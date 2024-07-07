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Драфт НБА — 2024: зарплаты новичков, сколько зарабатывают новые баскетболисты в НБА, какая сумма у первого номера драфта

Сколько зарабатывают новички в НБА?
Артемий Берстенев
Сколько зарабатывают новички в НБА?
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А ведь 10 лет назад их зарплаты были в два с лишним раза меньше!

Взглянем на финансовую картину НБА на предстоящий сезон. Лимит зарплат установлен на отметке в $ 140 588 000, что вносит свои коррективы в систему контрактов новичков. Эта система — не что иное, как предопределённая стоимость контрактов для новобранцев первого раунда драфта. Каждый слот, от первого до 30-го, имеет чётко прописанную цену. И хотя команды имеют право подписывать контракты на сумму от 80% до 120%, реальность такова, что большинство клубов стремятся использовать полный потенциал 120-процентной отметки. Это позволяет им полностью раскрыть бюджет на новичков и, возможно, найти того самого игрока, который станет ключевым звеном ростера.

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Правила НБА кажутся гибкими: команды могут маневрировать в пределах от 80% до 120% при подписании контракта новичка. Но на деле почти каждый новичок первого раунда забирает полный куш, подписываясь на 120%. Даже для тех, кто ещё не заключил соглашение, в зарплатных ведомостях замораживается сумма, равная этим самым 120%. Это стандарт де-факто для зарплат новичков в драфте 2024 года. И если новичок решит подписать соглашение на сумму, соответствующую контракту новичка в сезоне-2024/2025, он может ожидать, что его зарплата будет ниже, только если он не договорится о сделке на максимально возможные 120%.

Например, в сезоне-2014/2015 первый номер драфта Эндрю Уиггинс заработал $ 5 510 640, а Карл-Энтони Таунс через сезон — $ 5 703 600. В предстоящем сезоне Закари Рисашеру полагаются $ 12 569 040.

Если новичок войдёт в лигу в сезоне-2024/2025, он может ожидать определённые зарплатные условия. Откладывание подписания контракта на будущее может изменить картину, и условия его первого контракта будут уже другими. И для понимания: контракты новичков — это когда первые два сезона гарантированы, затем команды имеют возможность продлить их ещё на пару лет. Это даёт клубам свободу для стратегического планирования и возможность оценить, стоит ли игрок вложений на долгосрочную перспективу.

Так сколько заработают новички в НБА?

Номер драфтаИмя игрока2024/20252025/20262026/20272027/2028Итого
1Закари Рисашер$ 12 569 040$ 13 197 720$ 13 826 040$ 17 434 636$ 57 027 436
2Александр Сарр$ 11 245 680$ 11 808 240$ 12 370 680$ 15 611 798$ 51 036 398
3Рид Шепард$ 10 098 960$ 10 603 560$ 11 108 880$ 14 041 624$ 45 853 024
4Стефон Касл$ 9 105 120$ 9 560 520$ 10 015 920$ 12 670 139$ 41 351 699
5Рон Холланд$ 8 245 320$ 8 657 280$ 9 069 600$ 11 491 183$ 37 463 383
6Тиджан Салон$ 7 488 720$ 7 863 240$ 8 237 880$ 10 445 632$ 34 035 472
7Донован Клинган$ 6 836 400$ 7 178 400$ 7 519 920$ 9 550 298$ 31 085 018
8Роб Диллингем$ 6 262 920$ 6 576 120$ 6 889 320$ 8 763 215$ 28 491 575
9Зак Иди$ 5 756 880$ 6 045 000$ 6 332 760$ 8 067 936$ 26 202 576
10Коди Уильямс$ 5 469 120$ 5 742 480$ 6 015 600$ 7 669 890$ 24 897 090
11Матас Бузелис$ 5 195 520$ 5 455 560$ 5 715 360$ 7 584 283$ 23 950 723
12Никола Топич$ 4 935 960$ 5 182 920$ 5 429 760$ 7 482 209$ 23 030 849
13Девин Картер$ 4 689 000$ 4 923 720$ 5 158 080$ 7 370 896$ 22 141 696
14Буб Кэррингтон$ 4 454 880$ 4 677 600$ 4 900 560$ 7 257 729$ 21 290 769
15Келел Уэйр$ 4 231 800$ 4 443 360$ 4 654 920$ 7 135 992$ 20 466 072
16Джаред Маккейн$ 4 020 360$ 4 221 360$ 4 422 600$ 6 784 268$ 19 448 588
17Далтон Кнехт$ 3 819 120$ 4 010 160$ 4 201 080$ 6 452 859$ 18 483 219
18Тристан да Силва$ 3 628 440$ 3 809 520$ 3 991 200$ 6 138 466$ 17 567 626
19Джа'Кобе Уолтер$ 3 465 000$ 3 638 160$ 3 811 800$ 5 870 172$ 16 785 132
20Джейлон Тайсон$ 3 326 160$ 3 492 480$ 3 658 560$ 5 641 500$ 16 118 700
21Ив Мисси$ 3 193 200$ 3 353 040$ 3 512 760$ 5 595 827$ 15 654 827
22Дэрон Холмс$ 3 065 640$ 3 218 760$ 3 372 120$ 5 547 137$ 15 203 657
23Эй Джей Джонсон$ 2 943 120$ 3 090 480$ 3 237 120$ 5 493 393$ 14 764 113
24Кайшон Джордж$ 2 825 520$ 2 966 760$ 3 108 000$ 5 435 892$ 14 336 172
25Паком Дадье$ 2 712 120$ 2 847 600$ 2 983 680$ 5 373 608$ 13 917 008
26Диллон Джонс$ 2 622 360$ 2 753 280$ 2 884 440$ 5 200 645$ 13 460 725
27Терренс Шэннон$ 2 546 640$ 2 674 080$ 2 801 640$ 5 054 159$ 13 076 519
28Райан Данн$ 2 530 800$ 2 657 760$ 2 784 240$ 5 025 553$ 12 998 353
29Айзея Коллье$ 2 512 680$ 2 638 200$ 2 763 960$ 4 988 948$ 12 903 788
30Бэйлор Шейерман$ 2 494 320$ 2 619 000$ 2 744 040$ 4 952 992$ 12 810 352
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