда с испанским клубом прописаны условия, по которым Чима может перейти в НБА. Для этого нужно совершить выкуп в размере $ 1,5 млн.

Альфа Диалло («Монако»)

Альфа Диалло Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Уроженец Нью-Йорка Альфа Диалло сезон за сезоном пытается найти варианты, чтобы наконец попробовать себя в НБА. Он заявлялся на драфт 2020 года после долгой университетской карьеры, но оказался неинтересен ни одной из команд лиги, после чего отправился в Европу.

Слухи связывают Диалло с «Торонто», а недавно он был замечен в тренировочном лагере «Голден Стэйт Уорриорз». Остаётся лишь пожелать форварду исполнения своей мечты.

Гершон Ябуселе, Джанан Муса (оба — «Реал» Мадрид)

Джанан Муса, Гершон Ябуселе Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

«Реал» Мадрид в последние годы обладает суперзвёздным составом, вследствие чего неудивительно, что испанский клуб продолжает на регулярной основе поставлять игроков в НБА. Среди них Факундо Кампаццо, Габриэль Дэк и Усман Гаруба, и это лишь за период между 2020 и 2021 годом. В Северную Америку могли бы спокойно отправиться и Уолтер Тавареш, и Марио Хезонья, если бы не финансовые требования баскетболистов.

Ябуселе и Муса имеют опыт в НБА и постоянно упоминаются в слухах, связанных с переходом в главную лигу мира. Мадрид затевает постепенную перестройку после сокрушительного поражения в финале НБА, из-за чего ветераны команды могут быть заинтересованы в поиске нового варианта продолжения карьеры.

Рокас Йокубайтис («Барселона»)

Рокас Йокубайтис Фото: NurPhoto via Getty Images

Йокубайтис был задрафтован в 2021 году, и сейчас правами на него обладает «Нью-Йорк Никс». Несмотря на не самый удачный минувший сезон, в Рокасе до сих пор видят потенциал, он до сих пор является довольно молодым игроком (23 года).

Некоторые эксперты предполагают, что пойнт-гард может поучаствовать в ближайшей Летней лиге, а затем присоединиться к составу «Никс» на следующий сезон. Тем не менее этим планам может помешать игра за сборную Литвы на Олимпиаде, если национальная команда сможет туда отобраться.

Джабари Паркер («Барселона»), Фрэнк Камински («Партизан»)

Джабари Паркер и Фрэнк Камински Фото: Getty Images

У двух экс-лотерейных пиков драфта НБА схожая судьба. Большие ожидания, разочарование и переезд в Европу, чтобы возродиться. Но на просторах Старого Света не всем бывает комфортно.

Паркер провёл достойный сезон за «Барселону». Джабари понравилось в Испании, из-за чего он продлил контракт ещё на два года. Тем не менее его судьба в НБА до сих пор является для него больной темой, баскетболист недавно расплакался по этой причине на одном из интервью.

Камински так и не смог нормально адаптироваться в Сербии. По слухам, он активно ищет возможность вернуться в НБА, да и командам вполне может понадобиться современный бигмен с достойным броском.

Туомас Иисало (главный тренер «Парижа»)

Туомас Иисало Фото: Alex Davidson/Getty Images

Не стоит забывать и о тренерах! Иисало провёл невероятный сезон во главе «Парижа»: победа в Еврокубке, победа в Кубке французской лиги и второе место в чемпионате Франции. Молодой финский специалист прогремел по всей Европе, что не осталось незамеченным и в НБА.

В июне пошли слухи, что Туомас может войти в тренерский штаб «Вашингтон Уизардс». Это неудивительно, ведь прогрессивная игровая философия Иисало сейчас куда лучше приживётся в Америке, чем в Европе.