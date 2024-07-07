Бронни дебютировал в Летней лиге НБА — было много промахов, но Леброн остался доволен

Летняя лига НБА взяла старт в ночь с 6 на 7 июля, и, как всегда, это было что-то вроде магнита для баскетбольных фанатов и аналитиков. «Лейкерс» привлекли особое внимание не столько результатом игры, сколько дебютом Бронни Джеймса. Сын Леброна, взятый под 55-м номером на драфте, впервые вышел на профессиональный паркет в игре с «Сакраменто». И хотя «Лейкерс» уступили со счётом 94:108, для Бронни это был первый шаг в большую игру. Все знают, что счёт в Летней лиге — это не то, на что стоит делать ставки. Здесь всё о другом — о первых шагах нового поколения.

Бронни Джеймс, взяв на себя мантию новичка, вошёл в Летнюю лигу с результатами, которые говорят больше, чем кричат: четыре очка, два подбора и столько же передач. Его два удачных попадания из девяти и три неудачных попытки из-за дуги — это напоминание о том, что, несмотря на громкое имя, успех в баскетболе приходит не сразу, а требует усердной работы и времени. Это был дебют без фанфар, но с ясным пониманием того, что перед нами игрок, который ещё только начинает свой путь. И кто, если не Леброн, знает, что значит вырасти в профессионала под пристальным взглядом всего мира.

Леброн Джеймс форвард «Лейкерс» «Просто пусть привыкнет к НБА — к темпу игры, скорости, физическим нагрузкам. Неважно, как он сыграет в этих играх и на Летней лиге в Лас-Вегасе, главное, чтобы он продолжал расти. Тренировки, разборы матчей, индивидуальные занятия — всё это важно».

Бронни Джеймс не сразу нашёл свой ритм в первом матче. Он не попал по цели в первых двух попытках и был на площадке около шести минут. Затем молодой защитник сделал подбор на своём щите, хотя и промахнулся с расстояния шести метров. В дальнейшем его попытка броска с восьми метров также не увенчалась успехом. Когда Бронни Джеймс вновь появился на площадке во второй четверти, энтузиазм болельщиков «Лейкерс» был ощутим. Его первый фол при трёхочковой попытке был отменён после пересмотра видео. Позже, несмотря на промах с трёхочковой линии, Бронни сумел набрать свои первые очки в НБА благодаря решительному прорыву за 5:51 до окончания первой половины. В третьей четверти он также не реализовал пару штрафных бросков.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Бронни Джеймс, не оставивший значительного следа в университете Южной Калифорнии, вряд ли вызовет восторг с первых шагов в Летней лиге. Его вклад в «Лейкерс», если он и будет, пока что не обещает быть ключевым. Переход от школьной игры к университету — это уже был вызов, а теперь перед ним стоит ещё более сложная задача — адаптация к уровню НБА. Эти изменения происходят в мгновение ока, и они не проходят без проблем и ошибок, что является нормой для любого новичка.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Начальные препятствия не говорят о том, что Бронни не найдёт свой путь к успеху. Как и в любом процессе становления, здесь ключевыми являются время и терпение. У Бронни есть все данные, чтобы выстроить успешную карьеру в НБА, и каждый шаг в этом направлении — это вклад в его будущее как профессионального игрока. «Оценка его игры по статистике из матчей Летней лиги не должна быть применена к регулярному сезону. Важно лишь его постоянное развитие и ежедневное приращение опыта», — подвёл итоги Леброн Джеймс после матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.