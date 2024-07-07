Как упустить миллионы из-за неверного шага. Главный неудачник рынка свободных агентов НБА

Рынок свободных агентов наконец-то утихает, и большинство игроков уже пристроились по новым адресам. Например, сегодня лёгкий форвард Демар Дерозан заключил соглашение с «Сакраменто» на три года за $ 70+ млн. Эта новость стала одной из главных в последние дни, а «Чемпионат» не упустил шанса осветить каждый поворот рынка свободных агентов в своей текстовой трансляции.

Но не всем агентам удалось выгодно использовать своё положение на рынке. Калеб Мартин, к примеру, оказался среди тех, кто не смог в полной мере реализовать свой потенциал в этом предсезонном периоде. Мартин, похоже, не совсем удачно прошёл через агентский период 2024 года. Изначально сообщалось, что он заключил контракт на четыре года с «Филадельфией» за $ 32 млн — самый большой в его карьере (по схеме «сайнд-энд-трейд»). Но вот нюанс: если бы Мартин остался в «Майами», он мог бы рассчитывать на более крупную гарантированную сумму. Вот так иногда бывает в спорте: одно решение может стоить дорого.

Известный клубный обозреватель «Хит» Айра Уиндерман раскрыл, что флоридцы были готовы предложить Калебу весьма щедрый контракт: $ 65 млн за пять лет ещё до того, как начался период свободных агентов. Это было бы продление текущего контракта, для чего форварду нужно было активировать опцию на последний год. Но срок для этого действия прошёл, и теперь предложение «Майами» утратило силу.

Факт о Деннисе Шрёдере Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Мартин, кажется, повторил ошибку Денниса Шрёдера, который несколько лет назад пропустил мимо ушей выгодное предложение. Отказ от более чем $ 30 млн гарантированных денег — это удар ниже пояса для карьеры любого спортсмена. И чтобы добавить соль на рану: контракт с «Хит» был бы ещё более прибыльным благодаря отсутствию подоходного налога во Флориде. Скорее всего, вопросы можно задать самому агенту Калеба.

В регулярном сезоне-2023/2024 Калеб Мартин набирал в среднем 10 очков, 4,4 подбора и 2,2 результативной передачи, проводя на площадке 27,4 минуты.

Мартин может утешаться тем, что его соглашение с «Сиксерс» истекает на год раньше, чем мог бы истечь договор с «Майами». Это даёт ему возможность вернуться на рынок свободных агентов в достаточно молодом возрасте, что, в свою очередь, может открыть двери к более крупному контракту. Но чтобы этот план сработал, форварду нужно будет выйти за рамки своих текущих достижений и доказать, что он стоит упущенных миллионов.