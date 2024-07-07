В НБА появилась суперкоманда? Демар Дерозан поставил точку на рынке свободных агентов

Наконец-то последний свободный агент (из примечательных) нашёл для себя новую команду — лёгкий форвард Демар Дерозан, проведший до этого три сезона в «Чикаго», столько же — в «Сан-Антонио»; и девять — в «Торонто». Теперь новой точкой назначения для 34-летнего баскетболиста станет «Сакраменто» в течение следующих трёх сезонов на $ 70 млн, где образовалось вполне себе серьёзное трио, включая ДеАарона Фокса и Домантаса Сабониса. По итогам сделки по схеме «сайн-энд-трейд» в «Спёрс» отправился Харрисон Барнс, а в «Буллз» — Крис Дуарте, два драфт-пика второго раунда и денежная компенсация.

«Кингз» наконец-то нашли того форварда, за которым они охотились целый год. Их интерес к каждому возможному кандидату на позицию винга или тяжёлого форварда не был секретом. Теперь вопрос в том, как Дерозан сможет адаптироваться к динамике атаки «королей», с учётом его склонности к более размеренной игре, в отличие от привычного для «Сакраменто» темпа. Впрочем, его способность приносить спокойствие в игру команды в атаке может оказаться весьма кстати.

В сезоне-2023/2024 «Сакраменто» занял девятое место с 46 победами при 36 поражениях, однако команде Майка Брауна не удалось пробиться в плей-офф через плей-ин. Годом ранее «Кингз» проиграли в первом раунде «Голден Стэйт» — 3-4.

В «Сакраменто» наступает время перемен, и ключевым аспектом этих изменений является взаимодействие между Демаром Дерозаном и Домантасом Сабонисом. Дерозан, известный своей способностью доминировать в средней зоне, должен будет найти общий язык с Сабонисом, чтобы максимально эффективно использовать пространство на площадке. Это сотрудничество может потребовать времени для настройки, но оно обещает принести «Кингз» новый уровень динамичности в атаке. Дерозан, игрок, который может самостоятельно создавать моменты и решать исход матча, станет тем самым элементом, который калифорнийцы искали для усиления своего дуэта и с ДеАароном Фоксом.

Тем временем «Чикаго» вступает в новую эру, стремясь освежить состав и переосмыслить стратегию, не опускаясь до полного разрушения команды. Они хотят избежать налоговых перегрузов, сохраняя при этом гибкость для будущего. В то же время «Сан-Антонио» использует своё пространство под потолком зарплат с умом, привлекая опытных игроков, которые могут укрепить команду сейчас, не закрывая двери для звёзд завтрашнего дня. «Буллз» выбирают путь омоложения, но с упором на сохранение конкурентоспособности. «Спёрс», с другой стороны, ищут баланс между опытом и молодостью.