Соперничество длиною в жизнь. У суперзвезды женской НБА появился сильный конкурент

Женская НБА в последнее время буквально ассоциируется с Кейтлин Кларк. Первый выбор на драфте 2024 года, суперзвезда в NCAA, побившая невероятное количество рекордов различной величины. Однако в WNBA есть и другие талантливые баскетболистки, к слову, одна из них пришла на том же драфте, что и Кларк, и они, можно сказать, являются заядлыми соперницами ещё со времён учёбы в университете.

Речь об Энджел Риз — седьмом выборе на драфте WNBA, чемпионке NCAA 2023 года и самом выдающемся игроке турнира NCAA того же года. Баскетболистка играла за университет Луизианы, который в финале «Мартовского безумия» встречался с Айовой во главе с Кейтлин Кларк. Если LSU был укомплектован донельзя, то у небольшого университета из города Айова-Сити из известных игроков была только Кларк. Энджел за минуту до конца чемпионского матча начала издеваться над Кейтлин, показывая на палец, намекая на то, а где же твой перстень?

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

В итоге Риз была выбрана «Чикаго Скай». Команда явно не прогадала, так как мощный форвард уже понемногу начинает переписывать историю женской НБА. В последнем матче регулярного чемпионата WNBA с «Сиэтлом» Энджел набрала 27 очков — рекорд карьеры — 10 подборов и два блок-шота, тем самым оформив 12-й дабл-дабл кряду в лиге. 22-летняя Риз сравнялась с легендарной Кэндис Паркер, которая выступала за УГМК с 2010 по 2015 год, а также провела 16 сезонов в женской НБА по количеству дабл-даблов подряд.

В свою очередь, Риз стала четвёртым новичком в истории WNBA, которому удавалось продемонстрировать такую статистику: 27 очков, 10 подборов, два блок-шота и реализовать два трёхочковых броска. Впрочем, умопомрачительные достижения в сезоне не закончились: она провела три игры в сезоне новичка с как минимум 20 очками и 10 подборами, в то время как все остальные новички в WNBA удосужились лишь раз набрать такие статистические показатели.

Видео можно посмотреть на официальном канале WNBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кларк и Риз — единственные новички в сезоне, выбранные для участия в Матче всех звёзд WNBA. Что уже показывает уровень Энджел. Форвард «Чикаго» в своих первых 20 играх в женской НБА набрала больше 250 очков и 200 подборов. Риз присоединилась к Иоланде Гриффит и Тине Чарльз — игрокам, которым покорялась такая отметка в истории лиги.

В общем, Риз остаётся сделать дабл-дабл в следующей игре чемпионата, чтобы стать единоличной обладательницей рекорда, который ранее принадлежал Паркер. Вдумайтесь, это всего первый сезон баскетболистки в WNBA. «Чикаго» с ней и без неё на паркете — совершенно разные команды. Её вклад в атаку и оборону коллектива виден невооружённым взглядом. Хоть о ней и говорят намного меньше, чем о Кларк, она всё равно делает своё дело и популяризирует баскетбол всеми возможными способами.

Кейтлин Кларк (слева) и Энджел Риз (справа) Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Их дуэль с Кейтлин в будущем может стать неким подобием противостояния Леброна Джеймса со Стефеном Карри, которые играли друг против друга в четырёх финалах НБА подряд. Конечно, пока об этом говорить рано, но, похоже, всё движется именно к этому. Кларк обретает невероятное влияние и силу, а Риз вместе с Камиллой Кардосо образовали дуэт из высоченных игроков, в «краску» к которым мало кто захочет проходить. Энджел начинала свой профессиональный путь в NCAA с Кейтлин и продолжает гнаться за разыгрывающей в глазах общественности.

Легендарный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон как-то сказал: «Когда я думаю о влиянии Кейтлин Кларк и Энджел Риз на игру, они очень напоминают мне Ларри Берда и меня. Наша первая встреча, матч Индианы с Мичиганом в NCAA установил рекорд посещаемости за все время среди мужских команд». Если настолько великая личность, как Мэджик, сравнивает двух баскетболисток со своим противостоянием с Бёрдом в 1980-х, то нас ждёт что-то грандиозное.