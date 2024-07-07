Сколько зарабатывают новички в НБА?

А ведь 10 лет назад их зарплаты были в два с лишним раза меньше!

Взглянем на финансовую картину НБА на предстоящий сезон. Лимит зарплат установлен на отметке в $ 140 588 000, что вносит свои коррективы в систему контрактов новичков. Эта система — не что иное, как предопределённая стоимость контрактов для новобранцев первого раунда драфта. Каждый слот, от первого до 30-го, имеет чётко прописанную цену. И хотя команды имеют право подписывать контракты на сумму от 80% до 120%, реальность такова, что большинство клубов стремятся использовать полный потенциал 120-процентной отметки. Это позволяет им полностью раскрыть бюджет на новичков и, возможно, найти того самого игрока, который станет ключевым звеном ростера.

Правила НБА кажутся гибкими: команды могут маневрировать в пределах от 80% до 120% при подписании контракта новичка. Но на деле почти каждый новичок первого раунда забирает полный куш, подписываясь на 120%. Даже для тех, кто ещё не заключил соглашение, в зарплатных ведомостях замораживается сумма, равная этим самым 120%. Это стандарт де-факто для зарплат новичков в драфте 2024 года. И если новичок решит подписать соглашение на сумму, соответствующую контракту новичка в сезоне-2024/2025, он может ожидать, что его зарплата будет ниже, только если он не договорится о сделке на максимально возможные 120%.

Например, в сезоне-2014/2015 первый номер драфта Эндрю Уиггинс заработал $ 5 510 640, а Карл-Энтони Таунс через сезон — $ 5 703 600. В предстоящем сезоне Закари Рисашеру полагаются $ 12 569 040.

Если новичок войдёт в лигу в сезоне-2024/2025, он может ожидать определённые зарплатные условия. Откладывание подписания контракта на будущее может изменить картину, и условия его первого контракта будут уже другими. И для понимания: контракты новичков — это когда первые два сезона гарантированы, затем команды имеют возможность продлить их ещё на пару лет. Это даёт клубам свободу для стратегического планирования и возможность оценить, стоит ли игрок вложений на долгосрочную перспективу.

Так сколько заработают новички в НБА?