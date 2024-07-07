Сколько зарабатывают новички в НБА?

Взглянем на финансовую картину НБА на предстоящий сезон. Лимит зарплат установлен на отметке в $ 140 588 000, что вносит свои коррективы в систему контрактов новичков. Эта система — не что иное, как предопределённая стоимость контрактов для новобранцев первого раунда драфта. Каждый слот, от первого до 30-го, имеет чётко прописанную цену. И хотя команды имеют право подписывать контракты на сумму от 80% до 120%, реальность такова, что большинство клубов стремятся использовать полный потенциал 120-процентной отметки. Это позволяет им полностью раскрыть бюджет на новичков и, возможно, найти того самого игрока, который станет ключевым звеном ростера.
Правила НБА кажутся гибкими: команды могут маневрировать в пределах от 80% до 120% при подписании контракта новичка. Но на деле почти каждый новичок первого раунда забирает полный куш, подписываясь на 120%. Даже для тех, кто ещё не заключил соглашение, в зарплатных ведомостях замораживается сумма, равная этим самым 120%. Это стандарт де-факто для зарплат новичков в драфте 2024 года. И если новичок решит подписать соглашение на сумму, соответствующую контракту новичка в сезоне-2024/2025, он может ожидать, что его зарплата будет ниже, только если он не договорится о сделке на максимально возможные 120%.
Если новичок войдёт в лигу в сезоне-2024/2025, он может ожидать определённые зарплатные условия. Откладывание подписания контракта на будущее может изменить картину, и условия его первого контракта будут уже другими. И для понимания: контракты новичков — это когда первые два сезона гарантированы, затем команды имеют возможность продлить их ещё на пару лет. Это даёт клубам свободу для стратегического планирования и возможность оценить, стоит ли игрок вложений на долгосрочную перспективу.
Так сколько заработают новички в НБА?
|Номер драфта
|Имя игрока
|2024/2025
|2025/2026
|2026/2027
|2027/2028
|Итого
|1
|Закари Рисашер
|$ 12 569 040
|$ 13 197 720
|$ 13 826 040
|$ 17 434 636
|$ 57 027 436
|2
|Александр Сарр
|$ 11 245 680
|$ 11 808 240
|$ 12 370 680
|$ 15 611 798
|$ 51 036 398
|3
|Рид Шепард
|$ 10 098 960
|$ 10 603 560
|$ 11 108 880
|$ 14 041 624
|$ 45 853 024
|4
|Стефон Касл
|$ 9 105 120
|$ 9 560 520
|$ 10 015 920
|$ 12 670 139
|$ 41 351 699
|5
|Рон Холланд
|$ 8 245 320
|$ 8 657 280
|$ 9 069 600
|$ 11 491 183
|$ 37 463 383
|6
|Тиджан Салон
|$ 7 488 720
|$ 7 863 240
|$ 8 237 880
|$ 10 445 632
|$ 34 035 472
|7
|Донован Клинган
|$ 6 836 400
|$ 7 178 400
|$ 7 519 920
|$ 9 550 298
|$ 31 085 018
|8
|Роб Диллингем
|$ 6 262 920
|$ 6 576 120
|$ 6 889 320
|$ 8 763 215
|$ 28 491 575
|9
|Зак Иди
|$ 5 756 880
|$ 6 045 000
|$ 6 332 760
|$ 8 067 936
|$ 26 202 576
|10
|Коди Уильямс
|$ 5 469 120
|$ 5 742 480
|$ 6 015 600
|$ 7 669 890
|$ 24 897 090
|11
|Матас Бузелис
|$ 5 195 520
|$ 5 455 560
|$ 5 715 360
|$ 7 584 283
|$ 23 950 723
|12
|Никола Топич
|$ 4 935 960
|$ 5 182 920
|$ 5 429 760
|$ 7 482 209
|$ 23 030 849
|13
|Девин Картер
|$ 4 689 000
|$ 4 923 720
|$ 5 158 080
|$ 7 370 896
|$ 22 141 696
|14
|Буб Кэррингтон
|$ 4 454 880
|$ 4 677 600
|$ 4 900 560
|$ 7 257 729
|$ 21 290 769
|15
|Келел Уэйр
|$ 4 231 800
|$ 4 443 360
|$ 4 654 920
|$ 7 135 992
|$ 20 466 072
|16
|Джаред Маккейн
|$ 4 020 360
|$ 4 221 360
|$ 4 422 600
|$ 6 784 268
|$ 19 448 588
|17
|Далтон Кнехт
|$ 3 819 120
|$ 4 010 160
|$ 4 201 080
|$ 6 452 859
|$ 18 483 219
|18
|Тристан да Силва
|$ 3 628 440
|$ 3 809 520
|$ 3 991 200
|$ 6 138 466
|$ 17 567 626
|19
|Джа'Кобе Уолтер
|$ 3 465 000
|$ 3 638 160
|$ 3 811 800
|$ 5 870 172
|$ 16 785 132
|20
|Джейлон Тайсон
|$ 3 326 160
|$ 3 492 480
|$ 3 658 560
|$ 5 641 500
|$ 16 118 700
|21
|Ив Мисси
|$ 3 193 200
|$ 3 353 040
|$ 3 512 760
|$ 5 595 827
|$ 15 654 827
|22
|Дэрон Холмс
|$ 3 065 640
|$ 3 218 760
|$ 3 372 120
|$ 5 547 137
|$ 15 203 657
|23
|Эй Джей Джонсон
|$ 2 943 120
|$ 3 090 480
|$ 3 237 120
|$ 5 493 393
|$ 14 764 113
|24
|Кайшон Джордж
|$ 2 825 520
|$ 2 966 760
|$ 3 108 000
|$ 5 435 892
|$ 14 336 172
|25
|Паком Дадье
|$ 2 712 120
|$ 2 847 600
|$ 2 983 680
|$ 5 373 608
|$ 13 917 008
|26
|Диллон Джонс
|$ 2 622 360
|$ 2 753 280
|$ 2 884 440
|$ 5 200 645
|$ 13 460 725
|27
|Терренс Шэннон
|$ 2 546 640
|$ 2 674 080
|$ 2 801 640
|$ 5 054 159
|$ 13 076 519
|28
|Райан Данн
|$ 2 530 800
|$ 2 657 760
|$ 2 784 240
|$ 5 025 553
|$ 12 998 353
|29
|Айзея Коллье
|$ 2 512 680
|$ 2 638 200
|$ 2 763 960
|$ 4 988 948
|$ 12 903 788
|30
|Бэйлор Шейерман
|$ 2 494 320
|$ 2 619 000
|$ 2 744 040
|$ 4 952 992
|$ 12 810 352