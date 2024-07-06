Сборная России живёт даже без крупных турниров. Чем занимается команда Лукича

Некоторые баскетболисты продолжают нежиться под лучами солнца на различных курортах, а кто-то уже вовсю готовится или борется за путёвки на Олимпийские игры. Россию в любых командных видах спорта не допустили до Игр в Париже, которые стартуют уже совсем скоро. Но это не значит, что наши баскетболисты прохлаждаются без дела. Недавно Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила составы сборных разных лет для проведения летних сборов.

Мужская сборная России до 18 лет начала свой сбор на базе «Парамоново» ещё 15 июня, а сейчас национальная команда прибыла в Тегеран (Иран) для проведения товарищеских матчей с Ираном и Турцией. В составе команды — 12 игроков. Это защитники: Илья Ермаков (ЦСКА-2), Иван Карпенко (МБА-ДЮБЛ), Денис Клуббе (ЦСКА-ДЮБЛ), Александр Поротников («Зенит»-УОР №1). Форварды: Егор Амосов («Самара»), Георгий Вороненко («Руна»-ДЮБЛ), Ростислав Гусев (ЦСКА-Юниор), Михаил Егоров («Пари Нижний Новгород»-2), Владимир Ершов («Зенит»-УОР №1), Сергей Новиков (ЦСКА-ДЮБЛ). Центровые: Даниил Абрамов (ЦСКА-ДЮБЛ), Даниил Столбецкий («Реал» Мадрид). Уже сегодня, 6 июля, в 17:30 мск сборная сыграет с Ираном, а 8 июля в то же время — с Турцией. Оба матча состоятся в Тегеране — столице Ирана.

2 июля стартовал сбор у мужской сборной России до 16 лет на спортивной базе «Парамоново». В состав сборной вошли защитники: Вадим Воронцов («Реал» Мадрид), Евгений Гордеев (СШОР ЦСКА), Кирилл Григорий (СШОР «Спартак»), Данил Заозеров (СШ «Олимпиец»), Максим Ибрагимов (СШОР ЦСКА), Николай Севостьянов (УОР №1, Санкт-Петербург), Антон Суйконен (УОР №1, Санкт-Петербург), Егор Супрун (СШОР «Юность»). Форварды: Кирилл Афонин (СШОР «Динамо»), Ярослав Бачков (СШОР «Динамо»), Михаил Кудряшов (СШОР «Глория»), Никита Михеев (СШОР ЦСКА), Антон Фраймут (СШ «Путь к победе»), Кирилл Ханин (СШОР «Гольяново»). Центровые: Николай Бессонов (СШ «Путь к победе»), Даниил Воробьёв (УОР №1, Санкт-Петербург), Егор Жердев (СШОР ЦСКА), Алексей Никитин (СШ «Олимп»).

Сбор команды до 16 лет продлится до 21 июля, по завершении которого коллектив отправится в Сербию, где проведёт несколько товарищеских матчей. Подробной информации о времени и соперниках национальной команды ещё нет, она будет сообщена позднее.

1 июля РФБ объявила состав главной мужской команды на летние сборы. С 31 июля по 4 августа лучшие баскетболисты нашей страны будут тренироваться в УТЦ «Новогорск», после чего отправятся в Турцию, где на базе «Глория» в городе Белек продолжат работу вплоть до 17 августа. В окончательную заявку вошли 20 игроков.

Защитники: Клим Адайкин (МБА-2), Захар Ведищев («Енисей»), Тимофей Герасимов («Зенит»), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Илья Ермаков (ЦСКА-2), Александр Платунов (УНИКС), Александр Щербенёв («Зенит»), Александр Хоменко («Нижний Новгород»).

Форварды: Михаил Беленицкий (УНИКС), Михаил Дулкай («Зенит-2», Даниил Касаткин (МБА), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Андрей Лопатин (УНИКС), Александр Петенев («Автодор»), Лев Свинин («Парма-2»), Александр Чадов («Нижний Новгород»).

Центровые: Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Максим Огарков (МБА-2), Егор Рыжов («Зенит-2»).

Ещё семь игроков находятся в резервном списке: Егор Дёмин (Университет Бригама Янга — BYU), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Владимир Карпенко (ЦСКА), Кирилл Темиров («Локомотив-Кубань»), Марк Тихоненко (УНИКС), Глеб Фирсов («Парма-2»), Илья Фролов («Реал» Мадрид).

Зоран Лукич хоть и покинул пост тренера в «Нижнем Новгороде», но продолжает усердно работать в сборной России. С 18 по 26 августа главная национальная команда страны планирует провести несколько товарищеских матчей. Но пока нет официальной информации о соперниках, с которым предстоит встретиться подопечным Лукича.

Андрей Кириленко президент РФБ, бывший игрок НБА и ЦСКА «Нам нужно оставаться в международном движении, даже несмотря на то, что мы сейчас находимся в некой изоляции. Нужно участвовать, нужно лоббировать определённые свои интересы и в принципе быть с людьми на связи. Общая атмосфера, которая там царит — люди ждут, когда мы вернёмся, люди хотят, чтобы мы вернулись. Но все прекрасно понимают, что есть международный олимпийский комитет, который на сегодняшний день диктует повестку от мирового спорта. ФИБА чуть пониже в иерархии и очень серьёзно зависит от решений МОК».

В 2024-м сборная России провела лишь один товарищеский матч с «Самарой», выступающей в Единой лиге ВТБ. Национальная команда уступила со счётом 77:78. Самым результативным игроком встречи в составе России стал Андрей Лопатин, набравший 17 очков, шесть подборов и одну передачу. В отсутствие больших международных турниров нашим игрокам нельзя стоять на месте. Летний сбор должен быть продуктивным, так как в нём присутствуют лучшие игроки страны, которые готовы провести как минимум два матча в период с 18 по 26 августа. Лукич — кладезь знаний для любого уровня игрока, отчего сбор должен пройти крайне продуктивно.

Нельзя забывать и о президенте РФБ Андрее Кириленко, который проводит колоссальную работу по популяризации всеми нами любимого вида спорта — баскетбола. Бывший игрок НБА и московского ЦСКА участвует не только во всей деятельности федерации, но и всегда делится своим мнением с общественностью. Например, недавний подкаст с футболистом Фёдором Смоловым, где функционер рассказал много чего интересного о своей карьере и о сборной России. В национальной команде и без крупных турниров идёт работа.